Česká hudební scéna nám přinesla mnoho skladeb, které se zaryly nejen do našich srdcí, ale také paměti. Avšak stačí málo a z hitu, jenž si s nadšením broukáme, se může stát obehraná písnička pijící nám krev. Které vás otravují nejvíce?

Hudba má schopnost spojovat lidi, vyvolávat emoce a tvořit nezapomenutelné okamžiky. I u ní ale platí pořekadlo, že: „Čeho je moc, toho je příliš.”

Někdy se tak stane, že některé písně dosáhnou takové popularity, až začnou být obtěžujícími. Ať už kvůli neustálému přehrávání v rádiích nebo příliš chytlavé melodii či textu, jichž se nemůžeme zbavit půl dne. Které z českých hitů postihl tento osud?

Aneta Langerová: Hříšná těla křídla motýlí

I přestože je první česká SuperStar skvělá zpěvačka, tato skladba v tuzemských rádiích zazněla tolikrát, že jakmile slyšíme kytaru a slova „Jednou už tě málem měla…”, většina z nás přepíná kanál.

Kryštof a Tomáš Klus: Cesta

Podobně otravnou melodii má společný hit Cesta kapely Kryštof a zpívajícího herce Tomáše Kluse. Posluchačům vadí také patetický text nebo příliš křičící refrén. Na druhou stranu, i tato písnička má mnoho fanoušků, kteří oceňují její nostalgickou náladu.

Lucie: Medvídek

Z rádií se line především v období Vánoc. Celé svátky tak slyšíme, že „Medvídek z Bogoty usnul a sní,” což je po týdnu již unavující. To je hit kapely Lucie z roku 2013 plný symbolismu o zakázaných látkách.

Zdroj: Youtube

AquaBabes 2016 – Nejsem další

Odborníci tuto písničku označují za vrchol marketingového popu. I když byla napsána s cílem propagace balené vody, v rádiích se ujala rychlostí blesku. I přestože zní, jako by ji napsala umělá inteligence.

Helena Vondráčková - Já půjdu dál

Diskotékový hit, který nechybí v žádné pátkové rádiové relaci, má tak chytlavou melodii a text, že se jeho rytmů málokdo do pondělí zbaví. Není divu, pokud si ráno v MHD cestou do práce zpíváte, že: „Já na to mám a půjdu dál. I když už není moc jít kam…”

Lunetic - Máma

Jedni ji milují, jiní nenávidí. To je nejslavnější písnička boybandu Lunetic z 90. let. Přímočarý text a opakující se melodie může někomu přijít otravná. Ruku na srdce, snad každý rodič by se dojal, pokud by mu jeho potomek tento song zanotoval.

Chinaski - Klara

„Náá, nanana-nanana-nanana, náá…” Každá Klára v roce 2009 při tomto úvodu přepínala rádio. Už totiž nechtěla slyšet otázku „Jak to s ní vypadá.” Tato písnička ale kapelu Chinaski vystřelila na vrchol, kde panuje dodnes.

Mandrage - Františkovy lázně

Letní hitovka pro každého milovníka lázeňských pobytů. Se svým originálním textem a chytlavou melodií se udržela na předních příčkách většiny hitparád. Do té doby, než byla slyšet doslova všude.

Zdroj: Youtube

Kabát - Bára

Na první poslech zaujme, na druhý už drásá nervy. Pyšní se totiž melodií, která rychle omrzí. I přesto ji tuzemská rádia hrají stále dokola a označují ji za „českou klasiku”

Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou

Dojemná písnička otce se svou dcerou má krásný text a příjemnou melodii. Do té doby, než ji uslyšíte na každé rádiové stanici. Její kouzlo se tak bohužel vytratilo a z intimní rozpravy se stal obyčejný rozhovor.

Anketa: Vybrali jsme pro vás 10 nejotravnějších českých hitů. Označte píseň, která nejvíc štve vás Aneta Langerová: Hříšná těla křídla motýlí • 2 success_fill Aneta Langerová: Hříšná těla křídla motýlí Kryštof a Tomáš Klus: Cesta • 1 success_fill Kryštof a Tomáš Klus: Cesta Lucie: Medvídek • 2 success_fill Lucie: Medvídek AquaBabes 2016 – Nejsem další • 1 success_fill AquaBabes 2016 – Nejsem další Helena Vondráčková - Já půjdu dál • 2 success_fill Helena Vondráčková - Já půjdu dál Lunetic - Máma • 2 success_fill Lunetic - Máma Chinaski - Klara • 1 success_fill Chinaski - Klara Mandrage - Františkovy lázně • 1 success_fill Mandrage - Františkovy lázně Kabát - Bára • 0 success_fill Kabát - Bára Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou • 2 success_fill Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou Hlasovalo: 14

Zdroje: www.idnes.cz, www.art.hn.cz