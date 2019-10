Anna Fermanova: Krásná ruská špionka unikla spravedlnosti a stala se hvězdou USA

Ruské špionky ne vždy oplývají vysokým inteligenčním kvocientem. Anna Fermanová se přes letištní kontrolu snažila nevinně propašovat drahé špionážní vybavení. Samozřejmě byla chycena a obviněna ze špionáže. Naštěstí měla po ruce šikovného obhájce. Ale hlavně oplývala nevídanou krásou.

Fermanova si do tašky strčila několik optických zaměřovačů nočního vidění Raptor 4X a doufala, že jí to projde. Na letišti si ji odchytili, zeptali se jí, proč má v kufru zabalenou špionážní techniku, a když jim nedokázala odpovědět, zadrželi ji. Případ se kvůli obvinění ze špionáže rychle dostal k soudu. S příchodem obžalované do soudní síně se každý, včetně soudce, musel něčeho chytnout; Fermanová byla opravdu krásná slečna. To jí také napomohlo vymanit se ze zadržovací cely vyprosit si domácí vězení, aby mohla odjet do New Yorku za prací.



V Americe se špionáž bere jako velice závažný zločin, její právník si s tím ale hravě poradil. Soudci i porotě nakukal, že si Fermanová nebyla vědoma toho, co si do zavazadel vlastně zabalila, a vybavení zapomněla proclít. Nikdo ale nevysvětlil, proč na zaměřovačích chyběla identifikační čísla.



Brzkému propuštění napomohl i fakt, že Anna nepocházela z Ruska, ale z Lotyška. Rodina se do Ameriky přestěhovala, když bylo Anně osm let. Po škole si v Texasu založila vlastní kosmetický salón. Vazby na Rusko měla jenom proto, že její manžel z té země pocházel. Obvinění, že pracovala jako ruská špionka, jí přišlo úsměvné.



Anně hrozilo 4-10leté vězení, soudce ji nakonec nechal odsedět pouhé čtyři měsíce. Po vyhrocené kauze dokonce dostala nabídku od jedné americké televize moderovat pořad o hollywoodských hvězdách.