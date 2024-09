Externí autor 14. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená česká herečka Aňa Geislerová je už přes dvacet let šťastně provdaná za režiséra Zdeňka Janáčka. Pár spolu vychovává tři děti, a ačkoliv jejich vztah nebyl vždycky tak úplně bez mráčku, dodnes zamilovaně tokají. Podívejte, jak jim to slušelo na jejich svatbě!

Svatba proběhla velmi netradičně, tajně a naprosto bez hostů. Aňa a Zdeněk se vzali 6. 12. 2003, byli civilně oblečení a milenci na sobě měli dokonce zimní kulichy. Co se týká úředničení, přeci jenom ale museli jednu věc splnit, a to najít svědky.

Tehdy se to rozhodli vyřešit tak, že zašli do vedlejší hospody a vybrali si dva lidi, kteří u sebe měli občanský průkaz. Jako poděkování za „asistenci” u tohoto aktu je pak novomanželé pozvali na oběd a následně společně navštívili i kino.

Rodina byla naštvaná

Geislerová s Janáčkem se dohodli, že o tom, že se vzali, neřeknou nikomu dalšímu ještě celý následující rok. Proč? Chtěli se zkrátka vyhnout pozornosti, dotazům a nevyžádaným radám ohledně toho, co by měli jako novomanželé zaručeně dělat.

„Když jsme to pak po roce oznámili, rodina byla lehce naštvaná, ale my dva spokojení. Byla to věc, kterou jsme udělali jen pro sebe. Naše tajemství,“ vyjádřila se už kdysi k tajné veselce sama Geislerová.

Dítě s Shenarem?

Herečka má s manželem celkem tři děti. Rok po svatbě se narodil Bruno, v roce 2007 dcera Stella a nejmladší Max přišel na svět v roce 2013. V tu samou dobu, kdy se poslední hereččin syn narodil, ji také mnohá média spojovala s podnikatelem Martinem Shenarem, po jehož boku se Geislerová často objevovala.

Některá dokonce tvrdila, že Max je jeho syn. To ovšem umělkyně nikdy nekomentovala, stejně, jako se nikdy nevyjádřila k onomu „vztahu” s movitým mediálním magnátem.

Geislerová se Shenarem byli naposledy na veřejnosti společně viděni v roce 2016, kdy navštívili premiéru filmu Učitelka. Dnes je herečka zpět v idylickém manželství, ovšem své minulosti je si vědoma, což také vyjádřila v jednom postu na svém Instagramu.

Vzal by si ji Janáček znovu?

Ten se týkal právě vzpomínky na svatbu s Janáčkem. „No on mě asi ne, ale já bych si pana Janáčka vzala i teď. 6. 12. 2003 to začalo a ta sklenka na přípitek byla slušně velká. To taky pořád platí,“napsala herečka k pár fotkám z jejich velkého dne. Na jedné jsou právě novomanželé s obrovskými sklenicemi vína.

Pod příspěvkem se samozřejmě objevilo záhy spousta komentářů, a to nejen od fanoušků, ale také od dlouholetých kamarádů a hereckých kolegů. „A Ty jsi zas něco provedla? Že on Tebe už ne,“ napsal například herec Pavel Liška. „To je furt něco..:)) teď už mě zná! :))“ odpověděla obratem herečka.

Hlasy se ozvaly také z rodiny, a sice od Geislerové švagrové Kristýny Janáčkové. „Já nechci nic říkat, ale myslím, že mám nejlepšího bráchu pod sluncem. Jo a taky že si fakt dobře vybral. Gratuluji vám!“ napsala po příspěvek herečka.

