Andělé jsou našimi ochraniteli a průvodci. Modlíme se k nim, ať už patříme k věřícím, nebo ne. Když je nám nejhůř, prosíme je o pomoc. Každé hvězdné znamení má svého speciálního anděla. Který je ten váš a jakou má moc?

Nad všemi 12 znameními zvěrokruhu vládnou andělé a archandělé. Věděli jste, že existuje duchovní spojení mezi našimi hvězdnými znameními a archanděly? Společně utvářejí naši budoucnost. Andělé zvěrokruhu nám mohou pomoci porozumět našemu astrologickému znamení narození a tomu, jak souvisí s naší životní cestou a posláním duše. Pomáhá nám vybrat si, co je pro nás nejlepší a jaká bude naše celková osobnost.

Beran (Ariel – Lev Boží)

Ariel je přírodním léčitelem. Stará se o zemi a zvířata, často se mu říká lev Boží. Pomáhá duchovně se spojit s formami přírody, a to jak fyzickými, tak metafyzickými. Lidé, které chrání křídly tento anděl, myslí více na druhé a vlastní zájmy dávají stranou. Získávají díky těmto léčivým vibracím nápady a rozvíjí svou kreativitu. Jsou velkými milovníky přírody. Pokud tedy chcete udělat něco pro životní prostředí, nebo vytvořit krásnou zahradu, Ariel je nejlepší archanděl, kterého si můžete zavolat.

Býk (Chamuel – Kdo vidí Boha)

Archanděl Chamuel si vždy přeje mír na Zemi. Udržuje klid a mír. Vše musí být v souladu s dobrem. Přináší klid do nitra duše, tím léčí vaše trápení a je považován za nejmírumilovnějšího anděla. Kromě toho chce, aby vše probíhalo organizovaně a může vám pomoci při hledání každodenních věcí, jako je peněženka, náramkové hodinky, klíče atd. Pokud se vám ztratí některá z vašich osobních věcí, můžete se poprosit archanděla Chamuela o pomoc.

Blíženci (Zadkiel – Boží spravedlnost)

Archanděl spravedlnosti si pamatuje všechny věci včetně původu světa. Umožňuje uvědomit si svou duši a snižuje pocity nepohody. Archanděl Zadkiel vám pomáhá překonat těžké a bolestné vzpomínky z minulosti. Uvolňuje traumatické emoce a přináší do vašeho života prosperitu. Kdykoli se cítíte provinile, požádejte archanděla Zadkiela, aby vám pomohl. On je tu proto, abyste se mohli zbavit toho, co vás tíží.

Rak (Gabriel – Boží síla)

Archanděl Gabriel je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších andělů. Má pro vás vždy skryté poselství. Může to být poselství od Boha, který chce, abyste si uvědomili svou sílu a stali se díky ní opravdu silnějšími. Představuje také ženskou sílu stvoření, jako je mateřství a dětství. Tento archanděl je ochráncem vašeho vnitřního dítěte, který vám pomáhá ve všech fázích rodičovství. Nebojte se ho zavolat.

Lev (Raziel – Tajemství Boha)

Raziel zná všechna tajemství, záhady vesmíru, které v sobě skrývají poselství pro lidstvo. Má ty nejvyšší znalosti o našem bytí. Raziel umí zhmotnit vaše sny i odvahu, abyste zvládli obtížné životní situace. Tento anděl je božská duše, která zná odpovědi na všechny otázky, které vám brání v cestě vpřed. Pokud tápete ve tmě, obraťte se s otázkou právě na něj a on vám vše vyjasní.

Panna (Metatron – Duchovní dárce)

Mocný archanděl přítomnosti, který jako jeden ze dvou archandělů byl dříve člověkem. Metatron motivuje a pomáhá překonat váhavost. Pokud jste se ocitli na rozcestí a nevíte, jak dál, obraťte se v myšlenkách na tohoto archanděla. Metatron čistí nízké energie a urychluje realizaci duchovních darů, kterými vás Bůh obdařil. Tento archanděl je zároveň pečujícím o děti, k nimž má zvláštní a velmi silný vztah.

Váhy ( Jofiel – Krása Boží)

Posláním Jofiela je zkrášlit váš život. Je znám také jako anděl Feng-šuej, který vám pomáhá uvědomit si krásu v sobě. Pomůže vám rozvíjet se po duchovní stránce, učí sebemotivaci a komunikaci. Jofiel vás inspiruje k tomu, abyste si vytvořili harmonickou a klidnou atmosféru a viděli vše pozitivně. Pokud si chcete uvědomit své vnitřní já a meditovat, je lepší využít pomoci archanděla Jofiela.

Štír (Jeremiel – Boží milosrdenství)

Jeremiel je andělem vašich citů. Pomáhá překonat myšlenky z minulosti a najít milosrdenství u Boha. Kromě toho vám pomáhá dotknout se minulých životů a přehodnotit, co jste udělali špatně. Poučte se z nových lekcí a poproste společně Boha o odpuštění. Jeremiel chce, abyste si uvědomili, že Bůh má s vámi lepší plány. Tento archanděl je také často spojován se smrtí.

Střelec (Raguel – Boží přítel)

Představuje mezilidské vztahy, skupiny a společenský řád. Raguelovým hlavním úkolem je vytvářet bezpečné prostředí mezi členy vaší rodiny, přáteli atd. Proto je to přítel Boha, který vám může poskytnout nejlepší řešení všech vašich životních problémů. Raguel je anděl spravedlnosti, který přináší prosperitu, harmonii a pomáhá vám zbavit se negativních energií i lidí.

Kozoroh (Azreal – Komu Bůh pomáhá)

Azreal je anděl smrti, který přináší konec všem věcem. Je to jeden z nejdůležitějších archandělů, kteří pomáhají lidem přejít na druhý břeh, když se čas naplní. Přinášejí mír a vnitřní smíření. Kromě toho vám ukazuje různé etapy života a vy tak získáte přehled o všech událostech, které vás za celý život potkají. Azreal odvede v lásce vaši duši z tohoto hmotného světa, aby dosáhla vzkříšení.

Vodnář ( Uriel – Boží světlo)

Uriel je anděl, který se zabývá našimi nápady a tvořivostí. Anděl světla a inteligence, který nám ukazuje skutečnou cestu k úspěchu a pomáhá vytvářet zcela jedinečné věci. Kromě toho je to božský řešitel problémů, který vás umí dostat z každé obtížné situace pomocí své inteligence a síly vůle. Navíc je to anděl odpuštění a jeho cílem je, abyste si uvědomili existenci Boha, který je stvořitelem tohoto vesmíru.

Ryby (Sandalfon – Bratr)

Sandalfon působí jako bratr, jehož posláním je doručovat Bohu naše modlitby a zprávy. Spojuje se s naší intuicí a objasňuje nám skrytá poslání. Zároveň vás propojuje s božstvím. Komunikuje prostřednictvím mnoha kanálů, například hudbou a písněmi. Kdykoli uslyšíte, nebo si pustíte určitou hudbu, vnímejte její text, může v něm být pro vás skryté poselství.

Zdroje: astrotalk.com, www.nakridlechandelu.cz