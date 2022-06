V USA zachytily kamery podivnou humanoidní bytost. Vláda žádá veřejnost o pomoc

Vypadalo to na další běžný pracovní den. Ředitel odboru parků a rekreace města Amarillo ve státě Texas Michael Kashuba dorazil do své kanceláře. Odložil tašku a poprosil asistentku o kávu. Najednou mu zazvonil telefon. „Myslím, že o tomto by jste měl vědět," ozval se hlas jeho kolegy z oddělení bezpečnosti Amarillské zoo. „Můžete přijít za mnou?" Když ředitel došel k bezpečákům, ihned poznal, že se děje něco neobvyklého. Nakoukl jim přes rameno a zalapal po dechu. Na obrazovce počítače byl záhadný tvor.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT