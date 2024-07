Letos slaví „dvacetiny“ a za ta dvě desetiletí prošla dlouhou cestu, na které sbírala zkušenosti, za které je velmi vděčná. Dnes už není „jen“ první česká SuperStar, ale vyzrálá osobitá zpěvačka a hudebnice a na naší hudební scéně má stálé místo. Pojďme si pár jejích životních milníků připomenout.

K prvnímu patníku

Obrazně se na cestu za hudbou Aneta Langerová vydala 26. listopadu 1986 v Benešově, tedy v den, kdy se narodila. Vyrůstala v Říčanech, v šesti letech usedla za klavír v „lidušce“, o dva roky později se začala učit první akordy na kytaru ve sboru Jiřího Bardy, kde také začala zpívat.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zpívala ve sboru, ale i sólově

Už ve čtrnácti letech vystupovala s kapelou, která si říkala Spolek přátel bigbítu. Snila o hudební kariéře a za svým snem si šla. Poprvé se mu přiblížila, když vyhrála pěveckou soutěž TV Novy DO-RE-MI. Dalším velkým krokem bylo finále další novácké soutěže Rozjezdy pro hvězdy.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in S notovou osnovou se kamarádila od malička, vavříny sbírala nejdříve s raketou na tenisovém kurtu

Jako studentka obchodní akademie v sedmnácti letech vyhrála první řadu Česko hledá SuperStar. Dorazila tak k prvnímu životnímu milníku a svou šanci nepromarnila.

Na trnitou cestu

V červnu to bylo dvacet let, kdy „superstaroví“ finalisté, jejich fanoušci a televizní diváci s napětím očekávali vyhlášení vítěze. Když z úst moderátorů zaznělo „Aneta…“, emoce budoucí populární zpěvačky byly velmi silné, ale nikdy se vyhlídkou na slávu nenechala opít. Od začátku věděla, že je pomíjivá, že žádný úspěch není zadarmo, že na sobě musí neustále pracovat, ale také, že se za úspěchem vydává na trnitou cestu s možnými ztrátami, ale i nálezy.

Dnes se za svou cestou ohlíží s úsměvem a vzpomíná, jak bylo zpočátku těžké nenadálou popularitu zpracovat, neztratit sama sebe. Přiznává, že jako mladá často nedbala rad, prosazovala si svou, šla hlavou proti zdi a také narazila. To ale považuje za užitečnou zkušenost, která ji naučila určit si své hranice, najít se a nepřijímat nic, co by ji omezovalo.

Prostor a pouta

Kromě rodinných pout je pro ni naprosto zásadní „svoboda“. Díky ní vyzrála v osobitou písničkářku. Je-li rada, kterou si na počátku své cesty vzala k srdci, pak je to „obklopit se lidmi, kteří jí dají prostor svobodně se vyjadřovat. Lidmi, kteří ji podrží i v těžkých chvílích…“ Velkou oporou jí byla rodina, tatínek, starší sestra Denisa, a hlavně bratr Nikola (později její manažer). Vždy drželi pohromadě a semkli se ještě víc po úmrtí maminky, která zemřela, když bylo Anetě čtrnáct. Ti jí také pomohli zůstat sama sebou, zůstat nohama na zemi, což je pro Anetu velmi důležité.

Pokud jde o hudbu, vždycky chtěla dělat takovou, které sama věří. Nikdy se proto nevydala cestou stylů, které byly nejpopulárnější, či vyhraněných žánrů, ale hledala si – a stále hledá svůj směr, který ji naplňuje.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Aneta Langerová dnes

„Dvacetiny“

Letošní rok Aneta pojímá jako oslavu dvou desetiletí své hudební kariéry. Začala ji v polovině března se svou kapelou a smyčcovým triem na turné nazvaném stejně jako její poslední kompilace Zázračná písně krajina 20 let. Vrací se nejen ke svým starším oblíbeným hitům, ale i nejnovější nádherné písni Zázračná písně krajina, ve které oslavuje zázraky, které nám hudba přináší, sděluje, že máme každý svou píseň, která nás nechá ponořit se do svého nitra, ztišit se, najít klid a pokoru a dát svému já prostor…

Ostatně stejně jako ona, která se na své hudební cestě neztratila ani jako člověk, ani jako zpěvačka. Své ztráty a nálezy a pocity sděluje svým příznivcům prostřednictvím svých písní a sklízí velké ovace. Ke konci roku ji bude na jejích koncertech doprovázet také Janáčkova filharmonie Ostrava. A pak se může nádherně přirozená, příjemná, okatá Aneta, která zraje jako víno, vydat na další pouť a dál těšit své fanoušky tóny ze srdce.

„Zázračnou písně krajinu“ a jedinečnou atmosféru živého natáčení videoklipu ve studiu Českého rozhlasu si můžete prožít prostřednictvím následujícího videa:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.blesk.cz, www.novinky.cz, cs.wikipedia.org