Některé objevy nás v konečném důsledku mohou velmi překvapit. Příkladem je i tato odpudivá hrouda, kterou rybář objevil na pláži. Sebral ji, prodal a stal se milionářem.

A tak se jedno sebrání jedné odpudivé hroudy nakonec skutečně vyplatilo.

Rybář našel na pláži tuto odpudivou hroudu

Lidé pláže milují a kromě toho, že se na nich často a rádi sluní, zde také sbírají mušličky a kochají se neskutečným výhledem, které pláže nabízí. Pokud však zahlédnou cokoliv jiného, navíc ne příliš lichotivého jejich očím, raději to obejdou obloukem. Není však všechno zlato, co se třpytí.

Když se na pláži objevila jakási odpudivá hrouda, připomínající cosi mezi kapkou a podivnou hmotou, nikdo se příliš nevzrušoval. Jak se později ukázalo, pro mnohé to byla poměrně zásadní chyba.

Když však tuto odpudivou hroudu čehosi zahlédl jeden z místních rybářů, rozhodl se ji sebrat a ponechat. Co ho k tomu vedlo, nejspíš věděl jen on sám.

Ačkoliv se mohlo zdát, že to byl den jako každý jiný, pro tohoto rybáře to jistě navždy bude den, na který bude s láskou vzpomínat. Fakt, že rybář hroudu sebral, mu totiž od základů změnilo život.

Sebral ji, prodal a stal se milionářem

A možná právě tato pláž, ležící na jihu Thajska, se díky tomuto objevu zapíše do dějin. A to nejen těch thajských.

Šťastlivcem byl Naris Suwannasang, šedesátiletý muž, jehož odpudivá hrouda zkrátka zaujala. Ihned poté, co ji sebral za pomoci svého bratrance, ji spolu s ním odvezl domů, aby ji mohl detailně prozkoumat.

Jak se ukázalo, nalezená hrouda povalující se na thajské pláži nebyla ani kapka nebo dokonce kámen, byla to obyčejná strava vyvržená velrybou. Lidově řečeno, to, co rybář našel a odvezl domů, byly velrybí zvratky.

Zvratky velryb však nejsou jen prachobyčejné zvratky. Jsou známé jako ambra a jejich cena je doslova obrovská. Zvratky velryb jsou totiž vzácné tím, že obsahují velké množství alkoholu, který stejně jako vodka nezanechává žádný zápach.

A právě tento alkohol je pak používán jako konzervant do drahých a luxusních parfémů. Díky němu se z vůní, které máme tak v oblibě, stává dlouhotrvající a nekazící se zboží. Ambra je však ojedinělá a skutečnost, že ji rybář objevil v takovém množství, zcela atypická. Jedná se o jedno z největších nalezených množství, které kdy bylo objeveno.

I proto se rybář rozhodl, že svůj "úlovek" zpeněží. Díky tomu se stal milionářem. Za nalezených téměř 100 kg si pak přišel na více než 3 miliony dolarů.

