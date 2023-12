Externí autor 11. 12. 2023 13:55 clock 3 minuty

Když se v devadesátých letech poprvé objevila na televizní obrazovce jako Karen Fosterová v seriálu Krok za krokem, rázem ji znal celý svět. Jakmile ale sitcom skončil, slehla se po ní zem. Jak dnes vypadá a co dělá Angela Watson?

Angela Christine Watson se narodila do rodiny farmářů v malebném Danville ve státě Illinois. Když jí bylo deset let, se svou rodinou se přestěhovala na Floridu. Už jako malá zjistila, jaké to je být středem pozornosti. Matka ji totiž hlásila do nejrůznějších soutěží krásy, v nichž Angela téměř vždy vítězila a odnesla si tak značný počet trofejí.

Královna krásy

Angela se rychle stala hvězdou. V roce 1988 byla korunována jako modelka roku v Dallasu, což byl pouhý začátek její úspěšné kariéry v modelingu. S více než 60 korunkami a 200 trofejemi se Angela stala nejen lokální senzací, ale i motivací pro svou rodinu k přestěhování do Los Angeles, kde se otevřely dveře k její herecké kariéře.

Herecký vzestup

V Los Angeles začala Angela svou hereckou dráhu. Nejprve se objevovala v menších rolích v místních divadlech a v televizních reklamách. Její první významnější role byla v seriálu Davis Rules, kde si zahrála postavu Alice Hansen. Ale pravý průlom přišel s rolí Karen Fosterové v oblíbeném seriálu Krok za krokem. Tato role jí přinesla nejen slávu, ale i možnost projevit se v plné šíři svého uměleckého talentu.

Změna směru

I přes svůj úspěch v seriálu Krok za krokem se Angela rozhodla pro změnu směru své kariéry. Když seriál dospěl do svého konce, začala věnovat více času své vášni pro zpěv a modeling. Poslední herecká role, kterou ztvárnila, byla Millie Smith ve filmu Junior Pilot z roku 2006.

Osobní trable a návrat

Přestože Angela prožívala úspěch na pracovní frontě, její osobní život byl komplikovanější. V roce 2000 založila organizaci Child Actors Supporting Themselves (CAST), která pomáhá dětským hercům a atletům v otázkách financí. Tento krok byl motivován vlastní zkušeností, kdy její rodiče utratili většinu peněz, které vydělala během natáčení sitcomu Krok za krokem. V současnosti se Angela věnuje country hudbě a pracuje na své hudební skupině.

Nová kapitola

Angelin život se obrátil k lepšímu, když byla schopna překonat minulé problémy a znovu se spojit se svou rodinou a přáteli. Tento nový začátek byl podtržen jejím manželstvím s Michaelem Witheringtonem, skladatelem písní z Oklahomy. Společně nahráli vánoční píseň We Love Santa Claus, kterou produkoval Julian Sundby. Angela také zazářila v divadelním představení The Dining Room, kde ztvárnila osm různých postav během šestitýdenního představení.

A jak vypadá dnes? Karen Fosterovou byste v ní možná už nepoznali, Angela s výrazně kratšími vlasy vypadá dost jinak. Stále je však krásná a půvabná.

