Andromeda se v budoucnu srazí s Mléčnou dráhou. Co obří kolize způsobí?

Na základě údajů z Hubbleova vesmírného dalekohledu se předpokládá, že galaxie Mléčná dráha (na obrázku vpravo uprostřed) a galaxie v Andromedě (vlevo uprostřed) se budou za 3,75 miliardy let vzájemně deformovat slapovou silou, jak ukazuje tento obrázek.

Foto: NASA / Creative Commons, volné dílo

Fenomén černých děr je pro mnohé příliš složitý a nepochopitelný. A co teprve když hrozí nějaké galaktická srážka! Vědci se domnívají, že masivní černé díry Andromedy a Mléčné dráhy se srazí, respektive spojí za necelých 17 milionů let po splynutí galaxií.

Astronomové již dlouho předvídají, že Andromeda je na kolizním kurzu s naší galaxií (SN: 5/31/12). Předchozí simulace naznačily, že Andromeda a Mléčná dráha se mají čelně srazit přibližně za 4 až 5 miliard let. Nová studie však odhaduje, že obě hvězdné skupiny se těsně minou asi za 4,3 miliardy let a poté se zcela spojí asi o 6 miliard let později.

Málokdo si však umí představit, co bude tato srážka znamenat. O tom, co se stane s černými dírami, které každá z galaxií ukrývá ve svém jádru, se toho však dosud mnoho nevědělo. Nyní ale vznikla simulace, která celý proces odhaluje.

Galaxie Andromedy.Zdroj: David (Deddy) Dayag / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Co se stane s Andromedou a Mléčnou dráhou po srážce?

Nové simulace odhalují konečný osud obou galaxií. Supermasivní černé díry v centrech galaxií Mléčná dráha a Andromeda jsou odsouzeny k vzájemnému pohlcení. Velmi romanticky nazývaný kosmologický tanec tedy oba útvary pohltíi a galaxie se zhruba za 10 miliard let spojí do jedné obří eliptické galaxie - nazvané "Milkomeda".

Spojení – to je Milkomeda

Spojením Mléčné dráhy s Andromedou nemůže vzniknout nic jiného, než Milkomeda. Pak začnou centrální černé díry obíhat jedna kolem druhé a nakonec se srazí o necelých 17 milionů let později. O tom pojednává na konci února publikovaný článek v časopise Astronomy & Astrophysics.

Podle nejnovějších údajů se k nám Andromeda blíží rychlostí asi 116 kilometrů za sekundu. Podle Riccarda Schiavia, astrofyzika z římské univerzity Sapienza, pak budou těsně před srážkou černé díry vyzařovat gravitační vlny o síle 10 kvintilionů Sluncí (SN: 2/11/16).

To znamená, že jakákoli civilizace ve vzdálenosti do 3,25 milionu světelných let od nás, která disponuje technologií pro snímání gravitačních vln na úrovni našich současných schopností, by byla schopna srážku detekovat.

Na to, jak bude srážka vypadat, se podívejte na této simulaci:

Zdroj: Youtube

Schiavi a jeho kolegové zde ukazují, jak se galaxie Mléčná dráha (vlevo) a Andromeda (vpravo) budou za přibližně 4 miliardy let míjet, než se zhruba o 6 miliard let později spojí v jednu galaxii. Čísla po stranách pak označují vzdálenost v kiloparsecích (1 kiloparsek se rovná 3 260 světelných let).

Pomocí počítačových simulací, které zahrnují vzájemnou gravitační přitažlivost obou spirálních galaxií a možnou přítomnost řídkého plynu a dalšího materiálu mezi nimi je patrné, jak se bude galaktická srážka vyvíjet.

Je jisté, že nikdo z nás, pokud vůbec lidstvo obecně, se této srážky nedožije.

Zdroje:

www.sciencenews.org, en.wikipedia.org/wiki/AndromedaMilky_Way_collision