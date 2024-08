Hexalogie „Básníci” patří mezi nejpopulárnější české komedie. Je plná chytrého humoru, nezapomenutelných hlášek, ale také půvabných žen a romantiky. Která z krasavic, jež hlavnímu hrdinovi Štěpánovi zlomila srdce, se vám líbila nejvíce? Hlasujte v naší anketě.

Když se režisér Dušan Klein v 80. letech rozhodl natočit film Jak svět přichází o básníky, netušil, s čím vším se bude potýkat. Problémy nastaly již ve chvíli, kdy poslal scénář, inspirovaný knihou Ladislava Pecháčka Amatéři, a zážitky jeho dospívajících synů, do barrandovských studií. Šuškalo se, že to bude propadák.

Dobré náladě nepřispěl ani fakt, že tvůrci nemohli natáčet na kvalitní materiál Eastman Color, ale museli použít mnohem méně spolehlivý ORWO. Režisér se navíc nedokázal rozhodnout, koho obsadí do hlavních rolí. Nejprve uvažoval o Lukáši Vaculíkovi a Ondřeji Vetchém. Nakonec ale vyhrála dvojice spolužáků Pavel Kříž a David Matásek.

„Kluci byli neokoukaní a zároveň velcí kamarádi. Nemuseli si tedy na nic hrát. Role přijali i navzdory tomu, že to měli zakázané a dostali za to trojku z chování,” vzpomínal pro server ženy.iprima Dušan Klein.

Když byl film hotový, bylo nutné projít schvalovací projekcí. I přestože se jednalo o komedii, v sále se nikdo nezasmál. Snímek byl označen za brak. Nakonec byla jeho distribuce povolena pod podmínkou, že z něj zmizí dvě básničky, nedostane žádnou mediální podporu a Rudé právo o něm napíše špatnou recenzi. Titulek „Jenom legrácky nemohou stačit“ mu ale naopak pomohl. Do kina na něj zašlo dohromady 1,6 milionu diváků.

Lásky Štěpána Šafránka

Z Pavla Kříže se doslova přes noc stala celebrita a idol dívčích srdcí. Jeho Štěpán byl nejen pohledný a inteligentní, ale také nenapravitelný romantik.

I přestože se v dalších dílech změnil z mladého naivního chlapce, hledajícího lásku v té nejčistší podobě, v muže, jenž chápe, že se jedná o složitý a mnohovrstevnatý cit, stále za ni bojoval.

Není divu. Jeho partnerky byly okouzlující a dávaly mu naději, že právě ony jsou ty pravé. Už u jeho první vyvolené, Borůvky, v podání Miroslavy Šafránkové, to vypadalo, že se bude slavit svatba. Štěpán s ní ale přišel jen o panictví.

close info ČSFD zoom_in Křehká Miroslava Šafránková jako Borůvka

Sestřička a ty další

V době studií medicíny se objevila Jeskyňka, kterou hrála Andriana Tarábková. Ji ale hrdinovy verše neoslnily. I přestože se jí očividně líbil, dala přednost zkušenému a nesympatickému lékaři, doktoru Faustovi.

close info Youtube zoom_in Adriana Romanová Tarábková jako Jeskyňka

Dalším milníkem ve Štěpánově životě byla Píšťalka v podání Evy Vejmělkové. Setkal se s ní již v době, kdy byl zralejší. Bohužel, ona hledala někoho, kdo byl již zajištěný a mohl ji nabídnout byt, auto a dovolenou. I když mladého lékaře milovala, pustila ho k vodě.

close info Česká televize / Česká televize zoom_in Eva Vejmělková

První Štěpánova láska s černými vlasy byla Popelka, kterou hrála Tereza Brodská. S lékárnicí doktor Šafránek spřádal velké plány, takže to nakonec vypadalo, že se konečně usadí. Jak ukázal další díl s názvem Jak básníci neztrácejí naději, jejich vztah se zhroutil.

close info Youtube.com zoom_in Tereza Brodská jako Popelka

Ke krizi však pomohl také fakt, že se lékař zakoukal do kolegyně své přítelkyně, mladé Aničky neboli „Veverky zrzečky“, se kterou navázal milostný vztah. Ten vyústil nečekaně – v těhotenství.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Veverka zrzečka

Jak ukázal poslední díl z roku 2016, život se s již zralým hrdinou nemazlil. I přestože by se dalo očekávat, že nyní mu ke štěstí nic nechybí a včetně kariéry si užívá i rodinných povinností, opak byl pravdou. Jeho láska totiž zemřela a on zůstal na všechno sám. Avšak jen do té doby, než potkal Zlatou rybičku. Tu ztvárnila půvabná Linda Rybová.

close info CSFD / CSFD zoom_in Zlatá rybička

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Anketa: Která láska Štěpána Šafránka ze všech dílů vám přišla nejsympatičtější Hlasujte! Borůvka • 0 success_fill Borůvka Jeskyňka • 0 success_fill Jeskyňka Píšťalka • 0 success_fill Píšťalka Popelka • 0 success_fill Popelka Veverka zrzečka • 0 success_fill Veverka zrzečka Zlatá rybička • 0 success_fill Zlatá rybička Hlasovalo: 0

Zdroje: www.kafe.cz, www..iprima.cz, www.idnes.cz, www.sip.denik.cz, www.cs.wikipedia.org