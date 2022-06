V Amazonce zřejmě žije legendární třicetimetrové monstrum, připouští nově vědci

Je obří anakonda chiméra? Nebo skutečně v hlubinách Amazonky žije?

Obří monstra, zejména obří plazi, rozhodně nepatří k fantazijním tvorům, s nimiž by se chtěl kdokoli setkat. Nebo alespoň velká většina z nás. A zatímco o existenci lochneské příšery lze skutečně pochybovat, obří anakonda zní daleko věrohodněji. Místní tohoto tajemného hada nazývají Yacumama, neboli "matka vody". Údajně se jedná o monstrum, které by mělo obývat řeknu Amazonku a mohlo by dosahovat až délky neuvěřitelných 30 metrů.

Anakondy jsou velcí hadi, patřící mezi hroznýše, obývající amazonský deštný prales v Jižní Americe. I když žijí na souši, vynikají v plavání v prudkých vodách Amazonky. Známe čtyři druhy anakond, jež jsou pojmenovány a doloženy. Nejběžnější, a zároveň i největší, je anakonda zelená, které se také říká anakonda obecná nebo anakonda obrovská. A pak známe anakondu žlutou, tmavoskvrnnou a bolivijskou.

U anakondy zelené neboli obrovské je třeba ji nezaměňovat s tou, o níž budeme hovořit. Ostatně nemusíme ani představovat obří monstrum, ona by i obyčejná zelená anakonda o běžné délce mezi 3 až 5 metry udělala své a vyděsila by laika k smrti. I o tomto druhu se však tvrdí, že byl spatřen a změřen jedinec dlouhý až 7 metrů. Anakondy zelené navíc mohou vážit i přes 220 kg.

Monstrum s dokonalým mimikry

Anakonda obrovská je fascinující tvor, kterého poprvé popsal britský badatel Percy H. Fawcett, geograf a odborník na Jižní Ameriku na počátku 20. století, ale jehož existence prozatím zůstává neprokázána. Většina stoupenců tohoto názoru pak tvrdí, že tento obří had žije zamaskován v hlubokých vodách Amazonky.

Většina těch, kteří tvrdí, že anakonda obrovská, mohutný prehistorický had, existuje, tvrdí, že se skrývá tak, že se maskuje v hlubokých vodách. Podle „očitých svědků“ měří až 12 metrů a má v průměru nejméně 30 cm, ale existují dokonce i svědectví, která tomuto hadovi přiřkla až 30 metrů!

Žádné z pozorování ale nebylo učiněno oficiálně, takže nemáme důkazy. Záměna s krajtou síťovanou, která se v oblasti také vyskytuje a je dokonce ještě delší než anakonda zelená, není rovněž možná, protože krajta je mnohem tenčí a není tak mohutná.

Fawcettova pozorování v divočině

Percy H. Fawcett zahájil svou první expedici v roce 1906 v Brazílii, odkud pak o rok později odcestoval do Bolívie. A právě tam údajně zabil mohutného hadovitého tvora, kterého našel plavat v kalných vodách kolem své lodi. Popsal jej jako 19 metrové monstrum o průměru 30 cm. Skutečnost ale je, že na svých výpravách – možná posílen drogami, které jsou v této oblasti dostupné - viděl celou řadu velmi nepravděpodobných tvorů, včetně psa se dvěma čumáky a obřího pavouka Apazauca. To jemu svědectví o obří anakondě ve své době moc na věrohodnosti nepřidalo, i když dnes je možné, že pes se dvěma nosy mohl být skutečně existující andský tygřík s dvojitým nosem a pavouk Apazauca mohl být brazilský putující pavouk. To by byl ale ovšem zase výkop pro anakondu!

Fawcettovy expedice inspirovaly i mnohé další badatele a vědec skutečně shromáždil celou řadu hodnotných poznatků. Dnes je tento muž považován za seriózního badatele, přestože jeho průzkumu v roce 1925 nešťastně skončily, když on i jeho syn a synův přítel zmizeli beze stopy během výpravy za ztraceným městem "Z". Možné je, že byli zabiti amazonskými domorodými kmeny, nebo zemřeli hlady na nezmapovaném území. Každopádně jejich těla nebyla nikdy nalezena.

Kdo ještě viděl legendární Yacumamu?

Fawcett ale nebyl jediný, kdo obřího plaza viděl. Stejné pozorování učinil i Mike Warner, irský litograf, který v roce 2009 řekl, že jej identifikoval díky satelitní fotografii, nebo Peruánec Juan Carlos Palomino, který dle jeho slov zabil během vojenské expedice anakondu dlouhou 12 metrů. A pak jsou tu četné historky domorodců. Ani ty nelze brát na lehkou váhu, protože znají místo nejlépe.

Podle domorodců je legendární mohutná Yacumama dlouhá až 30 metrů, a navíc je její existence skutečně potvrzena historickými svědectvími po dlouhou dobu. I proto není tato myšlenka podle vědců zcela nereálná a někde v kalných, neprobádaných vodách, se může tento tvor docela dobře skrývat, stejně jako v korunách stromů. Pravdou je, že by se jen těžko našel jiný stejně mocný predátor, který by mohl anakondu ohrozit. I to je druhý výkop pro Yacumamu.

Sehrála své i evoluce?

Pravdou je, že v průběhu času se savci a plazi neustále zmenšovali, zřejmě kvůli měnícímu se složení atmosféry, teplotám na Zemi i lidem. Přežily jen druhy, které mohou žít s menším množstvím potravy a vody a dokážou se v těchto podmínkách rozmnožovat.

Je však velmi pravděpodobné, že kdysi obří anakonda nebo yacumama skutečně existovala, protože i počátkem roku 2000 byly nalezeny důkazy o prehistorickém 15 metrů dlouhém hadovi zvaném Titanoboa. Dle fosilií byl tento obří had o váze dospělého nosorožce "králem" rané Amazonie. Nyní je Titanoboa považován za raného předka dnešních anakond a hroznýšů.

Jestli ale obří anakonda existuje i dnes, je nejasné. Ale průzkum Amazonie rozhodně není u konce.

