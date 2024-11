Externí autor 15. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Ačkoliv tento svazek už dnes neplatí, tehdy to byla událost roku. Bývalý ministr financí a té doby předseda vlády Andrej Babiš si po více jak dvaceti letech vzal svou partnerku Moniku, se kterou má dvě děti. Jak vypadala jejich svatba? A kdo ji chtěl zkazit?

Slavností obřad se nemohl konat jinde než na farmě Čapí hnízdo. Tam si dne 29. července 2017 řekli své „ano”, a to po dlouhých třiadvaceti letech společného soužití. Za tu dobu se jim narodily dvě děti, syn Frederik a dcera Vivien. Ti jsou už dávno odrostlí, a tak na svatbě nemohli chybět jako hosté. Dcerka Vivien dokonce pomáhala mamince vybírat svatební dort.

Skoro čtyřicátník Babiš a osmnáctiletá sekretářka Monika

Jejich příběh se začal psát už v roce 1992, kdy se tehdy sedmatřicetiletý Babiš coby jeden z řídících osob Lovochemie zakoukal do teprve osmnáctileté sekretářky Moniky.

„Často mě zval na výjezdy, kam asistentky jindy nejezdily, takže z toho jsem nabyla pocit a dojem, že se mu asi budu líbit," prozradila pak po letech Monika to, jak zjistila, že se Andrejovi líbí.

Pak už tak trochu vzala věci do svých rukou. Stalo se tomu tak, když byli právě na jednom z pracovních výjezdů a Babiš se ocitl na okamžik sám. „Já jsem přišla, sedla si k němu a začala jsem se s ním bavit," zavzpomínala na to, jak to celé začalo.

Monika s Andrejem spolu byli osm let, když přivítali na svět prvního společného potomka, v roce 2000 se narodila dcera Vivien, o čtyři roky později pak syn Frederik. Ačkoliv nebyli partneři oficiálně sezdáni, Monika právě kvůli dětem používala už tehdy příjmení Babišová.

Onen velkolepý den nastal až po dvou dekádách, kdy spolu partneři byli. O to opulentnější ale celá záležitost byla. Na farmu Čapí hnízdo se sjelo 200 hostů, nechyběla samozřejmě ani média. Jednalo se o událost roku. Ke smůle hrdliček se to bohužel ale neobešlo ani bez narušitelů.

Kolem třetí hodiny odpolední totiž kolem Čapího hnízda projela kolona zhruba dvaceti vozů, z nichž na šéfa Agrofertu a hnutí ANO lidé pokřikovali různé kritické poznámky. Babiše to ale nechávalo zcela chladným, na různé výtky od lidí je za svou dlouhou kariéru už zvyklý. „Nenechám si tím zkazit den,“ okomentoval stručně projíždějící vozidla.

Svatba to byla vskutku nádherná, ještě krásnější byla samotná nevěsta, nicméně do detailu bylo promyšlené úplně všechno. Obzvláště povedená byla i kytice, kterou měla nevěsta v rukou.

Svatební šaty od Izraelky

Monika si své svatební šaty vybrala na internetu, autorkou je izraelská módní návrhářka Galia Lahava. Róba byla samozřejmě ušita na míru, šaty na sobě měly do detailu propracované aplikace, krajky a byly z nejluxusnějšího materiálu. Na zádech měly velký výstřih, který si ale nevěsta se svou perfektní figurou mohla v klidu dovolit. Celý outfit byl pak ještě doplněn diamantovou čelenkou.

I snubní prstýnky odpovídali tomu, že Andrej Babiš do kapsy rozhodně hluboko nemá. Monika měla ten svůj opět s diamantem, Babiš zvolil jednodušší variantu. Zevnitř pak byly vyryté jejich iniciály a datum svatby.

Ačkoliv tato pohádka již není aktuální, tento velký den, kdy se oba novomanželé cítili právě jako v pohádce si mohou připomenout alespoň díky fotografiím. A vy se na ně můžete podívat také v naší galerii.

