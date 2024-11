Externí autor 26. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Lucie Zedníčková se pyšní krásnou dcerou Amelií. Vizuální podoba není to jediné, co dceru a matku spojuje. Devatenáctiletá Amelie se rozhodla vydat ve šlépějích známé matky. Zalíbení našla stejně jako několik členů jejich rodiny v herectví.

Amelie je na svou matku velmi podobná. Půvabná a nadějná herečka se pyšní krásnou postavou a hustými vlasy. Při pohledu na Amelii mají mnozí pocit, že vidí její matku Lucii v době, kdy hrála ve známém muzikálu Kouř.

Půvab a talent po matce

Amelie Pokorná Zedničková je známá především jako herečka. Není se čemu divit, že si vybrala tento směr. Umění má v rodině. Její matku Lucii znají televizní fanoušci hlavně ze snímku Kouř. V té době byla půvabná brunetka považována za sexsymbol. Otcem krásné Amelie je režisér a scenárista Vít Pokorný.

Stát se herečkou byl pro Amelii velký sen. Na svou slavnou matku se nějakou dobu zlobila, že jí v tom nepomohla. Dokonce se místo konzervatoře vydala na gymnázium. „Bez konzervatoře navíc nemám šanci dostat se k divadlu. A mamka odmítá někoho oslovit nebo využít svých kontaktů. Ví, že být herečkou je můj sen, ale nic s tím nedělá,“ řekla Amelie otevřeně pro iDNES.

„Zcela cíleně Amálce nepomáhám. Kdybych někam přišla, ťuky ťuk, hele, mám patnáctiletou dceru, neměli byste pro ni něco... Může být něco horšího? Navíc si neumím představit, že by místo chození do školy zkoušela v divadle. Není kam spěchat. Buď si jí někdo všimne, nebo ne. Herectví je práce jako každá jiná, nepřikládám jí větší důraz, než si zaslouží,“ přiznala její matka.

I přes tyto lehké neshody je Lucie pro Amelii tou nejlepší matkou. „Je nádherná, ale určitě je pro mě anděl už tím, že je moje největší opora. Jednou bych chtěla vychovat dítě se stejným přístupem, se kterým ona vychovala mě,“ nemůže si svou matku vynachválit nadějná herečka.

„Ať dělá, co chce, herečku, tanečnici, ale hlavně, ať je šťastná. Já ji v tom budu podporovat,“ řekla smířlivě Lucie Zedníčková. Amelie se před kamerou začala objevovat velmi brzy. Mihla se například v seriálu Pojišťovna štěstí, v seriálech Krejzovi, Sestřičky a Hvězdy nad hlavou.

Nová vášeň

Krásná blondýnka se nyní od herectví trochu odchýlila. Zamilovala se do tancování.„Byla jsem hodně v Česku a dost jsem tancovala. Navštívila jsem plno tanečních kempů,“ prozradila Amelie pro Expres.

„Pamatuju si, že jsem do tanečků chodila už asi od čtyř let, tehdy to nebylo ještě úplně moje rozhodnutí. Dál jsem si pak vybírala, do jakého stylu bych se chtěla pustit. Tím, že mě tanec provází celým životem, jsem nikdy ani nepřemýšlela nad tím, že bych ho někdy nedělala, protože tančím doslova celý život,“ přiblížila svůj vztah k tanci.

Umělecká rodina

Šestapadesátiletá Lucie Zedníčková se stále pyšní dokonalou postavou a hustými dlouhými vlasy. Mimo krásnou Amelii má ještě syna Mikuláše. Ten se na veřejnosti příliš neukazuje. Po vzoru své rodiny se ovšem našel v umění. Vystudoval v Brně JAMU, konkrétně obor jazzový klavír.

„Jsou dospělí, samostatní, šikovní a zodpovědní, a denně se vidíme, jen si už zařizují svoje ‚doma'. Mám radost a zároveň je mi smutno, ale jsem na ně oba pyšná, jak si vedou,“ přiznala na svých sociálních sítích pyšná matka.

Nevlastním otcem populární herečky je známý moderátor a herec Pavel Zedníček. „Mám příjmení jako on, i když bych ho vlastně mít neměla, protože Pavel mě neadoptoval. Narodila jsem se jako Bártová,“ řekla otevřeně s tím, že Pavla Zedníčka brala vždy jako dobrého kamaráda.

Zdroje: Expres, Blesk, iDNES