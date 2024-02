Anife Hassan Vyskočilová, tanečnice, moderátorka a herečka tureckého původu, se stala majitelkou chaty v zahrádkářské kolonii v pražském Suchdole, kterou si vlastnoručně zrekonstruovala. Jak vypadá tato nádherná chata a jakou proměnou prošla?

Celým jménem Anife Ismet Hassan Alikocoglu Ahmed Husein Vyskočilová, je bulharská tanečnice, moderátorka a herečka tureckého původu. My ji známe díky jejímu naprosto nezaměnitelnému projevu, jímž se, ještě coby manželka herce Ivana Vyskočila, navždy zapsala do srdcí českého publika, které ji miluje.

Na nezaměnitelný projev Anife Vyskočilové se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Úvodem pár slov o životě

Anife se narodila 12. března 1974 v Bulharsku a po svatbě se usadila v České republice. Vystudovala biotechnologii a v roce 1996 se usadila v České republice, kde zůstala i poté, co její manželství s hercem skončilo rozvodem. Účinkovala v různých inscenacích, mimo jiné ve hře Gustava Skály Tanec mezi vejci, a také vyučuje orientální tanec. Anife má osm sourozenců a syna Hariho Hassana, který se narodil v roce 1991. Zajímavostí je, že se v České republice ocitla náhodou, když předčasně vystoupila z autobusu směřujícího do Německa. Nebo aspoň je to jedna z jejích nejvtipnějších a nejznámějších historek.

Zajímá vás, jak Anife chataří?

Chatová oáza v pražském Suchdole, je obývána od Velikonoc do konce podzimu, kdy je zde přívod vody. Ale ani v zimních měsících se Anife nebojí trávit zde svůj čas. Jak by také ne, když si chatu doslova vymazlila.

close info Profimedia zoom_in Anife Vyskočilová na chatě

Rekonstrukce od základů

Anife Vyskočilová zakoupila chatu s nádherným výhledem na Prahu v naprosto havarijním stavu. Rozhodla se, že ji přemění v luxusní útočiště, a tak se pustila do důkladné rekonstrukce interiéru i zahrady. V této náročné misi jí asistoval její syn Harry a společně se chopili práce s nadšením.

Chatka, kterou Anife zakoupila, má jen jedinou místnost. Do této místnosti bylo potřeba vměstnat všechno potřebné, včetně pohodlné postele, televize a úložných prostorů. Bývalá veranda se proměnila v malou, ale dobře vybavenou kuchyň s nádherným výhledem na zahradu s bazénkem. Dokonce se podařilo do chaty vmáčknout i záchod se sprchovým (v tomto případě) „koutkem“. Navzdory některým obtížím, jako bylo utržení bojleru, které způsobilo záplavu v chatě, se podařilo vytvořit místo, kde může herečka odpočívat a těšit se na příjemné chvíle se svými blízkými.

close info Profimedia zoom_in Do maličké chaty se vešlo všechno

close info Profimedia zoom_in Do maličké chaty se vešlo všechno

close info Profimedia zoom_in Venku je prostor pro grilování

Souznění umění s přírodou

Interiér chaty je nádherně sladěný a plný uměleckých prvků, které odrážejí Anifin osobní vkus. Tato chatka byla dokonce vyhlášena za nejkrásnější v rámci zdejší kolonie, což náležitě potěšilo její majitelku.

Anife nezapomněla ani na zahradu, která prošla podobně náročnou proměnou. Nejprve se musely odstranit pichlavé kaktusy, které byly pěstovány kvůli odstrašení zlodějů. Anife je nahradila květinami, bylinkami, paprikami, rajčaty a dýněmi, o které se pečuje s láskou. Hrabání v zemi se pro ni stalo příjemným relaxem.

I přesto, že v chatě je kuchyňka, Anife preferuje kuchyň na zahradě pod pergolou, která je vybavena velkým grilem a posezením. Celá rodina zde miluje grilování a často si užívá večery v příjemné společnosti.

Dnes devětačtyřicetiletá Anife Vyskočilová dokázala z obyčejné chaty v zahrádkářské kolonii vytvořit luxusní útočiště plné harmonie mezi uměním a přírodou. Její rekonstrukce interiéru i zahrady ukazuje, jak lze s nadšením a oddaností proměnit prostor na místo, kde se může člověk cítit jako doma. Je to opravdový příběh o transformaci a lásce k přírodě, který nás inspiruje k objevování vlastních kreativních projektů.

Myslíte, že zde Anife oslaví i své letošní padesátiny?

Zdroje: living.iprima.cz, www.blesk.cz, www.idnes.cz