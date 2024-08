Šestý křížek na krku je často spojován se zdravotními problémy a těšením se na důchod. České i slovenské mužské celebrity však dokazují, že věk je pouze jen číslo a ani oni, ani jejich kariéra do starého železa rozhodně nepatří. Právě naopak. Kteří zrají jako víno? Hlasujte v naší anketě.

Zatímco jejich vrstevníci odpočítávají měsíce, kdy si budou moci říkat „senioři”, oni studují nové role, skáčou na pódiích nebo plodí děti. Pro mnoho z nás jsou proto inspirací a důkazem, že v šedesáti letech život rozhodně nekončí.

Miroslav Etzler

close info Autor: David Sedlecký – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36788946 zoom_in Miroslav Etzler

Ostravský rodák se proslavil především svou hlavní rolí v seriálu Pojišťovna štěstí, kde účinkoval od roku 2004. Za sebou má však i další úspěšné projekty, včetně filmů, divadelních inscenací a dabingu. I přestože 22. prosince oslavil šedesáté narozeniny, svým pracovním nasazením konkuruje mladším kolegům. Stále natáčí, hraje v divadle a chystá projekt u příležitosti březnových sedmdesátých narozenin Simony Stašové.

Ondřej Vetchý

close info Autor: OISV – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39685227 zoom_in Ondřej Vetchý

Janek neboli čert s hodností vraníka z pohádky S čerty nejsou žerty či Kvidův otec z filmu Báječná léta pod psa je známý svou všestranností a schopností ztvárnit široké spektrum postav. Narodil se 16. května 1962 v Jihlavě a i přestože se věnoval sportu, dal přednost herectví. Na pohyb ale nezanevřel a i ve svých 62 letech se pyšní svalnatou postavou a dokonalou fyzičkou.

Karel Roden

close info Autor: Maximilian Bühn, CC-BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56425580 zoom_in Karel Roden

Je jedním z mála českých herců, kteří dosáhli mezinárodního úspěchu. Vidět jsme ho tak mohli nejen v tuzemských trhácích, jako Copak je to za vojáka…,Hlídač č. 47 nebo Masaryk, ale také v hollywoodských filmech 15 minut, Blade 2, Hellboy a Prázdniny pana Beana. Mezi jeho koníčky patří malování, jízda na koni, posilovna a vinařství.

Richard Müller

close info Autor: Jan Beránek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145102128 zoom_in Richard Müller

Začínal jako hudební novinář. Poté se však do své kariéry zpěváka obul naplno. Richard Müller je známý svým hlubokým hlasem a emotivními texty, které zlidověly. I když experimentoval s drogami, trpí bipolární poruchou a několikrát se pokusil o sebevraždu, patří mezi nejúspěšnější slovenské autory. Letos oslavil 62 let.

Pavel Kříž

close info Autor: David Sedlecký – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52873997 zoom_in Pavel Kříž

Proslavil se především svou rolí Štěpána Šafránka ve filmové hexalogii „Básníci”. Zazářil však také v dalších desítkách seriálů a filmech. V roce 2011 se objevil dokonce v akčním snímku Mission: Impossible – Ghost Protocol. Dlouhou dobu totiž pobýval v Kanadě, kde vystudoval obor psychoterapie na University of British Columbia. Aktuálně jde vidět v seriálu Lovec. Narodil se 18. dubna 1961.

Janek Ledecký

close info Autor: David Sedlecký – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124638961 zoom_in Janek Ledecký

Surfuje, windsurfuje a wakeboarduje. Díky tomu se pyšní neskutečnou postavou, připomínající sochu z mramoru. To je zpěvák a kytarista Janek Ledecký, jenž oslavil koncem července své dvaašedesáté narozeniny. I když vystudoval Právnickou fakultu UK, dal přednost hudbě a koncertování.

Lukáš Vaculík

close info Profimedia zoom_in Lukáš Vaculík

Hvězda filmů jako Vítr v kapse, Láska z pasáže nebo Kamarád do deště si věk nepřiznává. Důkazem toho je fakt, že se letos oženil. Vzal si o patnáct let mladší výrobní ředitelku a producentku televize Prima, Lucii Kršákovou, dceru slovenského miliardáře Petera Kršáka, který před lety zakládal TV Novu. Dvaašedesátiletý Lukáš se ale živit nenechá. Natáčí seriály i nový film Vyšehrad.

Marek Vašut

close info Autor: Blanka Borová (Karolína Černá), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72866291 zoom_in Marek Vašut

Je synonymem gentlemana. Jeho charisma navíc podporuje hluboký hlas a dokonalá postava. To je herec Marek Vašut, který se poprvé před kamerou objevil v roce 1965. Bylo mu pět let. Po studiích na DAMU šel z role do role. Proslavil se díky filmu Román pro ženy a seriálu Detektiv Martin Tomsa. Aktuálně je obsazen v nekonečné mýdlové opeře Ulice.

Pavol Habera

Když zpívá „Mám na teba chuť…” většině žen se podlomí kolena. „Paľo“ Habera totiž již desítky let patří mezi největší krasavce slovenské scény. Zároveň se pyšní vyrýsovanými svaly, které se nebojí ukázat na sociálních sítích. Málokdo by mu tak hádal dvaašedesát let.

David Koller

close info Autor: Show Jana Krause – https://www.youtube.com/watch?v=PxDKX4-ZZe4, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130294726 zoom_in David Koller

Zpěvák, hudebník a skladatel David Koller se proslavil jako lídr kapely Lucie, kterou se však letos rozhodl definitivně opustit. Ve svých 63 letech se tak začal naplno věnovat své skupině Kollerband, ale také rodinným povinnostem. Před čtyřmi lety se totiž oženil s o 27 mladší přítelkyní Annou, s níž má čtyřletého syna.

