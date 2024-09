Tuhle krásku 100 % znáte jako starou herečku. Mladá slavná nebyla. Kdo má skvělý postřeh, přijde na to!

Elena Velímská 22. 9. 2024

V říjnu to budou dva roky, kdy odešla do hereckého nebe ve věku 96 let britsko-americká herečka. Navzdory tomu, že ji ve světě proslavila hlavně jedna postava, byla divadelní hvězdou Broadwaye, úspěšnou muzikálovou i filmovou herečkou a její herecká kariéra čítá celých osm desítek let!

Ať jste ji poznali či ne, podívejme se spolu na pár momentů ze života této půvabné herečky, kterou náš televizní divák zná nejspíš jen jako zralou dámu. Když se z nebes linula hvězdná záře Asi jen filmoví znalci ji znají z mysteriózního thrilleru Gas Light (pozn. u nás přeloženo jako Plynové lampy, 1944) v její úplně první filmové roli, a to služky Nancy Oliverové, za níž byla tehdy poprvé nominována na Oscara, a která jí přinesla sedmiletou smlouvu s americkou společností Metro-Goldwyn-Mayer, a odstartovala tak její dlouholetou hereckou kariéru. Jsme v herecké branži, můžeme si dovolit trochu fantazie a nadsázky, takže den, kdy se nebesa roztrhla a na zem pršel půvab a talent je 16. říjen 1925, tedy den, kdy se „Nancy“, jak jí prozatím budeme říkat, narodila v Londýně do rodiny bohatého obchodníka se dřevem a politika Edgarda Isaaca, (jehož příjmení nese, a tak ho zatím neprozradíme) a Irce Moyně MacGill, divadelní a filmové herečce. Nancy tehdy musela hodně promoknout. Před vypuknutím války chodila na střední školu, ale sama se považovala spíš za samouka, studovala hlavně knihy o divadle a filmu, který jí naprosto učaroval. Začala se učit hrát na klavír a navštěvovat hereckou školu (1940), kde poprvé poznala, jak chutná stát na prknech před publikem. close Magazín Těžká filmová hádanka. Poznáte krásku na staré fotce? Znáte ji jako starou herečku. Chytrým to dojde! gallery 9 Když z nebe padaly bomby Maminka ovdověla, když bylo naší Nancy devět, a když nacistická Luftwaffe začala bombardovat Velkou Británii, sebrala ji a její o pět let mladší sourozence, dvojčata Bruce a Edagara, a jako placený dohled nad dalšími šedesáti dětmi se s nimi nalodila na poslední loď, která odvážela (evakuovala) děti do Severní Ameriky. Z kanadského Montrealu pak se svými dětmi vlakem odcestovala do New Yorku, kde Nancy získala stipendium a pokračovala ve studiu herectví. Nicméně na filmové plátno ji jako mladičkou přivedla spíš náhoda. Maminka, která se za oceánem snažila znovu dostat k filmu, uspořádala večírek, na kterém byl i spoluautor scénáře k výše zmíněným Plynovým lampám, který v Nancy viděl ideální představitelku viktoriánské služky s pravým londýnským dialektem, a tak ji filmařům doporučil. close info Instagram / Instagram zoom_in Hvězdy jí nadělily nejen herecký talent, ale i něžný půvab Divadelní svět začala dobývat v roce 1957, o necelých deset let později získala hlavní roli v muzikálu Mame, kde zpívala a tančila, jeden úspěch střídal druhý, divadlo, film a televizní role, pořady… Manželka, matka a trápení Naše Nancy byla nejen skvělá herečka, ale i nádherná žena. Bohužel, prvnímu muži jednoduše řečeno nalítla. Byl jím herec Richard Cromwell, který byl gay, což nevěděla. Údajně prý věřil, že ho manželství přivede k lásce k ženám, ale spíš doufal, že tím zakryje svou orientaci. Jí bylo devatenáct, jemu pětatřicet a manželství jim vydrželo devět měsíců. Po rozvodu zůstali přátelé. Na sklonku téhož roku, v prosinci 1946 se na večírku potkala s hercem – Britem Peterem Shawem. Vzali se o tři roky později a zůstali spolu padesát čtyři let až do jeho smrti (2003). Do manželství se jim narodil syn Anthony Pullen (*1952) a dcera Deirdre Angela (*1953). close info Profimedia / Profimedia zoom_in Svého manžela, britského herce a producenta potkala v roce 1946 Jedním z nejtěžších období života si prošla v 70. letech, když její manžel prodělal operaci kyčelního kloubu, dcera se okrajově zapletla do kultu zločince a fanatika Mansona, ale hlavně jejich syn se předávkoval heroinem, upadl do kómatu a shořel jim dům v Malibu. Koupili si statek v anglickém hrabství Cork, kde se syn zotavoval ze závislosti na tvrdých drogách. Začal navštěvovat akademii dramatických umění, jíž studentkou byla kdysi jeho matka, jako herec se později začal věnovat režii. Zrežíroval šedesát osm epizod seriálu, který proslavil jeho maminku. První dáma hudební divadla Je nasnadě, že za osm desítek let ztvárnila řadu rolí, z posledních připomeňme alespoň „slavnou“ detektivku Smrt na Nilu (1978), kde Poirota hrál Peter Ustinov (manžel její nevlastní sestry z matčina prvního manželství), jedinečným způsobem ztvárnila Jane Marplovou v Rozbitém zrcadle (1980), z komedií zmíníme Pan Popper a jeho tučňáci, a nesmíme zapomenout na filmové muzikály. Ještě v roce 2018 dostala roli v uznávaném Mary Poppins se vrací. close Magazín Těžká filmová hádanka. Poznáte krásku na staré fotce? Znáte ji jako starou herečku. Chytrým to dojde! gallery 9 Skutečnou světovou slávu jí přinesl Zlatými glóby a mnoha nominacemi ověnčený seriál To je vražda, napsala, a role spisovatelky a amatérské vyšetřovatelky Jessici Fletcher, který měl dvanáct řad (1984–1996). Na jeho úspěchu měla nemalou zásluhu právě její představitelka – naše hádanková „Nancy“, jejíž jméno je Angela Lansbury. Poznali jste ji na úvodní fotce? Zasahovala do scénáře, návrhů kostýmů a své vizáže, později byla i výkonnou producentkou. Pokračovala v následných čtyřech celovečerních snímcích. close info Profimedia / Profimedia zoom_in To je vražda, napsala (více snímků viz galerie) Angela Lansbury zemřela ve spánku, pět dní před svými 97 narozeninami dne 11. října 2022 v Los Angeles. Zdroje: www.imdb.com, www.britannica.com, en.wikipedia.org, www.pbs.org 