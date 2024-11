Externí autor 3. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbená česká zpěvačka si získala srdce spoustu Čechů. Pravidelně koncertuje a hudba je pro ni úplně vše. Zatímco v profesním životě je velmi úspěšná, tak v osobní rovině se s ní osud rozhodně nemazlil. Poznáte o koho se jedná?

Sympatická a úspěšná zpěvačka se narodila v roce 1965 a vyrůstala u své babičky ve Špindlerově mlýně. Po základní škole šla studovat konzervatoř. Její rodiče nepocházeli z hudební branže. Maminka pracovala v restauraci a otec byl barman. Její dětství ale nebyla procházka růžovým sadem a v životě si toho hodně vytrpěla.

Otčím ji okradl o dědictví

V pouhých devatenácti letech zpěvačce vzala zákeřná rakovina milovanou maminku. Ona sama se následně odstřihla od svého otčíma. „Když maminka zemřela, nezachoval se ke mně dobře a já ho odstřihla," svěřila se v rozhovoru pro Expres s tím, že si její matka vždy zakládala na tom, aby její dceři po ní něco zůstalo.

„Žili jsme s mámou a otčímem v pražském bytě, který kupoval ještě můj táta. Bylo mi devatenáct, studovala jsem na konzervatoři a akorát jsem maturovala, když mi maminku rakovina vzala," rozpovídala se pro časopis Téma. Pro ni samotnou to bylo velmi náročné období, se kterým se dlouhá léta vyrovnávala.

„Já už měla kluka, se kterým jsem žila. On občas pracoval až v Rakousku a já, abych tam za ním směla jet, jsem potřebovala v minulém režimu takzvanou doložku. Mohla jsem ji mít ze známosti, jen to chtělo přihlásit se k pobytu na Praze 5. Tak jsem se z mámina, vlastně i z mého bytu dočasně odhlásila, a když jsem se pak chtěla automaticky nahlásit zpátky, otčím mi to neumožnil. Vyměnil zámky u dveří a osobní věci mi přivezl v krabicích," popisovala situaci, jaks e z ní vlastně stala bezdomovkyně.

Touhu po miminku jí zhatila rakovina

Její kariéra začala nabírat na obrátka a zpěvačce se dařilo. Zamilovala se majitele gramofonové firmy Viktora Mráze a doufala, že je to ten pravý. Jenže se objevila krásná herečka s uhrančivýma očima Mahulena Bočanová a partnera jí přebrala. Následně zpěvačka našla zalíbení v muzikantovi jménem Tomáš Vartecký.

Dlouhou dobu se pokoušeli o miminko, ale nakonec zjistili, že to nepůjde. Když si chtěli dítě adoptovat tak zpěvačka zjistila, že má rakovinu prsu. V roce 2010 přišla skvělá zpráva – rakovinu porazila. Po letech ale lékaři přišli na to, že se nemoc opět vrátila. To zpěvačku zdrtilo, ale rozhodla se bojovat.

„Mamograf vypadal dobře, takže mě paní doktorka přivítala v ordinaci slovy, že má radost jako pokaždé, ale pak dělala doplňující sono a tam se jí něco nezdálo, ta zpráva nebyla ideální," řekla v pořadu Top Star před lety. „Už jsem tušila, co mě čeká, říkala jsem: ‚Neříkejte to, neříkejte to.‘ A hned druhý den jsem byla na biopsii a už to mastilo. Pár dnů poté jsem pak šla na první chemoterapii," popsala.

Druhou léčbu se jí podařilo zdárně ukončit v roce 2018. To svědčí o tom, že zpěvačka je nezdolná a rozhodnutá bojovat i po další facce, kterou jí život vrazil. „Teď jsem si říkala, že začnu nový život, protože včera jsem skončila léčení a tu strastiplnou cestu. A ode dneška, kdy mám narozeniny, jsem se narodila a miluju brusle… tak jsem se rozhodla, že teď v druhém životě budu hokejistka," doplnila v roce 2018.

Po krachu vztahu vyhledala psychologa

Tomáš Vartecký se stal jejím životním partnerem, který po byl po boku zpěvačky v těch nejhorších chvílích. Proto všechny doslova šokovalo, když se před pěti měsících z ničeho nic rozešli. Byli spolu dlouhých 27 let a Vartecký si krátce po rozchodu našel novou partnerku a oženil se. Zato zpěvačka se nebojí přiznat, že se z rozchodu stále nevzpamatovala.

Aby si vyčistila hlavu, tak odjela na začátku října na dovolenou do Turecka. „Bylo to krásných deset dnů. Četla jsem si konečně knížky, což se mi dlouho nedělo, protože můj mozek se nedokázal vůbec soustředit," prozradila v rozhovoru pro Super.cz. Nebála se promluvit i o tom, že vyhledala pomoc psychologa.

„Starám se i o své duševní zdraví s odborníky, protože to je taky cesta ke zdraví, a není nutné říkat si, že vše zvládne člověk sám. Někdy to totiž možné není, a když vám někdo, kdo má na to seriózní vzdělání, pomůže, jde to vše o moc lépe. Když máte zlomenou nohu, musíte taky k doktorovi a se zlomeným srdcem je to stejný," dodala. Poznali jste, že se jedná o skvělou českou zpěvačku Annu K.?

