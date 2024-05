Externí autor 13. 5. 2024 clock 5 minut gallery

Seriál Vyprávěj se poprvé v televizi objevil v roce 2009 a udržel se tam celé 4 roky. Diváci ho milovali, stejně jako mnohé z herců, kteří se v něm objevili. Ti skrze seriálová ubíhající léta rostli, stárli a měnili se. Pamatujete na dceru Zuzky a Tondy, malou Majdu? Vyrostla z ní krásná mladá dáma!

V hlavních rolích se v oblíbeném retro seriálu objevili Roman Vojtek coby Karel Dvořák, Andrea Růžičková jako jeho budoucí žena Eva, Hana Vagnerová jako Karlova sestra Zuzka, Jaromír Nosek neboli Tonda, Zuzky manžel, Svatopluk Skopal s Veronikou Freimanovou jako Karlovi a Zuzčini rodiče, a nebo i legenda českého herectví Nina Divíšková jako svérázná babi Běta.

Ze studenta Karla Dvořáka se postupem času stal tatínek, a nakonec i dědeček. Stejně tak stárli i ostatní a do toho se rodily nové děti. Produkce se tedy musela porozhlédnout po dalším obsazení, a tak když pátrali po malých dětech volba padla na pardubickou rodačku Anastasiu Chocholatou. A Majda Sovová, dcera Zuzky a Tondy, byla na světě.

Pro tehdy dvanáctiletou Anastasiu to byla první větší role, i když za sebou už nějaké to natáčení měla. „Protože jsem byla ještě malá holka, jednali se mnou samozřejmě jako s dítětem. Jenže mě se to chvílemi i dotýkalo, protože jsem se po všech těch svých zkušenostech už cítila jako profík!“ uvedla se smíchem v rozhovoru pro web novinky.cz.

Musela svádět Jaromíra Noska, přišlo jí to divné

Do Vyprávěj nastoupila až později, a to v roce 2012, kdy Karlova sestra Zuzka v podání Hany Vagnerové vyrostla a namluvila si jako ženicha právě Karlova spolužáka Tondu, kterého ztvárnil Jaromír Nosek. „S Hankou Vagnerovou, mojí seriálovou mámou, jsme se od té doby pracovně nepotkaly. Byla skvělá, povídala si se mnou, i když samozřejmě vůbec nemusela...” vzpomíná po letech na seriálové rodiče Anastasia, která se sice v dalších rolích s „maminkou“ nepotkala, zato s „tatínkem“ ano.

Bylo to navíc pro herečku v dost bizarní situaci. Míru Noska si pamatovala z Vyprávěj právě jako svého otce, v nové roli byla v pozici, kdy se tihle dva navzájem sváděli. „Já jsem pořád nemohla na to naše předchozí herecké setkání zapomenout, stále jsem v něm viděla toho tatínka a přišlo mi až perverzní, že ho mám svádět,” popisuje zvláštní situaci dnes už třiadvacetiletá herečka.

Před seriálem, který jí pomohl hereckou kariéru nakopnout asi nejvíce, měla už zhruba osm různých rolí za sebou. „Nejradši asi vzpomínám na reklamu na Granko, kterou režíroval Jakub Kohák. On to s dětmi uměl. Tehdy mě ale na natáčení bavilo úplně všechno, protože jsem mohla být na place se všemi těmi dospělými a vidět, jak se to dělá...“ zavzpomínala na své začátky před kamerou.

A nabídky se hrnuly i dál. Při studiích na konzervatoři hrála v seriálu televize Prima – Modrý kód. Pak se ale začala blížit maturita a mladá slečna se chtěla raději soustředit na školu. V seriálu proto skončila, a to i z důvodu, že měla poté hrát v pohádce Zlaté pírko, která vznikla pod taktovkou Zdeňka Trošky. I v tomto případě u ní panovaly obavy, aby se natáčení nevpletlo do studijního plánu, ale naštěstí poté všechno vyšlo tip ťop a Zlaté pírko se začalo točit dva dny po maturitní zkoušce.

„Bylo to pak jedno z nejlepších natáčení, jaké jsem zažila, protože Zdeněk Troška se obklopuje skvělými, pohodovými lidmi. A protože Zdeněk sám je pořád dobře naladěný, přenáší se to na place i na ostatní a vládne tam pořád skvělá atmosféra,” pěje ódu na oblíbeného režiséra nadějná herečka, která se objevila i v zahraničním seriálu na Netflixu.

A dostala se k tomu samozřejmě náhodou. Nicméně dost k tomu napomohla její krasobruslařský um. Dívka se totiž tomuto sportu věnovala už jako maličká, a tak když Netflix hledal po celé Evropě obsazení pro nově připravovaný seriál Srdce z ledu, Anastasia se jim náramně hodila. Ztvárnila v něm totiž krasobruslařku, která se později začne věnovat hokeji.

Kdo se bojí, nesmí na Netflix

Ačkoliv herečka měla zpočátku velký strach, a to i z jazykové bariéry, všechno nakonec zvládla s přehledem. „Nijak zvlášť jsem anglicky neuměla a k tomu jsem si ani nevěřila. Na castingu sice vyžadovali perfektní angličtinu, ale já se ty texty tehdy naučila jako básničku. Pokynům režiséra jsem rozuměla, takže to proběhlo v pohodě a oni mě už dál z jazyka nezkoušeli,” vypráví seriálová Majda o tom, jak překonala svůj strach a za La Manche přeci jenom odjela.

Kromě Vyprávěj, Zlatého pírka, Modrého kódu a Srdce z ledu jste měli Anastasiu možnost vidět i ve filmu Matka v trapu nebo divácky oblíbeném seriálu televize Nova, Specialisté.

