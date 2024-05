Externí autor 30. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

O tomto na české poměry kontroverzním filmu si cvrlikali i vrabci na střeše. Už jen proto, kolik peněz se do něj producent rozhodl investovat. Risk to byl a bohužel ne vždy je to zisk, což platilo i v tomto případě. Poznáte, který film zničil život člověka, který v něj tak věřil?

Zápletka je trochu jako z červené knihovny tenkých knížek v měkkém přebalu, kterým se lidově říká harlekýny. Mladá neurozená dívka se na plese potká se šlechticem, který se zrovna vrátil z dlouhých cest. Urození pánové si neurozené dámy neberou za manželky, když už s nimi něco mají, je to spíš jen záležitost jedné noci. Nebyla by to ale ta pravá romantika bez rebelského rozhodnutí charismatického bouřliváka si i přes společenské konvence krásnou dívku vzít.

Příběh není třeba moc interpretovat dál, přijde samozřejmě velký zvrat v podobě šlechticova bratra a mrtvoly pod skálou. To divákům stačilo na to, aby film naprosto ztrhali – mezi recenzemi se tak objevila hodnocení, jako „opravdu honosné dílo“, „nudná a trapná podívaná“ a „notně přihlouplý scénář“.

Rozpočet byl dán na neuvěřitelných 70 milionů korun

Jeho producent, který si zároveň zahrál i jednu z hlavních rolí, do něj přitom vkládal veliké naděje. „Vzal jsem si všechny návštěvnosti filmů Zdeňka Trošky. Na každý přišlo nejméně čtyři sta tisíc lidí. Tak jsem si řekl, že když by film navštívilo aspoň tři sta tisíc diváků, tak je to zaplacený, a rozhodl se to risknout,“ uvedl tehdy Jiří Pomeje, herec a producent v jedné osobě, vůči svým výpočtům a předchozím úspěchům režiséra onoho snímku Zdeňka Trošky.

Pomeje sháněl peníze, kde se dalo. Rozpočet byl dán na neuvěřitelných 70 milionů korun. Jistou mírou přispěl i Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie, který Pomejemu dal bezúročnou půjčku. Jednalo se o částku osmi milionů, které měl dlužník splatit do osmnácti měsíců od uvedení do kin. A to se samozřejmě nestalo.

Do kinosálu zavítalo pouhých 75 tisíc diváků, což rozhodně nestačilo. Pomeje skončil u soudu, který mu vyměřil exekuci. Vizionářství se v tomto případě opravdu nepovedlo. Dluhy jej pronásledovaly až do konce života.

Pomeje a jeho (ne)herectví

Jak jsme si uvedli už výše, hlavním problémem nejspíš byl už film samotný. Od začátku bylo všechno špatně a diváci, kteří snímek viděli, dali tvůrcům v recenzích co proto. „Pomyslnou třešničkou na dortu je (ne)herectví Jiřího Pomeje, který svůj part herecky silně nezvládl. Jeho snaha o drsňácký hlas a pobíhání v rozepnuté košili z něho měla zřejmě udělat nový sexuální symbol, ovšem zůstalo jenom u snahy a Pomeje působí neuvěřitelně trapně,” napsal jeden z hodnotících na stránkách Československé filmové databáze.

I přesto, že filmoví fanoušci snímek ve většině případech sepsuli, našly se i světlejší chvilky, kdy alespoň něco pochválili. „Až trapně předvídatelný scénář a velmi slabé herecké výkony zachraňuje pouze výtečná vizuální stránka filmu,” a vizualitu ocenila i další fanynka: „Na jedné straně solidní kamera, hudba a kostýmy, na straně druhé notně připitomělý scénář.”

Ve filmu si zahrála i tehdejší Pomejeho manželka Michaela Kuklová. Té její milý sliboval hory doly. „Z tebe bude hvězda světového významu a já pro nás vydělám miliony. Tenhle film nám změní život,” říkal. V tom měl sice pravdu, bohužel ne v tom pozitivním slova smyslu.

Jistě vám neuniklo, že se jedná o snímek Andělská tvář. Film byl bohužel naprostým propadákem a nezachránilo jej ani slibné herecké obsazení v podání Květy Fialové, Marka Vašuta, Jana Přeučila nebo Filipa Blažka.

Zdroje: csfd.cz, blesk.cz