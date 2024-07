Prázdniny slibují nejen spoustu venkovních aktivit, ale také více času na oblíbené knihy a filmy. Navíc, kdy jindy si připomenout známé české pohádky, jež nás provází od dětství? Které patří mezi vaše nejoblíbenější? Hlasujte v anketě.

České pohádky jsou v mnoha ohledech unikátní. Pyšní se sarkastickým humorem, silným morálním ponaučením a magickými prvky. Najdete v nich postavy čertů, vodníků a čarodějnic, jež se přátelí s obyčejnými venkovany i šlechtici. Ve vyprávění hraje důležitou roli také tradiční krajina, kultura a především fakt, že dobro vítězí nad zlem a chytrost a laskavost jsou často odměňovány.

Není divu, že se na pohádky rádi díváme a k těm, jež nás doprovázely celé dětství, se rádi vracíme. Které podle uživatelů webu kinobox.cz patří mezi nejlépe hodnocené?

Tři oříšky pro Popelku (1973)

Tato pohádka režiséra Václava Vorlíčka s okouzlující Libuší Šafránkovou patří mezi největší poklady tuzemské kinematografie. Příběh o chudé dívce, která díky třem kouzelným oříškům a svému důvtipu najde lásku a štěstí, zaujal nejen v Česku, ale je populární také na Slovensku, v Německu a v Norsku.

Pyšná princezna (1952)

„Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj,” pronesl král Miroslav, jenž se rozhodl, že jedné nafoukané šlechtičně dá za vyučenou. To je pohádka režiséra Bořivoje Zemana, Pyšná princezna. Zajímavostí je, že i více než sedmdesát let po své premiéře zůstává nejnavštěvovanějším filmem v tuzemských kinech. V biografech ho prý vidělo 8,2 milionu lidí.

S čerty nejsou žerty (1985)

Příběh o pekle a jeho obyvatelích, zlé maceše, hodné princezně a její chamtivé sestře je plný humoru a nezapomenutelných scén. Hlavní hrdina je navíc statečný, sympatický. Aby zachránil své blízké a milovanou dívku, nebojí se postavit zlým mocnostem,. To je pohádka S čerty nejsou žerty.

close info Photo © Filmové studio Barrandov / www.csfd.cz zoom_in S čerty nejsou žerty

Šíleně smutná princezna (1968)

Hudební pohádka s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v hlavní roli se pyšní chytlavými melodiemi, vtipným scénářem a zajímavou scénografií. Díky tomu se divák nenudí a je zvědavý, kdo nakonec princeznin žal vyléčí a stane se jejím vyvoleným.

Byl jednou jeden král... (1954)

Příběh s Janem Werichem a Vlastou Burianem není jen ukázkou klasické pohádky, v níž vítězí dobro nad zlem a moudrost nad hloupostí, ale především hereckou symfonií a scenáristickým klenotem. Hlášky jako: „Chce se mi spát. Spát se mi co? Chce.” nebo „Za prvé nevím, co to je, za druhé mě to uráží.” se zapsaly do paměti diváků a zlidověly.

Ať žijí duchové! (1977)

Kdo by nechtěl mít za kamaráda rytíře a ducha v jednom? Partě dětí z městečka pod zříceninou se to podařilo. Společně opravují hrad a trestají intriky ziskuchtivého podnikatele Jouzy. To je hudební pohádka Ať žijí duchové režiséra Oldřicha Lipského.

Dívka na koštěti (1971)

Moderní pohádka o mladé čarodějnici Saxaně, která uteče do světa lidí, s Petrou Černockou v hlavní roli, je proslulá svým humorem a neotřelými filmovými triky. Byla proto oceněna i na festivalu sci-fi filmů v Terstu v roce 1972.

Tři veteráni (1983)

Co je v životě nejdůležitější? Moc nebo přátelství? Odpověď hledají tři veteráni – dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a kuchař Servác v pohádce, kde nechybí kouzla, a také dlouhý nos princezny Bosany, který herečku Vidu Skalskou proslavil.

close info Filmové studio Barrandov zoom_in Bosana a její legendární nos

Princezna ze mlejna (1994)

„Já jsem malej, ale šikovnej!” říká čert v pohádce Zdeňka Trošky, v níž soutěží nadpřirozené bytosti a lidé o ruku krásné mlynářovy dcery Elišky. I zde nechybí boj mezi dobrem a zlem a vítězství lásky nad mocí.

Anděl Páně (2005)

Neobvyklý pohled na biblický příběh o narození Ježíše Krista režiséra Jiřího Stracha je plný nezapomenutelných hlášek a zábavných scén. Anděl Páně se tak stal jedním z nejoblíbenějších filmů, jenž nechybí na obrazovkách v období Vánoc.

Hlasujte o nejkrásnější českou pohádku všech dob! Označte svého favorita Tři oříšky pro Popelku • 60 success_fill Tři oříšky pro Popelku Pyšná princezna • 21 success_fill Pyšná princezna S čerty nejsou žerty • 21 success_fill S čerty nejsou žerty Šíleně smutná princezna • 1 success_fill Šíleně smutná princezna Byl jednou jeden král... • 14 success_fill Byl jednou jeden král... Ať žijí duchové! • 1 success_fill Ať žijí duchové! Dívka na koštěti • 2 success_fill Dívka na koštěti Tři veteráni • 2 success_fill Tři veteráni Princezna ze mlejna • 6 success_fill Princezna ze mlejna Anděl Páně • 15 success_fill Anděl Páně Hlasovalo: 143

Zdroje: www.csfd.cz, www.tyden.cz, www.fairytalez.com, www.tv.nova.cz