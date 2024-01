Andy Sandness, mladý muž, kterému po pokusu o sebevraždu zůstal těžce znetvořený obličej, podstoupil na klinice Mayo po několika letech transplantaci obličeje. Dva roky po operaci se zamýšlí nad proměnou, kterou tento náročný zákrok přinesl.

V roce 2006, ve věku 21 let, se Sandness dostal do bodu zlomu a na hranici svých sil. Pokusil se o sebevraždu střelnou zbraní, která mu zdevastovala obličej. V odlehlých koutech Wyomingu začala tragédie, která poznamenala mladíkův život navždy. Přestože přežil, zaplatil krutou cenu ztrátou své tváře. Bojoval s deformací obličejové části, která ho stigmatizovala a izolovala od světa, který nerozuměl jeho bolesti.

Čekala ho dlouhá cesta plná operací, aby obnovil to, co ztratil. Jeho houževnatost a odhodlání se projevily, ale jeho život se stal životem v ústraní a s pouze omezenými kontakty.

Druhá šance

Sandnessova cesta k novému životu začala, když potkal doktora Samira Mardiniho, plastického chirurga specializujícího se na rekonstrukci obličeje na Mayo Clinic. Během několika let Mardini Sandnesse ujistil, že existuje naděje na obnovu jeho obličeje. Následovaly četné operace, které byly důkazem Sandnessovy trpělivosti a síly a Mardiniho odhodlání pomoci mu získat zpět normální život.

V roce 2012 zahájila klinika Mayo revoluční program transplantace obličeje. Sandness, který toužil po druhé šanci, na tuto příležitost netrpělivě čekal. Po letech plánování a příprav se mu konečně v roce 2015 ozvali s tím, že našli potenciálního dárce. Zdrojem naděje pro Sandnesse se stal Calen "Rudy" Ross, jednadvacetiletý mladík, který si tragicky vzal život.

V červnu 2016 začala složitá operace transplantace obličeje. Během 56 hodin zkušený lékařský tým pod vedením doktora Mardiniho pečlivě nahradil Sandnessův poškozený obličej. Od zesnulého Calena Rosse byl Andymu transplantován prakticky nový obličej. Transplantace zahrnovala nos, ústa, tváře, čelist, bradu i zuby. Operace byla označována za zázrak. Vzduch byl plný očekávání, když Sandness ležel pod sedativy a čekal na odhalení své nové tváře.

Nový život s novou tváří

Když Sandness po týdnech rekonvalescence konečně spatřil svou tvář, jeho otec Reed to popsal jako slzavý a radostný okamžik, který předčil jejich nejdivočejší sny. Transplantace mu nejen vrátila vzhled, ale také mu umožnila dýchat, cítit vůni a vychutnávat si jídlo, které už deset let neochutnal.

„Když jednou ztratíte něco, co jste měli navždy, víte, jaké to je, když to nemáte,“ svěřil se Sandness emotivně. „A jakmile dostanete druhou šanci mít to zpátky, nikdy na to nezapomenete.“

Dva roky po transplantaci si nyní jednatřicetiletý Sandness vychutnává radosti normálního života. Obličejové svaly znovu nabývají na síle a on podstupuje logopedickou terapii, aby mohl jasně artikulovat svými novými ústy a čelistí. Těší se, až se vrátí do Wyomingu, bude pokračovat v práci elektrikáře a možná založí rodinu.

Neviditelný hrdina Calen Ross

Nová tvář nejen změnila vzhled Andyho, ale také obnovila chuť do života. O úspěchu transplantace se dozvěděla i Lilly Rossová, Calenova vdova, která se s Andym setkala a s dojetím si celý příběh vyslechla. Lilly souhlasila, aby obličej jejího manžela pomohl Andyho vrátit do života, přestože to znamenalo, že Calenova tvář bude nyní náležet jinému muži. Její odvaha a obětavost vytvořily nový význam Calenovy oběti. Sandnessův vděk přesahuje slova a slibuje, že si Calenovu lásku k lovu, rybaření a psům ponese po celý život. „Naplňuje mě radostí vědomí, že dokázal dát kousek sebe, aby zajistil lepší kvalitu života někomu jinému," řekla Lilly.

Příběh Andyho Sandnesse není jen o fyzické obnově; je to svědectví o odolnosti lidského ducha a o mimořádných možnostech, které může nabídnout pokrok v medicíně. Dnes není jen další tváří v davu, ale i symbolem vítězství nad nepřízní osudu.

