Česká kinematografie se pyšní mnoha vynikajícími filmy, které si získaly srdce milionů diváků napříč generacemi. Mezi nejoblíbenější ale patří komedie, jež jsou populární především díky svému typickému humoru. Které patří mezi nejlepší? Hlasujte v anketě.

Nezapomenutelné scény, vtipné hlášky a neotřelý pohled na život v tuzemsku. To jsou české komedie, jejichž historie se píše už více než sto let. I přestože jich za tu dobu vznikly tisíce, jen z některých se stal fenomén.

1. Pelíšky

Mistrná kombinace humoru a dojemných momentů. To je snímek režiséra Jana Hřebejka z roku 1999. Ikonický pohled do Československa 60. let minulého století představuje osudy dvou odlišných rodin v době vánočních svátků. Své publikum si získal nejen autentickým historickým pozadím, ale také nezapomenutelnými hláškami.

2. Marečku, podejte mi pero!

Nástup do školy po padesátce není žádný med. To velmi rychle zjistí mistr v továrně na zemědělské stroje Jiří Kroupa, který se kvůli vize povýšení rozhodne vystudovat večerní průmyslovku. Film z roku 1976 je tak plný satirického humoru, vtipných situací a nezapomenutelných postav.

3. Obecná škola

Celovečerní debut režiséra Jana Svěráka je prodchnutý úsměvností, moudrostí a pochopením pro lidské slabosti. Mezi nejvýraznější z postav patří Igor Hnízdo, který se stal synonymem přísného, ale spravedlivého učitele. Film získal nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční snímek.

4. Na samotě u lesa

Hromadný útěk z města na venkov byl jedním z průvodních jevů českého konsolidačního socialismu. Příběh rodiny Lavičkových proto oslovil miliony diváků, jež si získal nejen tématem, ale především skvělým humorem a originálními hláškami.

5. Světáci

Komedie o třech vesnických dělnících, kteří se rozhodnou stát světáky a proniknout do velkoměstské společnost z roku 1969, je dodnes skvělým a humorných odrazem naší kultury. Hlavní role si zahráli Jiří Sovák, Vlastimil Brodský a Jan Libíček.

6. Vrchní, prchni!

Jak si přivydělat nejlépe bez námahy? Knihkupec Vrána v podání herce Josefa Abrháma na to přišel. Využil toho, že si ho lidé často pletou s číšníkem a začal inkasovat. Za nedlouho se tak stal nepolapitelným fantomem hlavně pražských restaurací.

7. Slavnosti sněženek

Český fenomén chataření zachytil svým tradičním lyrickým způsobem režisér Jiří Menzel na motivy povídek Bohumila Hrabala. Obyvatelé rekreační osady a blízké vesnice společně vytvářejí humorný příběh, zakončený v místní restauraci Hájenka.

8. Jáchyme, hoď ho stroje

Filmová komedie, v níž nesmělý mladík František uvěří, že ho čeká zaručený úspěch, pokud se bude řídit přehledem svých šťastných a kritických dní, si získal srdce diváků napříč generacemi. Legendárními se staly především její hlášky, které jsou protkány satirickým humorem.

9. Cesta do hlubin študákovy duše

Černobílý snímek z roku 1939 patří mezi skvosty české kinematografie. Pyšní se nejen zajímavým příběhem o vzájemném přátelství mezi studenty gymnázia a jejich učitelem, ale také laskavým humorem.

10. Dobrý voják Švejk

Adaptace slavného románu Jaroslava Haška se proslavila téměř po celém světě. Osudy „notorického blba”, vojáka 1. světové války, totiž baví dodnes. Doslova hereckou symfonii zde předvedl Rudolf Hrušínský v hlavní roli.

To jsou slavné české komedie. Která z nich je podle vás nejlepší? Hlasujte v naší anketě.

