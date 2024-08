Externí autor 27. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Dlouhou dobu to vypadalo, že se ruská tenistka Anna Kurnikovová (42) už svatby nedočká. Přes dvacet let randí se zpěvákem Enriquem Iglesiasem (48). Nyní si ale pustil pusu na špacír starší bratr zpěváka a propálil pro španělská média, že proběhla svatba.

Anna Kurnikovová je bývalá profesionální ruská tenistka, která přijala americké občanství. Tenistka se sice narodila v Moskvě, ale s rodiči emigrovali do Ameriky. Anna byla velmi dobrá hlavně ve čtyřhře, ale kvůli problémům s páteří musela po několika letech kariéru ukončit. Přesto dokázala se svojí tenisovou partnerkou Martinou Hingisovou vyhrát Grand Slam v Austrálii v roce 1999 a 2002.

Učaroval ji španělský zpěvák

Ještě předtím než se seznámila s charismatickým španělským zpěvákem Enriquem Iglesiasem, tak randila s ruským hokejistou Sergeiem Fedrovem. Jenomže pak přišla nabídka účastnit se natáčení klipu k songu Escape právě s Enriquem. Jakmile se setkali tváří v tvář, přeskočila mezi nimi jiskra na byla to láska na první pohled.

Tehdy se psal rok 2001 a oba dva byli ze začátku vztahu velmi opatrní. "Prostě mezi námi funguje nějaká chemie," nechal se zpěvák slyšet na začátku roku 2002. Oba dva si své soukromí ale bedlivě střežili již od úplného začátku. Na společenské události spolu příliš nechodili a existuje jen pár jejich společných fotek, které se dostaly na veřejnost.

Svatba byla tabu

Deset let od svého seznámení se Anna rozpovídala na téma svatba. Všichni fanoušci totiž očekávali, jestli do toho konečně praští. "Manželství pro mě důležité není. Jsem šťastná ve vztahu, a to je to, na čem záleží. Věřím v závazky a také věřím v důvěru ve vztahu a respektování jeden druhého," řekla tehdy pro magazín Women's Healthy.

Sám zpěvák několikrát zmínil, že o žádnou svatbu vlastně nestojí. "Nemyslím si, že manželství něco změní. Možná je to tím, že pocházím z rozvedené rodiny, ale nemyslím si, že kvůli kusu papíru tu mou lásku budu milovat víc. V dnešní době to není ostuda mít děti a nebýt ženatý,“ řekl Enrique v roce 2012 pro Daily Mail.

Španělskému zpěvákovi se evidentně úvahy o svatbě rozležely v hlavě a o šest let později v roce 2018 mluvil už úplně jinak. "Myslím si, že když je člověk s někým dlouhou dobu jako já, tak je to jako bych byl ženatý. Ne nejsem. Ale možná bych se v budoucnu rád oženil," řekl v pořadu Lorraine Kelly z ITV.

Po narození dvojčat, lepší sex

V roce 2017 se jim narodila dvojčata Nicholas a Lucy. Anna dokázala celé těhotenství ukrýt před světem a stejně tak porod. O jejich narození dvojice informovala sama prostřednictvím sociálních sítí. Zpěvák si ale veřejně pochvaloval, že sex je mnohem lepší, než kdy byl.

"Nechápu, na co si ostatní rodiče stěžují. Máme teď sex častěji, než kdy předtím," řekl Iglesias v televizním pořadu Lorraine. Nemáme sice na sex tolik času jako kdysi, ale téměř každý den si ho dopřáváme místo snídaně," dodal.

Svatba po 20 letech

Starší bratr španělského zpěváka Julio Iglesias Jr. byl hostem ve španělském pořadu, který moderuje Sonsoles Ónegy. Během rozhovoru se začalo rozebírat téma "svatba" u jeho sourozenců. "Naší mamince se splnil sen, a to vidět všechny své děti alespoň jednou před oltářem," řekl v pořadu a vyvolal tím u fanoušků samozřejmě naprosté šílenství, protože jak bylo výše zmíněno, Enrique nikdy žádnou svatbu nechtěl.

Po pár sekundách si patrně uvědomil, že vyzradil tajemství a snažil se celou situaci zahrát do ztracena. Na něco takového bylo ale pozdě. "A byl ten obřad malý?" dotazovala se ho dál moderátorka, která se pochopitelně chtěla dozvědět co nejvíce.

"To, co bratr nikdy neudělal, byla velká svatba. S Annou jsou spolu léta a mají spolu tři krásné děti," odpověděl a bylo na něm znát, že je mírně rozhozený. Moderátorka byla neodbytná a zeptala se na další otázku. Zeptala se, zda jejich maminka Isabel viděla svatbu všech svých pěti dětí. "Alespoň jednou ano," dodal Julio.

Zdroj: eXtra.cz, Lifee.cz