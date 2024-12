Externí autor 14. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Angelina Jolie, dcera herce Jona Voighta a Marcheline Bertrand, okouzlila svět svou krásou a talentem. Již v patnácti letech ji fotograf Harry Langdon zachytil na snímcích, které předznamenaly její hvězdnou kariéru. Podívejte, jak nádherná byla už tehdy!

Oblíbená americká herečka Angelna Jolie patří mezi nejkrásnější ženy v Hollywoodu. Za to samozřejmě vděčí především svým rodičům, po kterých tuto krásu zdědila. Jsou jimi herec Jon Voight a Marcheline Bertrand.

Lara Croft a Pan a paní Smithovi

Angelinu proslavila její role Lary Croft, kde měla dost příležitostí předvést své svůdné křivky. Bylo to v roce 2000, tedy před čtyřiadvaceti lety, nicméně tato dnes devětačtyřicetiletá herečka nás ohromuje svým půvabem i nyní.

Následovaly další úspěšné filmy jako Pan a paní Smithovi, kde potkala svého třetího manžela, kterým nebyl nikdo jiný než jeden z nejžádanějších mužů planety, herec Brad Pitt. Angelina a Brad tvořili dokonalý pár, pořídili si hromadu dětí, a to nejen těch adoptovaných, ale i vlastních.

Bohužel pokud platí rčení “do třetice všeho dobrého” u Angeliny tomu tak nebylo. S Bradem se rozvedla po pěti letech a dnes je oficiálně single. Nicméně této krásce celý život leželi muži u nohou, a tak je určitě jen otázkou času, než se objeví po jejím boku někdo nový.

To, že se jedná o mimořádně půvabnou dámu, bylo zřejmé ještě když byla mladá dívka. V jejích patnácti letech ji nafotil fotograf Harry Langdon, který ji fotografie pořídil ještě, než si došla pro první filmovou cenu.

Herečka a bojovnice

V tu dobu ještě nikdo netušil, že se z dívky stane jedna z nejslavnějších dam na planetě a že se jí podaří vystoupit ze stínu svého otce, který získal Oscara. Angelina ale není “jen” slavnou herečkou, platí taky za jednu z největších bojovnic za lidská práva. Dnes je Vyslankyní dobré vůle při Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a britská královna Alžběta II. ji povýšila do šlechtického stavu.

Den, kdy vznikly ony vzácné fotografie byl jedenáctý leden roku 1991. Angelina Jolie přišla do ateliéru fotografa Harryho Langdona v Los Angeles, kde mu před ní pózovaly i takové hvězdy jako Cher, Jane Fonda, Sophie Loren, ale i prezident Ronald Reagan.

Dcera slavného otce

Jak se tam tedy dostala tehdy naprosto neznámá Angelina? Harry Langdon uvedl, že to bylo díky jejímu otci, který byl slavný herec. I tak byl ale trochu na pochybách. „Když nám zavolal někdo, koho sice známe, ale chce po nás, abychom vyfotili jeho příbuzného, jsme velmi opatrní,” prozradil fotograf, ale ihned dodal, že v případě Angeliny se jednalo o příjemné překvapení.

Harryho Langdona zaujala tehdy patnáctiletá dívka svou neskutečnou krásou a také profesionálním přístupem. „Nějak věděla, co má dělat. Nedá se to asi přímo nazvat telepatií, ale kolikrát mám v hlavě nějakou pózu, kterou si představuji, aby člověk stojící přede mnou udělal. A ona jako kdyby to věděla,” pokračuje v tom, jak sebevědomě Angelina tehdy pózovala.

Celé focení trvalo asi dvě hodiny, Langdon si s Angelinou trochu popovídal, a to bylo vše. „Dozvěděl jsem se její věk a pár klíčových věcí o jejím životě,” vypráví dál fotograf, který prý poté fotky poslal Jonu Voightovi a poté už ani s ním ani s Angelinou nikdy nemluvil.

Jak to Angelině slušelo už v patnácti letech si můžete prohlédnout v naší galerii.

