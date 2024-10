Externí autor 3. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Během léta jsme zažili výraznou vlnu horka – a v některých oblastech vedra pokračují a neustávají. V tu chvíli je těžké fungovat nejen pro vás, ale i pro vaši lednici. Jak si s tím poradit?

V období horka

Ve vyšších teplotách spotřebovává lednice více energie, snadněji se přetíží a porouchá, a i když vydrží, tak se vám může jídlo v ní mnohem rychleji zkazit.

Existuje několik triků, jak tomu zabránit, umenšit problémy, případně zjistit, v čem je zádrhel. Jeden z nich dokonce doporučuje velká firma vyrábějící ledničky.

Pokud nemáte úplně nejnovější lednici v perfektním stavu, což ostatně nemá většina z nás, může se stát, že nedoléhá těsnění u dveří chladničky. Ne, že by se přímo odlupovalo nebo vypadávalo, to byste na první pohled poznali. Ale zkrátka nepřiléhá tak, jak by mělo, takže dveře se pořádně nedovírají a neizolují.

Tento problém odhalí velmi snadno papír A4. Stačí ho dát do dveří a zavřít. Okamžitě uvidíte, jestli papír zůstane skřípnutý, anebo spadne podél dveří na podlahu. I v případě, že papír vypadá, že drží na místě, zkuste za něj zatáhnout.

Měli byste cítit odpor, nemělo by to jít snadno. Pokud list papíru hladce vyklouzne a zůstane vám v ruce, těsnění je poškozené – a je na místě ho co nejdříve vyměnit.



Výměnu člověk obvykle zvládne sám, stačí ty staré těsnění vytáhnout a nasadit nové, které je možné snadno zakoupit. U některých modelů ledniček je potřeba povolit pár šroubů, které těsnění drží na místě.

Další užitečné triky

Jedním z dalších efektivních opatření, kromě údržby těsnění, je mít volný prostor vzadu za lednicí. Obvyklé doporučení výrobců je alespoň pětadvacet milimetrů, ale materiály i technologie se vyvíjejí, je dobré se podívat do manuálu či se zeptat prodejce na podrobnosti. Mezera umožňuje lepší cirkulaci vzduchu a usnadňuje fungování lednice.

Pokud se tomu můžete jen trochu vyhnout, nemějte lednici těsně vedle často používané trouby, vedle radiátoru, bojleru nebo jiného velkého zdroje tepla.

Rovněž udržujte lednici čistou, jak uvnitř, tak zvenčí. Když to vypadá na vlnu veder, stojí za to zbavit se nánosů nečistot na chladničce opravdu důkladně, včetně odpojení přístroje a očištění zadní stěny. Pozornost věnujte vývodům vzduchotechniky, ty můžete vysát nebo očistit starým zubním kartáčkem. Pokud nefungují správně, lednice nemůže pořádně chladit.

Zároveň je dobrá rada lednici nepřecpávat. Jednotlivé potraviny by se neměly kupit jedna přes druhou, protože pak efektivita jejich chlazení opět klesá.

Zdánlivě očividná rada je: nenechávejte zbytečně otevřené dveře ledničky. Zdá se to zřejmé. Ale člověk se snadno zapomene. Vaříme, u toho vyndáváme ingredience; snažíme se urovnat velký nákup a u toho telefonujeme; nebo nás v noci přemůže půlnoční hlad a otevřená lednice je zároveň jediným zdrojem světla ve ztemnělé kuchyni. Obzvlášť v horkém počasí se hodí na pravidlo o zavírání dveří nezapomínat.

A na závěr: pokud se obáváte o správné fungování své ledničky, zkuste ochladit její vnitřek, aby snáz udržovala potřebnou teplotu (doporučená je mezi 0°C a 5°C; jakmile přesáhnete 8 °C, už se začnou množit bakterie). Ochlazení dosáhnete buď tím, že na vrchní polici přidáte led, nebo že necháte mražené potraviny rozmrzat v ledničce.

Zdroje: www.express.co.uk, www.which.co.uk