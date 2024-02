Jasmína Maurerová 29. 2. 2024 16:03 clock 3 minuty gallery

Představitelce malé Zuzky Andree Nováková bude letos v dubnu sedmadvacet let. Seriál Vyprávěj, který svým prvním dílem odstartoval v roce 2009, už dostává svému jménu i dnes. Však od té doby uplynulo už 15 let. Kam zmizela malá Zuzka a čeho dodnes lituje?

Z malé holčičky za tu dobu vyrostla krásná mladá slečna. Andrea Nováková se už věkem blíží třicítce, a i když se herectví nevěnuje, daří se jí v jiném odvětví. V současné době studuje mezinárodní vztahy v hlavním městě v Praze, kde i bydlí. Studium prokládá různými koníčky, mezi které patří hlavně sport. Když byla malá, věnovala se totiž krasobruslení. Ze zdravotních důvodů ale musela tohoto hobby nechat.

Ačkoliv herectví dávno pověsila na hřebík, s penězi z utržených honorářů naložila více než zodpovědně. Spolu se svojí maminkou je zainvestovala a dnes spolu podnikají na poli s nemovitostmi. Svého rozhodnutí se ale herectví nevěnovat dnes Andrea prý lituje. Kdyby dnes dostala nějakou nabídku, přijala by ji. A nejradši by byla, kdyby to mohla být nějaká záporná role.

A co se stalo, že dětská hvězda ve svojí dobře rozjeté kariéře nepokračovala? Zkrátka ji to nelákalo. Mnohem více než stát před kamerou ji lákalo to, co se dělo za ní. Malá Andrejka se mnohem více ocitala v technickém zázemí, kde prošmejdila každý kout. Bavila se s osvětlovači a kameramany, zajímala ji práce produkce, jak funguje klapka a vůbec celá backstage.

Divíškovou měla jako vlastní babičku

Co více, nebyla ráda středem pozornosti, bylo jí to až nepříjemné a sama sobě se v seriálu nelíbila. Když tedy nastal čas na “výměnu”, protože seriálová Zuzka začala dospívat a nahradila ji krásná Hana Vagnerová, rozhodla se, že ve hraní už pokračovat nebude.

Andrea přitom nestála před kamerou poprvé, tudíž by jeden řekl, že právě na pozornost zvyklá bude. Už dva roky předtím, než se začal dobový seriál Vyprávěj natáčet, se objevila v roli Karolíny ve filmu Bestiář. Díky libozvučnosti svého hlasu měla i práci v rádiu a dabingu.

Dokonce i na place při natáčení byla velmi oblíbená. Před kamerou se setkala s takovými hereckými esy jako byla Veronika Freimanová, Svatopluk Skopal nebo Nina Divíšková. S Divíškovou vycházela seriálová Zuzka nadmíru dobře. Babi Běta jí posloužila jako skutečná babička.

Nina Divíšková byla manželkou herce Jana Kačera. Zemřela v roce 2021 ve věku 84 let. Herečka dlouhodobě bojovala s Alzheimerovou chorobou.

S Romanem Vojtkem byli sourozenci

Dalším, kdo Andree přirostl při natáčení k srdci byl seriálový bratr Roman Vojtek. Oba herci si dokonce prý říkali “brácho” a “ségro” i mimo kamery. Vojtek v seriálu hraje Karla Dvořáka, syna Veroniky Freimanové a Svatopluka Skopala. Jeho manželku Evu ztvárnila krásná slovenská herečka Andrea Kerestešová, dnes už provdaná Růžičková.

Seriál Vyprávěj se v době vysílání těšil obrovské divácké oblibě a i později, když jej Česká televize reprízovala, nebyla sledovanost o mnoho menší. Retro seriál mohli v premiérových dílech diváci České televize vídat od 31. srpna 2009 do 14. června 2013. Za úspěchem nestál nikdo jiný než producenti Filip Bobiňski a Petr Šizling z Dramedy Productions. Bobiňski v současné době sklízí další úspěch s retro seriálem, a to Zlatou labutí na TV Nova.

Zdroje: kinotip2.cz, tvguru.cz