close info Profimedia / Profimedia

Jasmína Maurerová 23. 2. 2024 9:47 clock 4 minuty gallery

Tento rok je to už neuvěřitelných dvacet let, co televizní obrazovky vzala útokem historicky první talentová soutěž světového formátu Česko hledá SuperStar. Vítězství si kromě Anety Langerové odnesla i z druhé strany interpretka s přezdívkou Anička Dajdou. Kde je jí dnes konec?

Anna Gleisnerová stejně jako všichni ostatní soutěžící chtěli chytit příležitost za pačesy a dokázat celému Česku, že má pěvecký talent. Pro to byla SuperStar naprosto ideální, navíc šlo o zcela nový formát soutěže tohoto typu u nás. Vzrušení a očekávání tedy panovalo na všech stranách. Nicméně kromě extrémně nadaných zpěváků, kteří v první řadě talentové show byli, jako je dnes Šárka Vaňková, Sámer Issa, Tomáš Savka, česká Anastacia Martina Balogová nebo již výše zmíněná první vítězka Aneta Langerová, se zde našli i lidé, kteří měli spíše více sebevědomí než talentu. A tak vznikla Hvězdná pěchota. Absolutní vítězkou se v prvním ročníku stala právě Anna Gleisnerová, která si svým velmi osobitým podáním skladby Thank You od britské zpěvačky Dido “vyrecitovala” právě foneticky přepsanou přezdívku “Dajdou”. Hádala se s porotou V porotě tehdy usedli čtyři mistři ve svém oboru. Hudebník, skladatel a dlouholetý frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, herečka a textařka Gabriela Osvaldová, její dnes už bývalý manžel hudební skladatel Ondřej Soukup a šéf české pobočky gramofonové firmy BMG Milan Herman. Ani jeden z nich nechápali, co se jim Anička Dajdou snaží svým vystoupením dokázat. "A vy si myslíte, že byste mohla být zpěvačka?" zeptal se jí porotce Ondřej Hejma. "A proč ne?" oponovala mu tehdy rázně slávychtivá dívka. Sebevědomí Anny Gleisnerové nebralo konce, dokonce se pustila do debaty, která vyústila málem až v hádku, s Ondřejem Soukupem. Ten později celou situaci okomentoval tak, že díky tomuto incidentu získal pořad emoce. Anička Dajdou se pak stala absolutní vítězkou Hvězdné pěchoty s celkovým počtem 27 744 hlasů, které jí diváci poslali. Nutno podotknout, že v té době se ještě hlasovalo pomocí SMS zpráv, tudíž lidé museli Aničku natolik “milovat”, že byli ochotní za utratit třicet korun. "Dnes už bych ji nepoznal. Byla dobrá, byla drzá a stála si za svým. Některým interpretům dnes takové sebevědomí chybí, některým ale ne. Byla rozhodně zpestřením. Nejhorší totiž bylo, když tam ti účastníci přišli jako stádo na porážku. Tehdy jsem byl šťastný za každého, kdo se s námi hádal, a bylo úplně jedno, zda pravdu měl, či nikoliv. Šlo ale vždy o člověka, který vzbudil nějaké emoce, a něco se začalo dít. A tohle byl jeden z těch případů, kdy se opravdu něco dělo," zavzpomínal pro zivotvcesku.cz jeden z porotců Ondřej Soukup. Je to mašinka a přibrala Ačkoliv generál Hvězdné pěchoty asi nebyl zrovna ten vítězný sen, pro který si Anna do soutěže šla, přeci jenom jí z toho “něco káplo”. Podle webu extra.cz si po soutěži Anička děláním “obecního blázna” na diskotékách přišla jednorázově až na 40 tisíc korun. Ale je zřejmě jasné, že to nemůže vydržet napořád. Vydala se tedy cestou vzdělávání a šla studovat na obchodní akademii. Tu nicméně nedodělala, stejně, jako nepochodila s podanou přihláškou u policie. Poslední informace o nejslavnější české Dido přinesl minulý rok web zivotvcesku.cz, který uvedl, že se za Annou vydal do její rodné Mladé Boleslavi. Tam narazili na dům střežený kamerou a sousedku, která ráda o Anně něco málo vypověděla. "Bydlí tady, vídám ji, když tady projde. Rozvážela něco a je to mašinka," sdělila redakci a druhým dechem dodala, že od dob SuperStar se příliš nezměnila, až na to, že trochu přibrala. Zdroje: extra.cz, zivotvcesku.cz, tvguru.cz Související články close Celebrity Pamatujete na Standu Dolinka ze SuperStar. Měl našlápnuto na hvězdnou kariéru. Skončil ale úplně jinak gallery 5 close Celebrity Co dnes dělá vítěz SuperStar Adamec? Jako puberťáka ho vyrazili z domu, dnes je zodpovědným otcem gallery 4

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Jasmína Maurerová Redaktorka