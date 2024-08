Externí autor 20. 8. 2024 clock 6 minut gallery

I celebrity jsou jenom lidé. Některé máme rádi více, některé méně. Podívejte se žebříček těch, které v letošním roce patří k těm na černé listině. Kdo z nich nejvíc hýbe žlučí vám?

Ne že bychom si vymysleli vlastní seznam celebrit, které nemáme rádi. Tenhle seznam vznikl na základě veřejného mínění a odhaluje hvězdy, které z různých důvodů naštvaly své publikum, případně se mu odcizily jinak.

Když zmíníme skandální chování, neutuchající aroganci, selhání v profesi, určitě vám vytanou na mysli mnohá jména. Nejde o to, že bychom dotyčné chtěli hanit, ale je třeba pochopit a zanalyzovat důvody, proč některými celebritami, i navzdory jejich záviděníhodnému postavení, veřejnost tolik opovrhuje.

Třeba takový kontroverzní magnet Kanye West. Ten určitě nebude oblíbencem už pro své nevyzpytatelné výpady na sociálních sítích a polarizující politické postoje. A veřejnost zrovna tak nezapomněla na Chrise Browna, tedy hlavně jeho obvinění z domácího násilí.

Důvodem pro Kim Kardashian je i navzdory obrovské fanouškovské základně na sociálních sítích její nedostatek sebevědomí a prosazování nerealistických standardů krásy. Další postavou, která vstupuje do světa celebrit jinak, než by si nejspíš přál, je technologický magnát Elon Musk. Vaz mu srazily jeho bezohledné tweety a drzé chování.

Slušnost nic neříká ani britskému baviči Jamesi Cordenovi. I když na obrazovce působí žoviálně, v soukromí je to pořádný egoista. Kdysi oblíbená americká sitcomová hvězda Bill Cosby dál padá na pomyslné dno oblíbenosti kvůli sexuálnímu napadení.

Hollywoodští herci, herečky, slavní, kteří udělali všechno proto, aby se stali nechvalně slavnými, ti všichni nepřestávají překvapovat svým politováníhodným chováním. Níže najdete deset těch, kteří si vysloužili přední příčky v neoblíbenosti. Odpovídají vaší představě nebo byste na vítězných bednách chtěli vidět někoho jiného? Dejte nám vědět…

10. Kim Kardashian

Členka Kardashianovic rodiny má smysl pro obchod. Zpeněží všechno, co jde. Na druhou stranu ale vyčnívá řadou svých bizarních počinů, ať již ve zkrášlování vlastního těla oblékání a dalších aspektech života. Lidé ji obviňují, že nemá dostatek sebevědomí. A možná na tom i něco bude.

9. Amber Heard

Když se na veřejnosti pere špinavé prádlo, dotyčný autor musí počítat i s negativními reakcemi. Americká herečka Amber Heard v tomto ohledu klesla až na samotné dno, když během rozvodu s hercem Johnny Deppem pustila do světa falešná obvinění o psychickém a fyzickém týrání včetně spousty velmi intimních informací. A to Deppovi fanoušci opravdu nezkousli...

8. Chris Brown

Tenhle potížista, o kterého už nikdo moc nestojí, toho má na triku víc. Jednak zmlátil svoji tehdejší přítelkyni zpěvačku Rihannu, což mu veřejnost nezapomněla dodnes, ale o pár let později byl obviněn ze znásilnění další ženy. Nemluvě o jeho drogových deliktech, za které si dokonce odseděl rok ve vězení.

7. Bill Cosby

Po celá desetiletí byl Bill Cosby považován za něco jako národní poklad a lidé, kteří s ním spolupracovali, ho vždycky chválili. Jenže v roce 2014 začínala na povrch vyplouvat četná obvinění ze sexuálního zneužívání. Hovořilo se o znásilnění po podání drog i zneužívání dětí. Dnes je tento komik a herec veden v registru sexuálních delikventů a musí do konce života docházet na terapie.

6. Jada Pinkett-Smith

Pokud vám jméno této herečky nic neříká, jde o manželku herce Willa Smitha, se kterým mají volný vztah. Co si pod tím představit, je na každém z nás. Jada trpí alopecií, při které přišla téměř o vlasy a raději si zbytek oholila. Z jejího vzhledu si dělal během moderování Oskarů komik Chris Rock. Will ho za to počastoval fackou. Nicméně do tohoto žebříčku se dostala nevinná Jada.

5. Oprah Winfrey

Nejznámější americká moderátorka je považovaná za nejbohatší Afroameričanku 20. století a největší afroamerickou filantropku všech dob. Problém je v tom, že není příliš sdílná a to veřejnost nemá příliš ráda. Oprah si zve k rozhovorům různé celebrity. A také vévodkyni Meghan a prince Harryho. Jak se zdá, ti dva jí na popularitě moc nepřidali. Spíš naopak.

4. Ellen DeGeneres

K dalším známým moderátorkám patří americká komička Ellen DeGeneres. Její popularitě a oblíbenosti rozhodně nepřidaly informace, že pracovní atmosféra v její show byla víc než toxická a Ellen své zaměstnance vystavovala enormní zátěži, chovala se k nim nevhodně a o její platební morálce by se údajně taky dalo polemizovat.

3. Princ Harry

Vévoda ze Sussexu plní stránky světových bulvárů poměrně často a rozhodně ne pozitivními informacemi. Po té, co se spolu se svou ženou vzdal královských povinností a přestěhoval se do Ameriky, začaly z jeho strany na povrch vyplouvat informace o vztazích v královské rodině, která mu tohle praní špinavého prádla nemůže zapomenout. Nelze se divit, že ho téměř nikdo nemá rád.

2. Sean Combs

Druhé místo získal americký raper Sean Combs, známý jako Puff Daddy. Na veřejnost se totiž dostaly záběry, ve kterých svoji bývalou partnerku kope a tahá po zemi hotelové chodby. Dokonce se objevila i obvinění, že byl zapletený do obchodu se sexem.

1. Meghan Markle

Americká herečka Meghan Markle nabyla dojmu, že si z ní britská monarchie sedne na pozadí. Nestalo se tak. Důvodem nebylo odmítání moderního přístupu královskou rodinou, který tato herečka hodlala na panovnickém dvoře prosadit, jako spíš to, že se předvedla jako zpovykaná, ukřivděná a závistivá žena, která se neumí chovat. Však by zaměstnanci Sussexů mohli vyprávět… První místo v tomhle žebříčku jí tak nejspíš patří právem.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Toto je žebříček nejméně oblíbených celebrit na světě. Kdo nejvíce hýbe žlučí vám? Hlasujte Kim Kardashian • 0 success_fill Kim Kardashian Amber Heard • 0 success_fill Amber Heard Chris Brown • 0 success_fill Chris Brown Bill Cosby • 0 success_fill Bill Cosby Jada Pinkett-Smith • 0 success_fill Jada Pinkett-Smith Oprah Winfrey • 0 success_fill Oprah Winfrey Ellen DeGeneres • 0 success_fill Ellen DeGeneres Princ Harry • 0 success_fill Princ Harry Sean Combs • 0 success_fill Sean Combs Meghan Markle • 1 success_fill Meghan Markle Hlasovalo: 1

Zdroje: www.ranker.com, www1.pluska.sk