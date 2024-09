Externí autor 29. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka Aňa Geislerová o svém soukromí příliš nemluví, i přesto se ale čas od času dostanou na povrch informace, které by možná raději nesdílela. Jako třeba ta o jejím údajném vztahu s podnikatelem Martinem Shenarem, který prožila během svého manželství s režisérem Zdeňkem Janáčkem.

V roce 2005 se herečka Aňa Geislerová provdala za divadelního režiséra Zdeňka Janáčka. Narodily se jim dvě děti, Bruno a Stella. Přestože jejich manželství působilo stabilně, i na něj ale dopadla velmi těžká krize.

Umělkyně se totiž seznámila s velmi movitým podnikatelem Martinem Shenarem. Ten nejprve spoluvlastnil vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, které vydávalo lifestylové časopisy. Svůj podíl ale prodal, což mu údajně vyneslo stovky milionů korun.

Poté ale začal podnikat v solárním byznysu. Vybudoval ve své době největší sluneční elektrárnu v Česku, kterou poté úspěšně prodal ČEZu. Kvůli tomuto obchodu se také ocitl před soudem, protože existovalo podezření, že řádně nezaplatil daně. Nikdy se ale neprokázalo, že by takový skutek skutečně spáchal.

Jak to mezi ním a Aňou Geislerovou skutečně bylo, se vlastně úplně přesně neví. Sama herečka se s ním sice opakovaně ukázala ve společnosti, ale vždy říkala, že se jedná pouze o dobrého kamaráda. V kuloárech se ale povídalo, že spolu mají mít poměr, kvůli kterému její manželství prý stálo na pokraji rozvodu.

Následovat měla etapa, kdy se herečka k Shenarovi střídavě stěhovala a opět ho opouštěla, až se s ním nakonec rozešla definitivně a vrátila se domů k dětem a manželovi. Pikantní na tom je, že v tu dobu byla potřetí těhotná – čekala svého nejmladšího syna Maxe, a tak se chvíli spekulovalo o jeho otcovství.

Aňa Geislerová o tomto tématu ale odmítá mluvit, a tak zůstává pravda zahalena tajemstvím. Stejně tak není známo, kvůli čemu údajný románek skončil.

Ještě nějakou dobu po údajném rozchodu byli ti dva podle všeho nadále v kontaktu, později se mezi Aňou Geislerovou a Martinem Shenarem cosi pokazilo a od té doby jejich vztahy značně ochladly. Co je příčinou, se můžeme opět pouze domnívat.

S manželem Geislerová nyní opět vrká jako hrdlička

Pokud jde o manželství Ani Geislerové a Zdeňka Janáčka, nějakou dobu se veřejnost domnívala, že se v tichosti rozešli. Na veřejnosti se spolu totiž opravdu dlouho neobjevili.

Po dlouhé době spolu ovšem opět začali navštěvovat společenské akce a podle toho, jak se k sobě mají, to vypadá, že pokud mezi nimi skutečně vypukla krize, byla již bezpečně zažehnána.

Výročí manželé nijak neprožívají

Letos jsou manželé spolu již jednadvacet let a vypadá to, že v poslední době skutečně spolu jsou šťastní. Před dvěma lety si Aňa Geislerová dokonce neodpustila dojemné vyznání citů na sociální síti, přestože normálně si dává dobrý pozor na to, co ze svého soukromí veřejnosti ukazuje.

„No, on mě asi ne, ale já bych si pana Janáčka vzala i teď. 6. 12. 2003 to začalo a ta sklenka na přípitek byla slušně velká, to taky pořád platí. A byli jsme tam jen my dva. A svědky jsme si našli v kavárně na náměstí. No jo. No a pšt, on nechodí na Instagram, takže neví, co tu tropím. Pšt," uvedla herečka na Instagramu před časem.

Přestože na velké oslavy výročí si nepotrpí, to poslední pro ně bylo do určité míry úspěch. „Co se týče výročí – my jsme si řekli, že dáme těch dvacet let, a když nás to nebude bavit, tak to pak rozpustíme. Ale mezitím utekl další rok a nic, takže asi dobrý," uvedla umělkyně pro Knižní Klub jako důkaz, že v jejím manželství je skutečně nyní vše zcela v pořádku.

