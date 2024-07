Externí autor 30. 7. 2024 clock 3 minuty

Vypadá to, že osud klepe na dveře následujícím třem znamením horoskopu, jejichž život se tak otočí o sto osmdesát stupňů. Napomůže tomu „anděl strážný,“ který je připraví na změnu nebo tou změnou bude dokonce on sám.

V tuto chvíli je nejdůležitější, aby ti, jichž se tahle otočka týká, zůstali otevření novým věcem. Srpnová souhvězdí slibují osudové setkání, které navždy změní životy vyvolených. Podívejte se, kterých znamení zvěrokruhu se změna týká. Patříte mezi ně?

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Milé Ryby, poslední měsíce pro vás nebyly jednoduché. Mnozí jste se potýkali nejenom s okolním světem, ale především sami se sebou. Vaše psychická stránka tak na jaře dostala pořádně zabrat. Ale nebojte, všechno zlé, ošklivé a protivné jednou končí. Pokud se dobře podíváte, zlepšení už je na dohled.

Srpen vám vlije novou krev do žil. Ve vašem životě se objeví člověk, kterého dokonce možná znáte. S ním přijde do vašeho života i spousta pozitivní energie, dobrá nálada a pocit, že je vše na dobré cestě. Nejspíš ano, jelikož to vypadá, že dotyčný ve vašem životě zůstane už na pořád.

Váš optimismus se odrazí i na vašem chování, čehož si všimnou i kolegové v práci, kde se vám bude rovněž dařit. Užijte si srpnové týdny, ze kterých budete čerpat ještě v zimě.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Co si budeme povídat, Býk je miláček, takže si horké a romantické léto užívá už od začátku prázdnin. Jenže znáte to, někdy je potřeba zahřívací kolo, abychom se dostali do správného rozpoložení a uvědomili si, kdo chce naše dobro a kdo nás jenom využívá.

Tenhle detail Býkovi dojde právě na začátku srpna. Hvězdy vzkazují zejména nezadaným, aby konečně sundali klapky z očí, jelikož se blíží osoba, která jim změní život. Zavřete seznamovací aplikace a vyrazte mezi lidi, jež nejsou prvoplánovitými lovci. Váš anděl strážný se totiž objeví tam, kde byste ho vůbec nečekali.

A víte co? Nikde není psáno, že byste do něj nemohli vrazit třeba v metru, potkat ho na chodbě firmy, anebo se s ním pohádat o poslední cereální rohlík v samoobsluze. Stačí jenom otevřít oči a vnímat vše, co k vám přichází.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Znáte přísloví, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě? Tak přesně tím se v tom letošním řídí Váhy, které se momentálně nacházejí v kreativně produktivní fázi svého života. I když má voda v rybníce, řece nebo nebo bazénu příjemnou teplotu, vy se od svých nadějných projektů nějak nemůžete odtrhnout.

Sice nám je vás na jednu stranu líto, že se paříte v kancelářském dusnu, ale na druhou stranu děláte dobře. V srpnu totiž potkáte „anděla strážného“, který vám pomůže v kariéře. Může to být někdo, kdo investuje do vašeho nápadu, ale také si vás může všimnout člověk z vedení firmy a povýšit vás.

V každém případě ve svém úsilí pokračujte. A nezapomeňte si pořádně promyslet, jak co nejlépe budete prezentovat to, co děláte. Vaše komunikační schopnosti totiž budou právě v srpnu více než žádané.

Co dodat

Zase vaše znamení zvěrokruhu ostrouhalo? Nic si z toho nedělejte a dál zůstaňte otevření novým věcem. Velké věci se totiž v životě dějí právě ve chvílích, kdy je nejméně čekáme. Nebojte se proto opustit svou komfortní zónu a potkávat se s lidmi. Nakonec třeba i vy budete mít alespoň malé štěstí.

zdroj: www.gala.de, www.prosieben.de