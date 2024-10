Externí autor 1. 10. 2024 clock 5 minut gallery

Už to bude pomalu osm let od uvedení pohádky Anděl Páně 2, ve které mimo český hereckých hvězd zazářila také Anna Mercedes Čtvrtníčková (21). Začínající herečka zdědila talent po svých rodičích a dnes byste ji nepoznali. Vyrostla v krásnou mladou dámu, která jde ve šlépějích svého otce.

Osudovou ženou herce a komika Petra Čtvrtníčka se stala o třináct let mladší režisérka Vlasta Zumrová. „U nás doma je to v pohodě. S mojí paní nemáme žádné problémy. Ona dělala asi jedenáct let judo, takže se veškeré problémy eliminují už jen v tom očním kontaktu," zhodnotil své dosavadní manželství v show Jana Krause Čtvrtníček.

V roce 2006 se konala svatba a tři roky před ní se narodila jejich dcera Anna Čtvrtníčková. Půvabná dcera zdědila herecký talent po svých rodičích a prakticky od malička se věnuje hraní. Debutovala v roce 2011 ve filmu Modrý tygr a mezi její nejznámější role patří Adéla ve filmech Hodinový manžel a Manžel na hodinu. Ve filmové pohádce Anděl páně 2 si zahrála Anežku a zazářila také jako Jitka ve filmu Teorie tygra. Mimo jiné také hostuje v Národním divadle v Praze a také zpívá.

Při výchově Čtvrtníček používal vlastní metody

Dcera Anna má se svým otcem krásná vztah, ale co se týče výchovy, měl v tom Čtvrtníček vždycky jasno. Herec se rozhodl, že když bude jeho dcera vyvádět, použije na ni své vlastní výchovné metody. To znamená, že když nějaká taková situace nastala, tak si oblékl do společnosti vytahané tepláky a to byl pro jeho dceru ten největší trest.

„Dal jsem jí svobodu a hodně jsem si z ní dělal legraci, totéž jsem vyžadoval od ní. A byl jsem za to rád. Byli jsme takoví vzájemní komici. Myslím si, že ona je daleko cílevědomější, než jsem býval já. I tak máme hodně společného, kromě krevní skupiny je to i velmi podobný smysl pro humor," prozradil herec v rozhovoru pro Prima Ženy.

Raketový nástup do světa herectví

Anna je skutečný fenomén a není se čemu divit, že po raketovém startu do světa herectví si v roce 2019 dala menší pauzu. Lidé ji ale přesto mohli vidět v seriálu Třídní schůzka, kde si mladá a nadějná herečka zahrála jednu z vedlejších rolí. Od druhé dílu pohádky Anděl Páně se Anička změnila k nepoznání.

Už dávno to není malá holčička s dětskými rysy, ale vyrostla z ní krásná jednadvacetiletá dáma, která srší optimismem a všichni jí věští velkou hereckou budoucnost. V show 7 pádů Honzy Dědka popsala, že k režisérovi Jiřímu Strachovi ji dostala vlastně úplná náhodná a jedno nevinné video.

„Jezdila jsem na tábor, kam jezdili i synové Ivana Trojana. Jednou jsme pro něj točili narozeninové video, režisér Jiří Strach si toho všiml a nabídl mi roli. Dal mi scénář a svoje telefonní číslo, abych se mu pak ozvala. Když jsem scénář dočetla, napsala jsem mu: ‚Ahoj rejžo, přečetla jsem si dvojku, pustila jedničku. Dvojka je lepší, spolu to natočíme, je to dobrý.‘ A bylo to," řekla ke svém zatím nejvýznamnější roli.

V kultovní pohádce, kterou lidé milují hlavně kvůli jejímu vtipnému scénáři, dostal malou roličku i její otec. „Má tam asi dvouvteřinovou scénu, jednu mu vystřihli. Asi nebyl moc dobrej,“ řekla se smíchem dcera Petra Čtvrtníčka. Anna má skutečně vysoké síle a to nejenom v herectví. Svojí mamince chce jednou za vydělané peníze pořídit baráček.

„Jsem s ní domluvená, že až budu hrozně slavná a bohatá, že jí koupím domeček někde na pláži u moře a ona tam bude žít, protože moře miluje. Pak jí tam na prodloužený víkend budu posílat vnoučata," prozradila Anička, která je velmi šetřivá a myslí na zadní vrátka. S penězi z filmových rolí velmi rozumně nakládá, což není u lidí jejího věku úplně zvykem.

„Spořím si je," přiznala všestranná umělkyně, pro kterou kromě herectví hodně znamená i hudba. „Hudba pro mě hrozně moc znamená a nikdy se jí nevzdám. Když mám třeba špatné období, pouštím si ji a vždycky mi zvedne náladu," podotkla. Otec i maminka mohou být na svoji dceru právem pyšní. Anička se nesnaží nijak vybočovat a hlavně si dává záležet na tom, aby za ni mluvila práce.

„Já jsem zjistil, že vůbec nekráčí v mých šlépějích, protože ona se ráda učí. Když ji všichni přemlouvali, aby šla na střední školu na konzervatoř, tak říkala, že není blbá, že nechce mít konzervu, že se chce něco naučit. Takže si vybere třeba něco úplně jiného. Zatímco mně to bylo všechno jedno, ke mně to tak nějak přišlo, já jsem se nikdy o nic nesnažil. Myslím si, že ona je daleko cílevědomější. I tak máme hodně společného, kromě krevní skupiny je to i velmi podobný smysl pro humor," dodal na závěr pyšný otec Petr Čtvrtníček.

