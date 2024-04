Možná máte někdy dojem, jako by vás někdo sledoval, nebo stál přímo za vámi. Ohlédnete se za sebe, ale nikdo tam nestojí. Ze zvláštního tušení se vyvine pocit naprostého vnitřního klidu a bezpečí. Takové věci můžete zaznamenat, když jste pod ochranou svého anděla strážného. Jak ho tedy poznáte?

Existují různé způsoby, jak s námi naši nebeští strážci komunikují, aby nám daly najevo svou přítomnost, a to, že na nás dohlíží. Někdy je to písnička v rádiu, která nese skryté poselství ve svém textu. Jindy je to opojná uklidňující vůně, nebo nejčastěji andělé promlouvají pomocí čísel.

Už se vám stalo, že pokaždé, kdy jste se podívali na mobil, byl tam stejný čas? Pohlednéte na displej telefonu a je tam vždy 11:11? Nebo jdete venku a snese se na vás bílé peříčko. Andělé jsou připraveni vám kdykoli přispěchat na pomoc, mají ale jediné a zcela zásadní pravidlo, o pomoc je musíte požádat sami.

Vůně květin

Může se vám stát, že najednou z ničeho nic ucítíte krásnou vůni. Stojíte samy na ulici, ale nikde nikdo. Skrze tento váš smysl se vám váš anděl snaží naznačit, že je stále na blízku. Můžete cítit květiny, lesní aroma, nebo třeba vůni čisté bavlny. Je to něco, co vám jednoduše voní a uklidňuje vás.

Je možné, že se vám nebeský posel snaží něco naznačit, nebo vám chce dobře poradit. Je dobré si všímat, kdy a kde se vám tato věc stala. Na koho jste zrovna mysleli, nebo co jste právě četli. Je potřeba otevřít se a vnímat všemi smysly další symboly a znamení. Pochopit souvislost můžete jen vy.

Padající peříčka

Nejznámější formou andělské komunikace jsou peříčka. Mohou padat přímo před vámi z nebe, najdete je na svém oblečení, nebo na zemi před sebou. Můžete je najít ale i u vás doma. Marně si lámete hlavou, jak se mohlo bílé peříčko dostat samo do vaší kabelky? I to je úplně běžné.

Vznášející se peříčka mohou mít i různé barvy. Nejběžněji se my lidé setkáváme s těmi bílými, která symbolizují lásku, ochrannou energii a vibrace našeho světelného zdroje. Pokud máte nějaké velké trápení a najdete bílé peříčko, můžete si být jistí, že se všechno brzy vyřeší a bude dobře.

Nalezené mince

Také se vám v dětství nadšením rozzářily oči vždy, když jste našli někde na chodníku peníze? Nebylo to proto, že by člověk našel nějaké bůh ví jaké jmění, ale vzpomínáte si na ten pocit? Jako byste našli poklad. Cítili jste to jako magický zázrak a uvnitř vás jakoby něco vibrovalo.

Právě toto příjemné chvění provází tento způsob komunikace s andělskými bytostmi. Může se jednat o zprávu ohledně financí, protože právě řešíte, zda je investovat, nebo je to upozornění, že je potřeba si na ně dát pozor. O jaký typ sdělení se jedná, poznáte, když si položíte přímou otázku, a počkáte na pocit, který se objeví, nebo další znamení, které vám potvrdí danou informaci.

Kouzelná čísla

Možná se vám někdy stalo, že jste začali vídat stejná čísla. Mohou se objevovat v mnoha podobách. Znamením z nebe jsou stejná čísla, která se opakují, nebo to mohou být i čísla jdoucí za sebou. V takovém případě má každé z nich svůj vlastní význam. Můžete je vidět úplně kdekoli.

Tyto vzkazy znamenají, že jste pod tou nejvyšší ochranou, které se vám může dostat. Když si začnete těchto znamení všímat a dovolíte si plně vnímat jejich poselství, pocítíte pokaždé skutečné uvolnění a ohromnou důvěru v to, že se odehrává to nejlepší pro vás právě teď.

Změny teplot

Blízkost andělů se může projevovat i změnou tepla a chladu. Budete se pravděpodobně divit, že vzkaz z výšin může vypadat jako zimnice, nebo horečka. Teplo a návaly horka vám mají vzkázat, že jste na dobré cestě, a máte ve svém počínání pokračovat. Dočkáte se úspěchu, odměny a štěstí.

Naopak náhlé ochlazení, zima, nebo dokonce pocit zimnice, se vás snaží akutně zastavit. Děje se něco špatného, co by vám mohlo uškodit. Nejlepší bude přerušit všechno, co právě děláte a vnímat to, co se zrovna teď děje a jaký z toho všeho máte pocit. Používejte své emoce jako kompas.

Čistá duše

Bytosti, které nejsou zatížené pozemským životem vnímají anděly naprosto přirozeně. Zvířata i malé děti mají čisté dušičky, které umí mnohdy nebeské posly i vidět. Děti často mluví o tom, jak se potkaly s anděly. Rozhodně jejich vyprávění nezpochybňujte, velmi by se jich vaše nedůvěra dotkla.

Tvary z mraků

Při pohledu nahoru na nebe můžete často vidět spoustu zajímavých tvarů a obrazců. Zvířata, tváře, anděly, nebo tvary věcí, které symbolizují to, co právě řešíte. Ať už v mracích vidíte cokoli, je to vzkaz pro vás, že můžete důvěřovat vyššímu vedení. Všechno je v pořádku a obavy nejsou na místě.

Nebeská hudba

Andělé s vámi rádi komunikují skrze hudbu. Poselství můžete najít v textu. Někdy se píseň často opakuje. Sednete do auta a hraje v rádiu, vkročíte do kavárny, a zase hraje tatáž píseň. Broukáte si ji celé dny a nevíte proč? To andělé se vám zase snaží říct, že nad vámi bdí a chrání vás.

Zdroje: www.angelsmessage.com, www.leggidellamagia.com