Některé ženy jsou tak čisté a dobrosrdečné, že působí jako dobré víly. Jsou usměvavé, pohodové, a jakmile se ocitnete v nouzi, pomohou vám ochotně, kdykoli potřebujete. V následujících znameních se rodí ty nejhodnější ženy. Znáte některou z nich?

Každý z nás někdy potkal takového anděla v ženském těle. Už jako malé holčičky dělají radost svým rodičům i celé rodině. Babičky je rády hlídají, protože jsou to tiché a klidné dívenky, které nevymýšlí žádné lumpárny. Umí se samy hezky zabavit.

V pubertě tato dívka své rodiče netrýzní módními výstřelky ani rebelujícím chováním. Nemává s ní puberta ani hormony. Chová se slušně, pomáhá svým rodičům a stará se o sourozence. V dospělosti je to ta nejhodnější a nejobětavější manželka a maminka.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Nejlepší milenky, pečovatelky, kamarádky a hospodyňky se rodí ve znamení Blíženců. Tyto ženy mají rády legraci a pohodu, proto se nikdy se svým partnerem ani blízkými nehádají. Vztah s ní je harmonický a velice láskyplný. Je to poklad.

Muži si jí velmi cení, protože manželství s ní je jako nekonečný pobyt v ráji. Pro svou rodinu je to právě ona, kdo dělá domov domovem. Zrozenkyně Blíženců jsou silně rodinně založené, pro svého vyvoleného a své děti doslova dýchají.

Se svými rodiči jsou v neustálém kontaktu. Denně si telefonují a povídají si o všem, co se v jejich životě děje. Přátelé je zbožňují, protože jsou vždy milé a příjemné. Když potřebují podpořit, poradit nebo jen vyslechnout, tito andělé si na ně udělají ochotně čas.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorožky mají obrovskou potřebu pečovat o druhé a obdarovávat je. Chtějí, aby se všichni měli dobře. Díky své empatii cítí, když někdo potřebuje pomoc. Jejich kamarádky jim mohou zavolat klidně uprostřed noci, a přijedou jim na pomoc.

Pro svého životního partnera jsou ochotné udělat cokoli. Podporují ho ve všem, co dělá, protože oddaně věří jeho snům, vizím i schopnostem. Jako partnerky jsou Kozorožky nepřekonatelné. Jejich muži se na ně mohou ve všem plně spolehnout.

Pravidelně přispívají na nejrůznější charity, protože nesnesou pohled na utrpení jakékoli živé bytosti. Zachraňují zraněná zvířata všeho druhu a berou si domů opuštěné kočky. Ve volném čase chodí předčítat knížky do domova důchodců.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou velmi organizované a zakládají si na jasných pravidlech, podle kterých žijí. A měli by tak podle nich žít i všichni ostatní. Panna je sice přísná, ale má srdce ze zlata. Tyto ženy se narodily proto, aby ostatním pomáhaly a dohlížely na ně.

Pro druhé by se tyto zrozenkyně rozdaly, protože si přejí, aby všichni měli slušné podmínky k životu. Jsou to největší pečovatelky zvěrokruhu. Pokud se někdo ocitne v nouzi, přispěchají na pomoc a jsou schopné jim půjčit i své poslední peníze.

Tyto dámy najdete většinou pracovat ve školství. Děti je milují, protože jsou to ty nejhodnější učitelky. Tato milující manželka zůstává věrně po celý život s jedním mužem. Manželství a rodina jsou pro ni ty nejdůležitější životní hodnoty.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Zrozenkyně Raků jsou známé svou vysokou citlivostí. Tyto ženy soucítí úplně s každým. Patří k těm nejhodnějším bytostem zvěrokruhu, které by se rozdaly. Jsou to hodné a bezelstné dámy, které se často nechávají využívat, aniž by si toho všimly.

Tyto ženy mají už od dětství jeden jasný cíl. Touží po tom potkat stejně hodného muže, mít s ním svatbu snů a pečovat o něj i své děti až do konce svých dnů. Manželství s těmito ženami je plné lásky, harmonie a hluboké oddanosti.

Jejich partneři na ně musí dohlížet, aby to se starostí o druhé příliš nepřeháněly. Mají totiž tendence pomáhat a dávat na svůj vlastní úkor. Jednoho dne totiž mohou tuto ženu přistihnout v slzách, na pokraji sil a počátku jejich nervového zhroucení.

Zdroje: astrotalk.com, www.vogue.in