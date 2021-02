Smutný příběh Ann Hodges, ženy, kterou zasáhl meteorit, a lidé ji proto uštvali

Pravděpodobnost zasažení bleskem je 1:135 000. I tak známe spoustu případů, kdy blesk do člověka uhodil a ten přežil. Ale znáte někoho, koho zasáhl meteorit? Představujeme vám Ann Elizabeth Fowler Hodges, která měla to štěstí, že se stala první a zatím jedinou osobou, kterou praštil meteorit. Pravděpodobnost je 1:1 600 000.

Tato událost se stala 30. listopadu 1954. Byl to normální den v Alabamě Sylucauga. Od díkuvzdání uplynuly jen čtyři dny; možná i proto byla ještě Ann unavená, a tak se po obědě rozhodla, že si dá šlofíka. Přesně ve 12:46 ale prorazil střechu neznámý temný předmět, odrazil se od rádia a zasáhl ležící ženu do boku.

Meteorit zanechal na ženině těle obrovskou modřinu. Měla to štěstí, že nebyla „žádná třasořitka" a neutrpěla vážné vnitřní zranění. Když byl případ nahlášen policii, mysleli si, že je to žert. K jejich překvapení však měli další hovor od osoby vzdálené necelých 5 kilometrů od Annina domu, která viděla „velkou skálu padající z nebe."

Tato událost udělala z Ann celebritu během několika minut. Sousedé i zvědavci ze vzdáleného okolí se sbíhali k jejímu domu, aby viděli tajemný vesmírný objekt. Jeho stáří geologové odhadli na 4 500 000 000 let. Při vstupu do zemské atmosféry se rozpadl na dva kousky, z nichž jeden zasáhl Ann a druhý byl onen hlášený na policii. Ten, který způsobil ženě rozsáhlou modřinu, vážil necelé 4 kilogramy.

Vzhledem k tomu, že celý incident byl vůbec první svého druhu, přitahoval obrovskou pozornost. Mnoho lídí věřilo, že nejde o meteorit, ale o boží znamení ukazující hříšníkům, že se vydávají na špatnou životní cestu. Jiní si zase mysleli, že vesmírný objekt poslal Sovětský svaz za účelem zabít nevinné Američany. Na nebohou Ann se strhl doslova mediální hon, zájem veřejnosti jí dohnal do stavu hluboké deprivace.

Výzkum NASA provedený v 80. letech uvádí, že každý den Zemi zasáhne až sedmnáct meteoritů a s přibývající populací je velmi pravděpodobné, že se situace se zasaženým člověkem bude opakovat. (Zdroj: medium.com)

Šedesát sedm let je příběh Ann jediným zdokumentovaným případem člověka zasaženého meteoritem. Ale i tak se s těmto objekty stále setkáváme.

V roce 1992 v Peekskillu v New Yorku zazářil meteorit na obloze a poté narazil do zaparkovaného auta. V roce 2003 narazil meteorit o hmotnosti 40 kilogramů na střechu domu, tentokrát v New Orleans. Největší případ se stal v roce 2013, kdy nad středním Ruskem meteorit explodoval. Výsledná rázová vlna zranila 1200 lidí a způsobila škodu 33 milionů dolarů. (Zdroj: www.smithsonianmag.com)