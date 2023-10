Pohádka Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna oslaví od svého vzniku téměř 30 let. Pro Andreu Černou, která ztvárnila roli půvabné Elišky, to byla jedna z první větších rolí. Jak moc se Andrea za tu dobu změnila?

Eliška ze mlejna

V roce 1994 se na filmovém plátně poprvé objevila pohádka "Princezna ze mlejna," ve které tehdy zazářila i Andrea Černá coby Eliška. Od premiéry Troškovy pohádky však uběhlo téměř 30 let a i když si tento kouzelný příběh stále drží svůj půvab, zajímalo nás, jak se za tu dobu změnila jeho hlavní představitelka.

Kdekdo by čekal, že se s televizními a filmovými nabídkami po natočení úspěšně pohádky roztrhne pytel, realita však byla odlišná. Eliška, v současné době 46 letá Andrea Černá, sice účinkovala v několika televizních filmech a seriálech, jako byly například Velmi křehké vztahy či Ordinace v růžové zahradě. Nic zásadního a "velkého" ale nepřišlo.

Černá je úspěšná spíše na prknech, která znamenají svět, tedy v divadle. Již během studia na pražské Státní konzervatoři přijala angažmá v DJKT, kde ztvárnila již více než 40 divadelních postav.

Vyniká jak v rolích komediálních, tak i charakterních. Jejím nejnovějším počinem je např. inscenace Královna Margot, kde ztvárnila hlavní postavu nebo Shakespearovo Zkrocení zlé ženy, kde Andrea Černá společně s Martinem Stránským vytvořila dokonale sehranou dvojici ústředních postav Kateřiny a Petruccia.

Jak vypadá dnes?

Za divadelní role Andrea získala dokonce cenu Thálie. Ačkoli Andrea o svém soukromí téměř nemluví, je veřejným tajemstvím, že si přála početnou rodinu. Matkou se však stala jen díky Troškovým pohádkám.

Ještě v roce 2001 k tomu řekla: „Chtěla bych mít pět dětí, ale zatím nemám žádné. Už jsem měla dávno začít.“ To však neznamená, že Andrea žije jako kůl v plotě. Šuškalo se o jejím vztahu s režisérem Jurajem Deákem, který stál za přesunem Andrey z Plzně na pražské Vinohrady nebo o románku se zpěvákem kapely Lovesong Orchestra, Ondřejovi Průšovi.

Jak tomu však bylo doopravdy, se můžeme jen domnívat. Andrea není typ, co by se soukromím zrovna chlubil. Sama k tomu řekla: "Pokud nikde veřejně nepropírám, kdo je u mě doma, ještě to neznamená, že žiju jako kůl v plotě. Jen mi nepřijde vkusné o tom mluvit veřejně. Každý máme nárok na své soukromí.“

Kdybyste však kdysi půvabnou a krásnou Elišku potkali dnes, možná byste ji ani nepoznali. Za téměř 30 let, které dnešní Andreu dělí od pohádky Princezna ze mlejna, strašně sešla. Zdali je to náročností divadelních představení, jejichž součástí je neodmyslitelně neustále líčení, málo spánku a přespříliš dřiny, se můžeme jen domnívat.

