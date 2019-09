Amanda Knox: Krásná vražedkyně okouzlila Ameriku. Nyní profituje ze své "slávy"

Amanda Knox, známá po celém světě jako vražedkyně z Perugie, byla roku 2009 odsouzena za vraždu mladé britské studentky. Trest v délce 26 let si ale neopykala, dva roky poté byla pro odvolacím soudem zproštěna viny. Knox se mohla stáhnout do ústraní, své kontroverzně nabyté slávy ale začala využívat ve svůj prospěch. A nepřestala dodnes.

Tak jako z mysteriózního thrilleru Davida Lynche, nic v případě vraždy britské studentky Meredith Kercher nedává na první pohled smysl. A vlastně ani na druhý.



Začíná to objevením těla. Amanda Knox se 2. listopadu 2007 vrací do sdíleného bytu a nalezne zavražděnou Kercher. Vyšetřování odhalí, že před smrtí byla znásilněna. Příčinou smrti pak bylo vykrvácení z bodné rány na krku. Byt měl vylomené dveře a byly odcizeny věci. Všechno nasvědčuje loupežnému přepadení, přesto se Amanda Knox okamžitě stává hlavní podezřelou.



Testy DNA následně ukazují na druhého podezřelého, Rudyho Guedeho, a usvědčují ho ze znásilnění. Guede těsně po vraždě prchá do Německa, Interpol ho deportuje zpět do Itálie. Kriminálník má u policie složku plnou vloupaček a krádeží a případ zavražděné studentky na sobě viditelně nese jeho podpis. Amanda Knox si tedy mohla ulevit, kdyby se u výslechu nechovala tak podezřele.

Drogová orgie





U prvního výslechu tvrdila, že byla celý večer u přítele Raffaela Sollecita a pod vlivem drog. Její alibi rozmetal bezdomovec, který je tu noc viděl na nedalekém náměstí. Vystrašená Amandy obviní z vraždy svého šéfa z baru, kde pracovala, ten má oproti Knox neprůstřelné alibi, celou noc byl v práci.



Nejdůležitějším chybějícím kousek skládačky byla vražedná zbraň. Guedeho nemohli usvědčit z vraždy, dokud ji nenašli. Nůž byl nakonec nalezen v kuchyni Amandina přítele Sollecita, bez Guedeho otisků. Policii napadlo, že mohl mít komplice. Guede se během vyšetřování ani jednou nezmínil o Amandě a Sollecitovi, jakmile na něj policie vytasila nové důkazy, začal ptáček zpívat. Přiznal, že Amanda i její přítel jsou do vraždy zapleteni.



Obžaloba vyrukovala se závěrem, že britská studentka byla obětí sexuální orgie, která se nečekaně zvrtla. Amanda ji měla bodnout do krku a společně s přítelem a Guedem místo činu naaranžovali tak, aby připomínalo následek po vloupání.

Pro nedostatek důkazů byli v roce 2011 Amanda Knox i Rafaelle Sollecito zproštěni viny a jediným odsouzeným zůstal Rudy Guede, jehož DNA stopy byly nalezeny na místě činu.

Hrdinka Ameriky



Po návratu do rodné země se z Amandy Knox stala celebrita. Byla hostem nespočet televizních show, napsala knihu a sama se stala aktivistou za práva obžalovaných. A zatímco ji Amerika opěvuje jako hrdinku, Itálie ji stále vidí jako chladnokrevnou vražedkyni.

A své slávy využívá dodnes. Svých 50 tisíc sledujících na Instagramu měla prosit, zda by jí a jejímu snoubenci



Christopheru Robinsonovi nepřispěli na snovou svatbu, která vyjde na 10 tisíc dolarů (v přepočtu asi 230 tisíc Kč). Americká média si ale povšimli skutečnosti, že jsou Knox a Robinson už sezdaní. ,,To byl jenom oficiální obřad, bez pořádné oslavy, kterou jsme si chtěli teď dopřát," vymlouvali se novomanželé.