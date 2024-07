Od klasických ikon první poloviny 20. století, až po současné idoly, čeští herci vždy patřili mezi nejpřitažlivější tváře filmového plátna. Ať se jednalo o elegány, větrem ošlehané chlapíky nebo moderně upravené muže. Který z herců je podle vás nejcharismatičtější? Hlasujte v naší anketě.

Nejen zajímavý příběh láká diváky, aby usedli k obrazovkám. Mezi hlavní taháky patří především herci. Jsou to totiž právě oni, již postavám vdechují život. Které z českých hvězd slibovaly nebo slibují jak emocionální, tak vizuální zážitek?

Oldřich Nový

close info Autor: Lucerna film (not existing company since 1945), author anonymous – Kinorevue (Czech movie magazine) Nr. 2/1941-1942, title page, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55669316 zoom_in Oldřich Nový

Proslavil se jako elegán a lamač ženských srdcí. Ve 30. letech minulého století byl totiž obsazován převážně do romantických komedií, kde představoval neodolatelné milovníky. Největší úspěchy slavil s filmy Kristián a Eva tropí hlouposti.

Vladimír Ráž

close info © Československý státní film zoom_in Vladimír Ráž

Do paměti diváků se zapsal především jako ušlechtilý, spravedlivý a charismatický král Miroslav z pohádky Pyšná princezna. Díky kultivovanému hereckému projevu a velmi dobré jevištní řeči byl obsazován do rolí postav z československé národní historie a do dabingu. Svůj podmanivý hlas propůjčil například americkému herci Lexi Barkerovi v roli Old Shatterhanda.

Miloš Kopecký

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Miloš Kopecký

Na svém kontě má stovky divadelních, televizních a filmových rolí. Většinou hrál plnokrevné muže v nejlepších letech nebo komediální padoušské postavy. Proslavil se jako pistolník Hogo Fogo z westernu Limonádový Joe, jako Baron Prášil nebo Dr. Štrosmajer ze seriálu Nemocnice na kraji města.

Josef Abrhám

close info Profimedia/ČTK zoom_in Josef Abrhám

Byl oblíbený pro svůj kultivovaný vzhled, šarm a eleganci. Největší popularitu si získal svou rolí doktora Blažeje v seriálu Nemocnice na kraji města. Zazářil ale také ve filmu Marečku, podejte mi pero!, Kulový blesk a hlavně v komedii Vrchní, prchni! Byl manželem Libuše Šafránkové.

Karel Roden

close info Autor: Maximilian Bühn, CC-BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56425580 zoom_in Karel Roden

Tzv. chameleon českého filmu, který vyniká v psychicky náročných a nejednoznačných rolích, se prosadil jak v tuzemsku, tak zahraničí. Šestnáctkrát byl nominován na Českého lva. Sošku získal nakonec jen dvakrát – za nejlepší herecký výkon ve snímku Hlídač. č. 47 a Masaryk.

Jaromír Hanzlík

close info Facebook / Facebook zoom_in Jaromír Hanzlík

Zamlada vypadal jako nesmělý kluk od vedle. Ženy se však v jeho hlubokých očích utápěly rády. Neodolala mu přítelkyně zpěváka Václava Neckáře i Jana Brejchová. Sbalil dokonce také královnu krásy roku 1966 Dagmar Silvínovou. Mezi jeho nejúspěšnější role patří strýc Pepin z Postřižin, Honza z Léta s kovbojem nebo Pešek z Noci na Karlštejně.

Martin Dejdar

close info Autor: Petr Novák – che, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6244141 zoom_in Martin Dejdar

Chrudimský rodák získal svou první hlavní roli ve filmovém muzikálu Šakalí léta v roce 1993, kde exceloval. Následovaly snímky Amerika a Učitel tance. Později se objevil v seriálech Zdivočelá země, Comeback a jako moderátor zábavných pořadů.

Oldřich Kaiser

close info Profimedia zoom_in Oldřich Kaiser

Podle svých kolegů i kritiků patří Oldřich Kaiser mezi nejlepší tuzemské herce. I přestože má za sebou desítky divadelních a filmových rolí, do povědomí diváků se zapsal především díky komediálnímu pořadu Možná přijde i kouzelník, v němž vystupoval s Jiřím Lábusem a Jiřím Kornem.

Jiří Bartoška

close info Komárek Jaromír / NEGATIV 60x70 ORWO ČT archiv zoom_in Jiří Bartoška

Tzv. českému George Clooneyovi stárnutí velmi prospívá a ač se to nezdá, letos oslavil již sedmasedmdesáté narozeniny. Objevil se například ve filmech Teorie tygra, Všichni moji blízcí a v seriálu Sanitka. Od roku 1994 je prezidentem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Roman Zach

close info Profimedia.cz zoom_in Roman Zach

Idol dnešních žen se proslavil svou rolí v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde si zahrál gynekologa MUDr. Michala Šebka. Objevil se také v taneční soutěži StarDance a televizní show Tvoje tvář má známý hlas, kde se umístil na 3. místě. Se svou výškou cca 204 cm patří mezi nejvyšší české herce.

Který z herců je podle vás nejpohlednější? Hlasujte v naší anketě.

