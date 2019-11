Mladý muž přišel o obličej, plastičtí chirurgové ale dokázali zázrak

Příběh Andyho Sandnesse jste už možná slyšeli. Deprimovaný mladý muž se v roce 2006 rozhodl ukončit vlastní život, vytáhl zbraň a zasunul si ji do úst. Pak vypálil. Něco tu ale nehrálo, pořád vnímal okolí.

Záchranka přijela jak nejrychleji mohla a smrtelně zraněného muže odvezla do nemocnice. Andy přežil a doktorům přiznal, že pokusu o sebevraždu lituje. Zranění byla natolik vážná, že mu z obličeje zbyly jen oční důlky a dva zuby. Po dvou letech dostal Andy druhou šanci - stal se jedním z prvních lidí, kteří podstoupili transplantaci obličeje.

Neměl nos, rty, jedno oko si vážně poranil. Děsil se vlastního odrazu v zrcadle a z domu vycházel minimálně. Lidé si na něj ukazovali, posmívali se mu, dokonce mu nadávali, že je zrůda. Andy si prošel desítkami plastických operací, které mu měly alespoň částečně navrátit ztracené obličejové rysy, od vytouženého kompletně zrekonstruovaného obličeje byl medicína stále daleko. V roce 2012, šest let po střelbě, se Andy dostal na čekací listinu na transplantaci obličeje, nového, nesmírně složitého zákroku, který zatím nikdo nepodstoupil.



Čekání skončilo roku 2015, kdy mu zazvonil telefon a doktor z kliniky Mayo mu oznámil, že mají dárce. Stal se jím muž jménem Kalin Roth, který, stejně jako tehdy Sandness, chtěl svůj život ukončit střelnou zbraní. Jemu se to povedlo. Roth byl dárcem orgánů a svým rozhodnutím pomohl mnoha lidem, do dějin medicíny se ale zapsal právě darováním svého obličeje.



Transplantace trvala neuvěřitelných 56 hodin a na Andyho novém obličeji pracovalo 60 specialistů. Stal se jedním z prvních lidí na světě, kdo transplantaci obličeje podstoupil, a výsledky nesly své ovoce. Nevypadal jako předtím, ale Andymu to nevadilo. Opět připomínal člověka a mohl se začít učit všemu, co po nezdařené sebevraždě nemohl - jíst, mluvit, smát se a cítit.



Dnes je z Andyho kompletně jiný muž. Je šťastný a o svých problémech a transplantaci se nebojí otevřeně mluvit.