Američan žaluje lékaře, protože chce být bezpohlavním mimozemšťanem

Říká se, že kdo se přistěhuje do Los Angeles, začne být posedlý svým vzhledem. Zatímco se ale většina místních chce po fyzické stránce vyrovnat Angelině Jolie nebo Bradu Pittovi, 24letý Vinny Ohh si stanovil cíl zcela neobvyklý: rozhodl se, že bude vypadat jako vesmírná bezpohlavní bytost.

"Do Los Angeles jsem se přistěhoval už jako malý kluk a všechno se tady točilo jenom kolem sex appealu. Rozčilovalo mě to," svěřil se Vinny v jednom rozhovoru. "Chtěl jsem být jiný, nehodlal jsem se stát sexuálním objektem. Mimozemšťané atraktivní nejsou, nemají žádné pohlaví - tedy aspoň si to myslím."

Vinny se stal stylistou a živí se jako příležitostný model. První plastickou operaci podstoupil v 17 letech, kdy si nechal zvětšit rty. Během pěti let pak následovala další stovka zákroků, které ho vyšly v přepočtu na milion korun.

Na tu zásadní operaci si ale zatím žádný plastický chirurg netroufl. "Chtěl bych, aby mi úplně odstranili genitálie. Na nic je nepotřebuji, můžou tam nechat jenom malou dírku na močení, to je vše," prohlásil Vinny. "Necítím se být ani mužem ani ženou, nejsem gay ani transsexuál, nikdo mě nepřitahuje, přitahuju jenom sám sebe," vysvětlil.

Lékaři se nicméně obávají, že by taková operace mohla mladému muži přinést řadu zdravotních komplikací, a tak mu ji horem dolem rozmlouvají. On však podal žalobu a soudní cestou se dožaduje svých práv stát se bezpohlavním.

Vinny mezitím vystupuje na sociálních sítích jako obhájce práv různě orientovaných menšin a věří, že jejich zástupce svým vzhledem motivuje k tomu, aby se nebáli svou orientaci vyjádřit. "Vždycky jsem se cítil být mimozemšťanem, mám velkou hlavu a skoro žádné obočí, tak to prostě přijmu a tím mimozemšťanem se opravdu stanu," uvedl Vinny s tím, že nikdo by neměl být kvůli své odlišnosti škatulkován ani šikanován.