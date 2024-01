Externí autor 3. 1. 2024 8:52 clock 4 minuty

Někdy potkáme člověka, který vytváří v našem životě pozitivní energii, která je nakažlivá a ovlivňuje dění kolem nás. V jeho společnosti je nám dobře, jsme šťastní a spokojení. Cítíme se vedle něj v klidu a bezpečí. Jsou to andělé v lidské podobě. Většinou se vyskytují právě v těchto znameních.

Všimli jste si někdy lidí, kteří jakoby svítí a září? Jsou plní optimismu a dobré nálady, která je pokaždé nakažlivá. Máte zrovna špatný den, ale jakmile se s nimi potkáte, všechno zlé pomine. Jsou to hodní a milí lidé, kterým nic nezkazí jejich veselou náladu a víru v dobro. Říkáme jim pozemští andělé. Často se tito lidé vyskytují v konkrétních znameních

Beran

21. 3. až 20. 4.

Tomuto ohnivému znamení nedělá potíže ukázat pravdu, a to často i bez obalu. Berani se neumí příliš držet zpátky. Je sice potřeba umět ustát ryzí pravdu, kterou vám neservírují zrovna s výzdobou, ale budete vždy vědět, na čem jste. Zrozenci v Beranu jsou rození záchranáři. Nesnesou pohled na utrpení, bolest a nedostatek.

Jsou empatičtí, a často vycítí, že je někdo druhý v nesnázích, ještě dřív, než se sám někomu svěří. Berani jsou rodinně založení, a tak pro své milované udělají úplně cokoli. Pečují o své partnery i děti, aby se měli jako v bavlnce. Nemají problém materiálně pomoci lidem v nouzi, a vytáhnout poslední peníze z kapsy. Na to by si právě měli dávat pozor, a pomáhat pouze v rámci možností, aniž by ohrozili sebe, nebo své blízké.

Býk

21. 4.–21.5.

Toto zemské znamení si zakládá na stabilitě. Býk často nerad vidí pravdu, protože by to mohlo rozhodit jeho vnitřní klid. Hrdý rohatec má vrozený odpor ke konfliktům, a v hádce se omluví jako první, i když ho ve skrytu duše mrzí, že jste si jeho vzpurného mlčení nevšimli dřív. Býk miluje rodinnou harmonii a bezpečí vlastního domova.

Pokud zahlédne někde bezpráví, okamžitě se dává do boje a chrání nevinné a utlačované. Postaví se za vás, když potřebujete silnou oporu. Věrný Býk je andělem strážným pro všechny blízké. Sice si příliš nepotrpí na okázalou vděčnost, ale vždy ho potěší vaše „děkuji“. Proto to všechno dělá, aby lidem okolo udělal radost a vykouzlil jim úsměv na tváři.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ohnivé znamení symbolizované Lvem, se nebojí ničeho. Lev umí vyřešit každý problém, a to navíc diplomaticky a suverénně. Nemá rád zbytečné konflikty. Má velké dobré srdce a snaží se vždy pomáhat, kde to lidé potřebují. Záleží mu na spokojené rodině. Toto sluneční znamení sice na první pohled působí trochu tvrdě, ale uvnitř jsou Lvi doslova andělské bytosti.

Mají hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a pravdu. Pokud jim zalžete, nebo je podvedete, skončili jste u nich. Životním posláním těchto ambiciózních tvorů je starání se o ostatní. Lev je král, a chce, aby všichni v jeho přítomnosti byli zaopatřeni. Když má Lev kolem sebe šťastné lidi, je také šťastný.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou velice milí lidé. Milují společnost druhých lidí, zábavu a smích. Tito zrozenci mají nejhodnější a nejlaskavější srdce. To je ovšem samotné mnohdy přivádí do potíží. Pro ostatní by se rozdali. Působí svým dobráctvím až naivně. Lidé je mohou občas bezostyšně využívat. Sundávají si v mrazu kabát a boty, aby druhým pomohli se zahřát, ale na sebe už nemyslí.

Střelci by měli rádi svět úplně bez mráčku, a proto touží, aby se všichni kolem měli dobře a nikdo nestrádal. Mají naštěstí kolem sebe také dobré lidi, a když se ocitnou v průšvihu, vždy se najde někdo, kdo je z bryndy vytáhne. Na to ale nemohou vždy spoléhat, proto Střelci, myslete více na sebe!

Zdroj: dotyk.cz, vogue.in, astrotalk.com