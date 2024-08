Externí autor 20. 8. 2024 clock 3 minuty

Lidé, kteří se narodili v určitých znameních zvěrokruhu s velkou pravděpodobností nejenom, že vyklouznou z různých patálií s pořádnou dávkou štěstí, ale ještě k tomu dostanou pořádnou porci štěstí navrch. Podívejte se, nad kterým znamením drží ochrannou ruku anděl štěstí.

Západní i východní astrologie věří, že každému z nás odpovídá jedna hvězda na obloze, která představuje náš osud a životní cestu. Zdaleka ne všechna znamení zvěrokruhu jsou chráněna a požehnána anděly štěstí.

Podívejte se na tři, která se narodila s andělskou ochranou, takže jejich životy jsou vždy požehnány štěstím, klidem a pohodou.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Jestli někdo umí dokonale zvládat životní nástrahy, pak to jsou rozhodně právě Blíženci. Jako by už dopředu tušili, co všechno se může pokazit, takže jsou připraveni eliminovat potíže ještě dřív, než se změní v kardinální problém. Blíženec s andělskou lehkostí vybírá ostré zatáčky osudu, stejně tak se i vyhýbá nepříjemným situacím.

Jakoby jejich šťastné kroky někdo vedl. Je to tak, anděl štěstí nedovolí Blížencům padnout na dno nebo dělat chyby. Jenže nic netrvá věčně. Pokud zástupce tohoto znamení nabude až příliš sebejistoty, může se stát, že začne štěstí pokoušet. A to je, jak známo, cesta do pekla, protože ztratí ochranu svého šťastného anděla.

Je dobré si v kontextu anděla štěstí připomenout, že Blíženci jsou bystré a optimistické znamení zvěrokruhu, které má přirozenou intuici k vnímání věcí, jež nás ostatní často ohromuje. Ale to, co dělá Blížence skutečně jedinečnými, je jejich přijímání a užívání si darů života, stejně jako jejich vrozená schopnost zvládat všechny jeho složitosti bez ztráty kytičky.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny bývají často obdařeny výjimečnou intuicí a jasnozřivostí, které jim pomáhají proplouvat nástrahami osudu. My ostatní bychom řekli, že mají v životě pořádné štěstí, zatímco ony svůj dar zlehčují s poznámkou, že za jejich úspěchy a štěstím stojí každodenní práce.

Zrozenci ve znamení Panny vždy velmi přesně vědí, co je čeká. O svých rozhodnutích nikdy nepochybují a umí předvídat různé potíže.

Pečlivá příprava a svědomitá práce ale nejsou jedinými faktory, které je posouvají na cestě. Spíše to vypadá, že je vede šťastná ruka, která stojí za jejich intuitivním vědomím.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

O Střelcích je obecně známo, že to jsou optimisté. Spoléhají na svoje štěstí a nikdy se nevzdávají. Jsou věčně usměvaví a dobře naladění. Tohle rozpoložení dostali do vínku spolu s andělem štěstí, který při nich stojí za všech okolností.

Odvážní zrozenci ve znamení Střelce přirozeně tíhnou k dobrodružstvím, na kterých objevují dosud nepoznané, nabírají nové zkušenosti a to vše konají s naprostou lehkostí a vlastně bychom mohli říci s okouzlujícím šarmem faktu, že oni jsou držiteli toho největšího pověstného štístka.

Mimochodem, Střelcovo štěstí úřaduje na všech frontách. Dokáže si totiž do života přitáhnout spoustu zajímavých příležitostí. Obvykle se zdá, že tím, že byl ve správný čas na správném místě. Takže měl vlastně štěstí. A samozřejmě svého anděla...

