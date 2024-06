Slavný režisér si vybral neznámou křehkou studentku s nebesky modrýma očima do hlavní role své nejznámější pohádky. Rozhodně později nelitoval. Patří totiž k nejkrásnějším českým princeznám. Stala se z ní oblíbená divadelní i filmová herečka. Poznáte o koho jde?

Dostat se na Pražskou konzervatoř byla pouze záminka, aby mohla budoucí herečka na rande za svým vysněným chlapcem, na školu ji ale přijali a už během studií si ji vybral slavný režisér Zdeněk Troška.

„V třinácti letech jsem přesně nevěděla, co bych v životě ráda dělala. Moje zkoušky na konzervatoř byly původně jen taková záminka. V Karlových Varech, odkud pocházím, jsem se přátelila s rodinou herce Františka Špačka, která se pak odstěhovala do Prahy. Aby mě maminka pustila za mou dívčí platonickou láskou na návštěvu, vymyslela jsem si zkoušky na konzervatoř,“ zavzpomínala v rozhovoru pro iDnes.cz.

„Musela jsem něco předvést, ale nepřikládala jsem tomu žádnou důležitost a popravdě jsem to s přípravou moc nepřeháněla. Co si vzpomínám, bylo nás tam přes tři sta padesát zájemců a do ročníku vybrali jen deset, takže jsem na zkoušky šla bez jakýchkoli ambicí. Potěšilo mě, že mě pozvali i do druhého kola, protože to znamenalo další návštěvu u Špačků,“ dodala kráska.

Půvabná herečka se narodila 13. ledna 1977 v Karlových Varech. Za svou úspěšnou kariéru si zahrála v desítkách filmových i televizních rolích a přijala angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde ztvárnila již více než 40 postav.

Kráska s pronikavým pohledem také spolupracuje s rozhlasem, televizí i filmovými produkcemi a tři roky před padesátkou je zatím stále bezdětná.

Od roku 2015 je v angažmá v Divadle na Vinohradech. Pro národ však zůstává dcerou mlynáře z pohádky Princezna ze mlejna.

Jistě už tušíte, že řeč je o krásné Elišce se zlatými kudrnatými loknami, Andree Černé. V době natáčení bylo herečce pouhých sedmnáct let.

Po úspěchu dnes již kultovního filmu se Andrea zaměřila hlavně na divadlo. Stala se členkou souboru Divadla na Vinohradech a také působila v dalších významných českých divadlech, jako je Divadlo pod Palmovkou nebo Divadlo Na Fidlovačce.

Černá se objevila také v několika televizních seriálech, například v Ordinaci v růžové zahradě 2, kde si zahrála postavu sestřičky Heleny.

Ačkoliv už se dnes herečka tolik neobjevuje ve filmech, stále je velice aktivní a udržuje si svou fanouškovskou základnu.

Herečka je na své soukromí velice opatrná, a proto o ní příznivci příliš neví. Velikým tabu je pro herečku téma rodiny, jelikož si vždy přála stát se matkou, což se jí bohužel doposud nepoštěstilo.

„Není. Jak to říct... Poslední dobou se většina novinářů, se kterými jsem mluvila, rozhodla, že děti mít nebudu a že tím trpím. Dostala jsem nabídku i z Třinácté komnaty. K tomu mohu říct jen to, že pokud nikde veřejně nepropírám, kdo je u mě doma, ještě to neznamená, že žiju jako kůl v plotě. Jen mi nepřijde vkusné o tom mluvit veřejně. Každý máme nárok na své soukromí. Faktem každopádně je, že pět dětí už porodit nestihnu,“ přiznala pro výše zmíněný web.

Od natáčení Princezny ze mlejna již uteklo třicet let, Andrea Černá je však stále velice půvabná žena, která stárne s grácií a bez pomoci plastické chirurgie, jak je dnes ve světě celebrit běžnou praxí.