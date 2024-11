Externí autor 25. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečku Andreu Elsnerovou (47) si každý pamatuje jako okatou, baculatou a trochu naivní Andělku z legendárního seriálu Četnické humoresky. Ve svém živote prožila náročné období, kdy na výchovu syna zůstala sama. Dnes byste ji jen stěží poznali.

Andrea Elsnerová: Věřím v osud

Andrea Elsnerová se narodila v 1977 v Zábřehu na Moravě, kde žila do svých šesti let. „Vyrůstala jsem v Lošticích, malém městečku na Moravě, kde se vyrábějí olomoucké tvarůžky. Je to krásnej, mírně kopcovitej kraj," rozpovídala se v rozhovoru pro iDnes.cz. Poté se její rodiče rozvedli a ona odešla s maminkou do Prahy.

Dětství má ale nejvíce spojené s přírodou. „Na podzim to je vůně jablek uskladněných na humně v dřevěných přihrádkách. Na jaře vůně narcisů, tulipánů a kvetoucích stromů. Potom je tu vůně řezavé zimy. No, a jahodami a malinami vonící léto. Nádhera," pokračovala. Andrea působí jako roztomilý snílek a také trochu je.

„Jsem hodně komunikativní a pracovitá, jen občas neodhadnu svoje síly a té práce si naložím až moc. Taky jsem dost pozitivně naladěná. Někdy mi ale dělá problém být dostatečně trpělivá, když věci nejdou tak rychle, jak bych potřebovala," pochvaluje si. Zároveň dodává, že je ten typ člověka, který věří na osud.

„Myslím, že každý z nás má svůj osud ve vlastních rukou. A je jen na nás, jak s těmi dary, co nám byly dány, naložíme. A taky jak se postavíme k omezením. Astrologii beru jako zábavu," řekla herečka, která je nejenom herecky nadaná, ale také sportovně. Věnovala se atletice, konkrétně vrhu koulí a běhu na 800 metrů.

Zranění přerušilo sportovní kariéru

Po letech Andrea přiznala, že sport a divadlo se v ní tlouklo. „Po rozvodu rodičů a stěhování do Prahy mě maminka jako značně živé dítě přihlásila do atletického klubu Aritma. Nejlíp mi šel pětiboj, který obsahoval právě i házení koulí. Přestože jsem nebyla žádný silák, měla jsem v ruce asi ten správný švih," zavzpomínala pro Novinky.cz.

„Zároveň jsem na základce potkala výbornou paní učitelku, která vedla dramatický kroužek. Byla moc šikovná, hrála s námi pohádky, vyráběla loutky, zpívali jsme. U mě viděla, že se nestydím, a vzala mě pod křídla. Díky ní na konci devítky vyhrálo divadlo a svět fantazie – místo na sportovní školu jsem si podala přihlášku na konzervatoř," dodala.

Na výchovu syna je sama

Andrea si své soukromí bedlivě střeží a moc o něm nemluví. Na výchovu syna Matěje je od jeho tří let sama. „Někdy bylo těžké spojit práci a péči o rodinu. S pomocí babiček a dědečků jsme ale všechno v pohodě zvládli. Teď už je Matěj větší a vše je jednodušší," přiznala. Mateřství si ale přes počáteční těžkosti dokázala pořádně užít a za Matěje je hrozně ráda.

Není to tak, že by Matějův otec nejevil zájem. Ba naopak, často se vídají. „Jeho otec je zvukař a pohybuje se v podobných sférách jako já. Matěj je samozřejmě zvyklý hlavně na ženský kolektiv, což zatím přináší pozitiva: díky tomu extrémně dobře vnímá ženy a dokáže s nimi pracovat. Když sleduju, jak empaticky jedná třeba s babičkou – umí ve správný okamžik potěšit, říct, že jí to sluší," pochvaluje si syna s tím, že ho dobře vychovala.

Vzhled pro hvězdu Četnických humoresek nehraje roli

Andrea Elsnerovou jednoznačně proslavila role Andělky v kultovním seriálu Četnické humoresky. „Ty vzpomínky ve mně zůstanou napořád. Vybavují se mi cesty na natáčení do Brna s panem Lackovičem, který uměl nádherně vyprávět příběhy ze svého hereckého života," řekla s tím, že na seriál vzpomíná hrozně ráda.

Jestli herečka opravdu něco neřeší, tak je to vzhled. Pokud si ji pamatujete jako Andělku, která měla velká kukadla, buclaté tvářičky a byla žena krev a mléko, tak to je dávno minulostí. Dnes je herečka díky sportu značně hubenější, přibylo jí vrásek a také nechala své vlasy zešedivět. Ona sama si z toho ale nic nedělá, protože jsou pro ni v životě důležitější věci než vzhled.

„Je pravda, že některé herečky chtějí vypadat co nejlépe za každých okolností, ale tím já nežiju. Nemůžu si pomoct. Nejsem typ, který by stále řešil módní trendy a musel pravidelně ke kadeřnici. Nemám to v povaze a podstatnější mi přijdou jiné věci," dodala krásná česká herečka Andrea Elsnerová.

