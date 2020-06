Narozena v Osvětimi: Angela přežila Mengeleho pokusy s dělohou její matky

Když se Angela Orosz narodila, vážila asi kilogram a byla příliš slabá na to, aby plakala. Její matka ji ukryla v osvětimském baráku a každý den se během otrocké práce modlila, aby ji večer nalezla živou. Osud se postavil na jejich stranu.

Angele bylo sedm let, když poprvé zapisovala do školního formuláře místo narození. Auschwitz. "Bylo pro mě opravdu těžké napsat to slovo správně. Zeptala jsem se mámy, jestli by to nešlo změnit. Ale ona řekla, ne, tohle si musíš pamatovat," vyprávěla po letech Angela Orosz.

Její matka Vera byla deportována z Maďarska do Osvětimi spolu se svým manželem, kterého pak už nikdy neviděla. Při rozřazování na nástupišti se Mengelemu svěřila, že je tři měsíce těhotná. Domnívala se, že s ní bude mít sympaticky vyhlížející lékař slitování.

"Napravo, ty hloupá huso," řekl jí Mengele. Skupina vpravo neputovala ihned do plynové komory, ale byla přidělena na nucené práce. To jí na na nějakou dobu zachránilo život.



Když byla Vera v sedmém měsíci těhotenství, Mengele si ji předvolal znovu. Tentokrát se měla stát předmětem jeho hrůzných experimentů. Do děložního čípku jí několikrát vpíchl neznámou pálivou látku. "Injekce byly pro mámu nesmírně bolestivé. Píchl jednou, plod se hnul na levou stranu. Píchl podruhé, plod se posunul jiným směrem. Ten plod jsem byla já," popsala Angela.

Nějakým zázrakem však Mengele potom na Veru zapomněl. Byla tak vyhublá, že na ní ani těhotenství nebylo vidět.

"To bylo štěstí. Jiné ženě, která v Osvětimi porodila, Mengele zavázal prsa a sledoval, za jak dlouho novorozenec zemře hlady. Potom zavraždil i ji," vysvětlila Angela.

Jeden maďarský lékař v táboře Veře nabídl, že jí tajně provede potrat. Ona ale odmítla. Starší ženské v baráku jí pomohly porodit a malou Angelu schovat. "Bylo to pár dnů před Vánocemi 1944. Byla jsem tak podvyživená, že jsem ani neplakala. Díky tomu mě nikdo neobjevil," vyprávěla Angela.

Tři hodiny po porodu už její matka musela stát v mraze na nástupu a jít do práce. Celý den se modlila, aby dceru po návratu do baráku nalezla živou.

Za pět týdnů byl tábor osvobozen. Vera konečně mohla vyhledat lékařskou péči, maličké Angele ale nikdo šanci na přežití nedával. "Dokonce i babička mámě řekla, nech ji umřít, Veruško, z té nikdy nebude normální dítě… Až pak jeden doktor mě vzal za nohy jako kuře, já zvedla hlavičku, a on řekl: Tohle děcko bude žít!"

Angela vážila v roce pouhé 3 kilogramy a chodit začala až v sedmi letech, ale přežila. Dnes žije v Kanadě a svůj příběh vypráví jak svým vlastním dětem a vnoučatům, tak historikům a psychiatrům.

"Říkají, že během holocaustu zahynulo 6 milionů Židů. To číslo je ale ve skutečnosti mnohem vyšší, když do něj započítáte i všechny děti, které se nikdy nemohly narodit," připomíná Angela Orosz.