Pamatujete si televizní detektivní seriál Malý pitaval z velkého města, kde kriminalisté vyšetřují skutečné případy? Dnes máme takových spoustu, ale na svou dobu to byl přelomový seriál. A kromě hvězdných herců si v něm zahrála i budoucí superslavná zpěvačka. Poznáte ji?

Pomalu se pokusíme dobrat k tomu, kdo je dívka na fotce, i když chytří ji poznají hned. Příliš se za ty dekády nezměnila. Je stále stejně atraktivní a krásná. Na začátek prozradíme, že ji budete znát pod uměleckým jménem. A právě to si necháme až nakonec.

Tato zpěvačka má tedy i herecké podhoubí, protože „pitaval“ není její jediný filmový počin.

Kdo je hrající zpěvačka?

Narodila se 4. ledna 1966 ve Vrchlabí a odmalička byla spojena s Krkonošemi, odkud se později ale odstěhovala do hlavního města. Vychovávala ji babička nedaleko od Špindlerova mlýna, takže není divu, že kromě hudby bylo jejím koníčkem i lyžování, které dělala dokonce i závodně.

Když se s rodiči přestěhovali do Prahy, otevřela se před ní její pozdější budoucnost.

Její dětství bylo plné hudby a divadla, což ji přivedlo na uměleckou cestu. Od prvních kroků na jevišti divadla Semafor, přes konzervatoř, až po vlastní hudební tvorbu si tato charismatická žena žije pestrým uměleckým životem.

A hlavně její hlas! Ten je totiž nezaměnitelný. Měkký, ne nijak výrazný, ale velmi charakteristický, a hned ji podle něj poznáte. I díky němu je tato zpěvačka jednou z nejznámějších osobností české hudební scény.

Zpět k filmu

Ještě než začala zpívat, účinkovala tato žena v divadle Semafor Jiřího Suchého. To jí bylo pouhých osm let a zahrála si pachole ve hře Kytice. Ale pak už, s několika výjimkami, včetně pitavala, převládl zpěv.

Zahrála si ve filmu Zátah a ve filmu Viola, odkud si ji ale asi nejspíš pamatovat nebudete.

Její největší rolí byl právě Malý pitaval z velkého města a byla to také epizodní role dívky v čistírně v dílu nazvaném Kasař.

Nezaměnitelná zpěvačka

Její první deska Já nezapomínám vyšla v roce 1993 a značila začátek úspěšné sólové kariéry. Prodalo se jí 20 tisíc kusů. Zásadní pro ni ale bylo až album Amulet, kde poprvé ukázala svou autorskou tvorbu.

Po něm následovalo album Nebe z roku 1999. A to pro ni bylo klíčové i v osobním životě.

Seznámila se totiž se svým životním partnerem.

Mezníky v životě

Bohužel se však tato zpěvačka během své kariéry nesetkala pouze s úspěchy. V roce 2010 se začala léčit s rakovinou prsu. Toto těžké období ji však nezlomilo. Vystupovala i jako tvář boje proti tomuto onemocnění a rozhodla se sdílet svůj příběh s ostatními.

Stala se součástí kampaní proti rakovině prsu a inspirací pro mnohé, kteří čelí podobnému boji. Boj s touto nemocí vyhrála dokonce již dvakrát a vrátila se opět k hudbě a vystupování.

V roce 2013 se vydala na své první akustické turné, které bylo fanoušky velmi kladně přijato. Tato zkušenost ji přivedla k rozhodnutí pokračovat v koncertování, protože kontakt s publikem ji velmi baví.

Letos je na scéně už třicet let a jak sama říká: „Rozhodla jsem se, že to chci dělat jinak, že začnu od nuly, budu jezdit kluby, ohraju si to, vyšlapu si tu cestičku ne přes vydavatelství, ale přes kontakt s živými lidmi na koncertech.“

Už víte, o kom je řeč?

Poslední nápovědou je, že jejím zatím posledním albem je Údolí včel, na kterém pracovala s přestávkami šest let. Toto album je pro ni velmi osobní, neboť reflektuje nejen její umělecký vývoj, ale i osobní zkušenosti a vztah s jejím partnerem. A tím je Tomáš Vartecký, známý ze skupiny Wanastovi Vjecy.

Jistě, řeč je o nádherné zpěvačce Anně K! Vlastním jménem Luciana Krecarová.

Tomáš Vartecký je jejím životním partnerem, ale i klíčovým spolupracovníkem a autorem mnoha jejích písní. U Anny K. je krásné, že se nikdy nehonila za oceněními, a vždy se snažila, v hudbě i mimo ni, být jen sama sebou. Přesto na svém kontě má hned několik cen Anděl.

Poznali jste ji na fotce z kriminálního seriálu?

Anna K. zkraje příštího roku oslaví neskutečné šedesátiny. A až teď, po téměř třech desetiletích, přemýšlí o svatbě s Tomášem Varteckým. „Dostala jsem nějaký prsteny. Ale jestli myslíš tu strunu od kytary, kterou smotal. A taky jsem dostala podložku od pantu od dveří. Přišla jsem v nějakých šatech, on poklekl a řekl mi, že bych si ho v těchhle šatech mohla vzít. Říkala jsem, že nemá prsten, tak vysadil dveře a dal mi tu podložku, tak to jsem chvilku nosila,“ okomentovala v nejnovějším videu ze známé talkshow:

Zdroj: Youtube

Společně dnes žijí nedaleko Prahy. „Já se asi vdám. Říkala jsem, že když to nestihnu do šedesáti, tak už na to peču,“ plánuje Anna. Uvidíme, zda se tento životní krok stane realitou.

Zdroje: anna-k.cz, www.csfd.cz, www.super.cz, www.irozhlas.cz