Roztomilá holčička s čelenkou, rozpuštěnými vlasy a velkým úsměvem na tváři. Kdo by tehdy tušil, že z této malé školačky vyroste jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček současnosti? Určitě ji poznáte…

Její cesta k hudební kariéře nebyla zdaleka přímočará. Jako malá totiž držela v ruce častěji tenisovou raketu než mikrofon. „Tréninky mě bavily, ale zápasy jsem přímo nesnášela. Protože já prostě neumím vyhrávat. Nebo nechci. Nebo neumím a nechci,“ svěřila se v jednom z rozhovorů rodačka z Benešova, která v listopadu oslaví 38 let.

Otec v ní však viděl budoucí tenisovou hvězdu a nešetřil úsilím ani prostředky, aby z dcery vychoval úspěšnou sportovkyni. „Říkal, že budu cestovat, že budu zajištěná,“ vzpomíná zpěvačka na otcovy ambice.

„Tenkrát se mě chopil první přítel mé sestry Denisy, on byl blázen do sportu a jezdil se mnou po všech turnajích. Dokonce mi objednal nějakého psychologa. Od toho jsem dostala takovou krabičku, kterou jsem musela mít s sebou při zápasech a v těch krátkých momentech, kde se mění strany kurtu a všichni normálně sedí na lavičce, pijou a odpočívají, jsem si já musela na té krabičce měřit nevím co. Vždycky jsem na to dala dva prsty, ono mi to ukázalo nějaké hodnoty a ty jsem musela zapsat. Až takhle daleko to zašlo!“

Hudba v genech

Naštěstí pro české posluchače, hudební geny byly silnější. Právě maminka naší zpěvačky vždy chtěla, aby se dcera věnovala hudbě, a tak ji nakonec přihlásila do lidové školy umění. Prošla si soutěžemi Do-re-mi a Rozjezdy pro hvězdy, ale skutečný zlom přišel s účastí v populární SuperStar.

„I když jsem se v soutěžích se svou introvertní povahou nikdy necítila úplně příjemně, nakonec jsem to vždycky vzala jako výzvu. Řekla jsem si, že přece nejsem srab, tak tam půjdu. Že bude SuperStar takhle velká věc, jsem ale skutečně netušila,“ řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Cesta ke slávě

Vítězství v SuperStar katapultovalo mladou zpěvačku mezi hvězdy české hudební scény. Od té doby vydala několik úspěšných alb, koncertuje po celé republice a její písně zní v rádiích.

„Ale stále si pamatuju všechno to napětí, než se moje vítězství na jevišti vyhlásilo, než to celé prasklo a přišla ta šílená euforie. Vím, že jsem měla strach a říkala jsem si: Ty jo, já vlastně nevím, jestli chci vyhrát. Bála jsem se, co se potom stane, do čeho budu muset vstupovat a čemu se třeba neubráním. Nechtěla jsem, aby mě hudební průmysl semlel, takže jsem se modlila, abych případně všechen ten tlak ustála,“ říká. To se jí povedlo na jedničku.

Poslední nápověda

I přes svůj hvězdný status zůstává skromná a věrná svým kořenům. Často vzpomíná na své dětství a hodnoty, které jí vštípili rodiče, dětství promítá i do písní, které si většinou sama skládá. Z jejích desek Na radosti a Dvě slunce je hodně znát inspirace přírodou a folklorem.

„Snažím se připomínat si starý dobrý svět. Neříkám, že by už dnes neexistoval, vždycky záleží, čím a kým se člověk obklopuje. Nicméně se ráda vracím k prostředí vsi a maloměsta, které mě v dětství utvářelo. Přijde mi, že na venkově si lidé nikdy nebrali servítky. Nebáli se udělat si z druhých, ale i sami ze sebe srandu. Vládl tam v mnohém větší nadhled. Teď mi naopak někdy připadá všechno sevřené, hlavně aby někdo neřekl něco špatně a někoho tím neurazil,“ říká autorka hitů Svatá Kordula, Spousta andělů nebo Voda živá. Za některé z nich byla oceněna, Andělem i Českým slavíkem.

Kdo je to?

Už víte, o kom je řeč? Určitě jste ji poznali! Ano, tou roztomilou holčičkou ze školní fotografie, která se stala jednou z nejúspěšnějších českých zpěvaček, není nikdo jiný než Aneta Langerová! Stejně jako její fanouškové jsme i my moc rádi, že si nakonec vybrala mikrofon místo tenisové rakety.

