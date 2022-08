U Amazonky se našly stavby starší než džungle. Jsou od supervyspělé civilizace

Neprostupné deštné lesy Amazonie

Foto: Photo Spirit / Shutterstock

Neprostupné amazonské pralesy skrývají mnohá tajemství. Jedním z nich jsou i objevené záhadné brazilské příkopy soustředěné do tvaru kruhů a evidentně vyrobené člověkem. Nebo snad ne? K čemu však příkopy sloužily, vědci dodnes nevědí. Mohlo to být odvodňování, nebo snad obrana či pořádání obřadů a rituálů. Nevíme. Víme jen to, že příkopy vytvořené člověkem jsou velice staré.