Speciální Andělský horoskop přináší samé pozitivní zprávy. Vzkaz od okřídlených poslů zní jako rajská hudba, protože se mají ukončit všechny nesváry, má být nastolena rovnováha a mír. Tyto nebeské bytosti věští harmonii, dobrou energii a nové začátky. Na co se můžete těšit v březnu vy?

Andělé vám pro nadcházející jarní měsíc březen radí, abyste především naslouchali svému vnitřnímu hlasu. Najdete konečně smysl života a budete moci zakopat válečnou sekyru. Teplé jarní dny vám společně s hřejivými slunečními paprsky přinesou do života nabídku odpuštění. Odpusťte všem, komu je potřeba odpustit. Především samy sobě.

BERAN

Doposud s vámi emoce mávali jako na horské dráze, ale březen by měl nastolit jejich zklidnění. Pokud děláte důležitá rozhodnutí, zamyslete se vždy dvakrát a vše si dobře zvažte. Andělé vám vzkazují, že vás čeká vzrušující dobrodružství. Březen bude plný zajímavých příležitostí, stačí se jen otevřít. Pokud jste si naplánovali nové cíle, budete se muset tentokrát opravdu snažit.

BÝK

V březnu budete podle Andělů zásobárnou nekonečné energie, ze které budou moci čerpat i druzí. Budete si muset promyslet, kam ji směřovat, aby šla energie správným směrem. Neplýtvejte jí na místa a lidi, kteří to neocení. Nebeské bytosti vám doporučují si udělat měsíční plán, abyste se neztratili na své cestě. To, co si vysníte, se vám tentokrát splní.

BLÍŽENCI

Březen bude podle Andělů plný změn, ty budou nadále přicházet i během následujících měsíců. Na jaře se dostanete do skvělé formy, a to jak po fyzické stránce, tak po té psychické. Vaší největší zbraní bude v březnu nekonečný optimismus, kterým nakazíte i ostatní. Právě díky němu se vám bude vše dařit, práce vbám půjde od ruky a vy budete celkově šťastní.

RAK

Jaro vám přinese spoustu novinek, které budou přicházet rychle za sebou. Některé věci budete muset dělat za běhu, ale nepřeceňujte své síly. Andělé vám radí, abyste řekli v čas „dost“ a nešli za hranice svých sil. Než se do něčeho pustíte, napište si na papír pro a proti. Březen pro vás bude jedním z nejlepších a nejúspěšnějších měsíců tohoto roku.

LEV

Lvi by měli v březnu zpomalit, nebo upadnou na nos. Podle Andělů vám pomalejší tempo pomůže všechno postupně vyřešit bez zbytečné námahy. Měli byste se soustředit na budování své kariéry, proto se snažte a dělejte vše pečlivě. Přesto byste neměli zapomínat na své přátele, vztahy a rodinu, protože vás velice potřebují. Máte na to, vše skloubit dohromady.

PANNA

Sice budete mít možná pocit, že se v březnu nic moc neděje, ale opak je pravdou. Andělé vám radí soustředit se samy na sebe, protože je nesmírně důležité vyhýbat se stresu, napětí a vypjatým emocím. Tento měsíc nebudete úplně ve své kůži, proto si raději neberte nic osobně, nenechte se ovládnout hněvem a nesetrvávejte v negativních pocitech.

VÁHY

Tento měsíc se snažte chodit do společnosti, protože vám Andělé předpovídají velmi nadějné vyhlídky. Budete mít totiž neopakovatelnou příležitost k sebeprosazení. Jarní enegie vás vynese na vlny úspěchu, po kterých se budete klouzat po celý měsíc. Podle nebeských poslů byste měli sladit čas s rodinou, přáteli a maximálně se snažit o relaxaci a pobyt na čerstvém vzduchu.

ŠTÍR

Vzestupy a pády vás sice v březnu úplně neminou, ale zůstaňte optimističtí za všech okolností. Snažte se být imunní proti stresu a obrňte se před negativními energiemi. Andělé vám vzkazují, abyste nechali vše plynout. Všechno si dobře promyslete a nedělejte ukvapené kroky. Když se pro něco rozhodnete, dělejte to nejlépe, jak umíte, reagujte rychle a aktivně.

STŘELEC

Podle Andělů byste měli být v březnu ostražití. A to především ohledně svého zdraví. Bude totiž potřeba dostatečně odpočívat, protože vám hrozí stres a frustrace. Poslouchejte své tělo, pokud pocítíte, že potřebuje relax, neodkládejte ho. Hrozí vám vyčerpání a kolaps. Příchod jara bude pro vás náročný, takže šetřete svou energií a raději si vezměte dovolenou a odjeďte k moři.

KOZOROH

Od jara budete mít spoustu času na práci, kterou jste si naplánovali. Měsíc březen je zásadní pro splnění vašich snů. Nikam nespěchejte, podle Andělů můžete postupovat pomalu a s rozvahou. Nezapomínejte na svou rodinu a přátele, protože o těch tento měsíc bude. Snažte se s nimi trávit co nejvíce času, protože oni vám vaši energii několikanásobně oplatí a vrátí.

VODNÁŘ

Březen bude podle nebeských poslů plný náhlých zvratů, ale i vážných rozhodnutí. Čeká vás spousta zážitků, protože vy se rozhodně na jaře nebudete ani trochu nudit. Práce, vztahy i láska naberou obrátky a vše se dá do pohybu. Naštěstí to tak vy máte přesně rádi. Je tu velký potenciál pro splnění všech vašich snů, takže se ničeho nebojte a užijte si to!

RYBY

Andělé vám vzkazují, že nemáte nic řešit v emocích a s horkou hlavou. Myslete na svůj element vody a pokuste se uklidnit, protože v březnu budete potřebovat trpělivost. Vše podle Andělů dopadne tak, jak má, ve váš prospěch. Veškerá vaše snaha se přetaví v zasloužený úspěch. Nespěchejte nikam, protože na všechno máte dostatek času.

