Film Andělská tvář režiséra Zdeňka Trošky měl u tvůrců velká očekávání, u diváků vyvolával diskuze, a nakonec to skončilo velkým fiaskem. Hlavní protagonista a producent v jednom Jiří Pomeje kvůli snímku přišel na mizinu a rozpadlo se mu manželství. Jediný, kdo z výsledku měl radost, bylo Rusko.

Samotná zápletka už tak trochu připomíná telenovelu z devadesátých let. Dívka z chudých poměrů se jednoho večera na plese zamiluje do urozeného pána. Ten se zrovna vrátil ze svých cest, tudíž je to větrem ošlehaný a světem protřelý štramák, po kterém prahnou všechny šlechtičny v okolí. On si samozřejmě vybere ale neurozenou sličnou dívku.

Aby se ovšem jednalo o pořádný biják, nesmí chybět kriminální zápletka, která se ve filmu objeví v podobě mrtvoly pod skálou. Už samotná příprava filmu vyvolávala četné diskuze. Do režisérského křesílka totiž usedl Zdeněk Troška, kterého buď milujete nebo nenávidíte.

Strhující podívaná za 70 milionů se nekonala

Další, co přihodilo polínko do už tak rozžhaveného ohně, byl na české poměry velmi vysoký rozpočet, a to celých sedmdesát milionů korun. Když se film objevil v kinech, strhla se doslova lavina. Diváci čekali, že s takovými financemi dostanou strhující podívanou s excelentními hereckými výkony. Namísto toho se objevily komentáře typu “nudná a trapná podívaná”, “notně přihlouplý scénář” a “opravdu honosné dílo”, což ovšem rozhodně nebylo myšleno pozitivně.

„Vzal jsem si všechny návštěvnosti filmů Zdeňka Trošky. Na každý přišlo nejméně čtyři sta tisíc lidí. Tak jsem si řekl, že když by film navštívilo aspoň tři sta tisíc diváků, tak je to zaplacený, a rozhodl se to risknout,“ prozradil herec i producent v jedné osobě Jiří Pomeje to, jak počítal. To se ovšem tehdy trochu přepočítal.

Pomeje v dluzích a bez manželky

Kvůli shánění financí na film si vzal i bezúročnou půjčku, kterou bohužel ale nestihl splatit. Do kina navíc přišlo jen pětasedmdesát tisíc diváků, což mu také nehrálo do karet. Jiří Pomeje tak skončil u soudu a s dluhy se potýkal až do konce života.

Aby toho nebylo najednou málo, finanční problémy začaly zasahovat i do jeho osobního života. Pomeje byl v tu dobu ženatý s herečkou Michaelou Kuklovou, která se ve snímku také střihla jednu z rolí. „Z tebe bude hvězda světového významu a já pro nás vydělám miliony. Tenhle film nám změní život,” sliboval jí tehdy. Život se jim změnil, a to tak, že spadli do dluhů a posléze se i rozvedli.

Přeci jen se ale našel někdo, kdo byl z filmu nadšený. Byl to jeho režisér Zdeněk Troška. Ten se při dotazu redakce Aha!, zda se dívá na své filmy, nezdráhal označit Andělskou tvář jako svůj nejoblíbenější film.

„Díval jsem se jen na svůj neoblíbenější film, a to je Andělská tvář. O tom si myslím, že to je moje nejlepší filmařina. Měl jsem připravený i druhý díl, který byl ještě napínavější a můžu říct, že je velká škoda, že se nenatočil. Přitom v Rusku slavil takový úspěch!“

Rusové chodili za Troškou na pokoj a děkovali mu

Jestli vás zajímá, proč tento snímek, který u českého diváka naprosto propadl, slavil úspěch právě v Rusku, Troška zodpovídá záhy: „Byl jsem s tím filmem v Moskvě na festivalu Tváře lásky. A on tam tak zabodoval, že se mi stala věc, která se mi předtím ani potom nikdy nestala. Lidi si zjistili, v jakém hotelu bydlím, nosili mi kytice a děkovali. A ženy dojatě říkaly: On je jak Rasputin! Mysleli tím Jirku Pomeje. To spojení mě vůbec nenapadlo.“

