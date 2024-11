Externí autor 7. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec a velvyslanec ČR v Izraeli, Martin Stropnický, má talentované děti. Tři z nich se vydaly v jeho stopách. Syn Matěj se dal na kariéru politika, dcery Anna a Františka zase našly zalíbení v herectví. Nejvíce o sobě dala vědět půvabná Anna. Ta se objevila hned v několika známých seriálech.

Anna Stropnická se dostala do povědomí veřejnosti rolí v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě. V seriálu TV Nova si zahrála rozmazlenou dceru primáře Frynty. Právě tato role v oblíbeném seriálu byla její premiérou před televizními kamerami.

Láska s kolegou

Půvabná Anna Stropnická má za manžela herce Jana Grundmana. Kolegu si vzala v roce 2022. Byla opravdu krásná nevěsta. Oblékla si splývavé svatební šaty, ve kterých nechala vyniknout krajkový svršek s hlubším výstřihem. Vztah se svým manželem si nemůže ani po letech vynachválit. Spojuje je především práce.

„Nám to sedí. Nevadí nám nosit si práci domů, z našeho koníčku se stalo zaměstnání. My se tím bavíme," svěřila se Anna v rozhovoru pro Novinky.

„Každý to může mít jinak, ale já jsem ráda, protože mé povolání je zároveň mým koníčkem. O divadle a hraní se bavím i mimo práci. Rozebíráme, co bylo na zkoušce. Jestli je nám v tom dobře, zda bychom to viděli jinak a tak. Také jsme oba zvyklí na nepravidelnost naší práce. Můžeme hrát i zkoušet o víkendu, o svátcích, v podstatě jsme letos neměli prázdniny. Pak se ale objeví třeba týden volna. Na ten už si teď nějak nevzpomínám," dodala.

V současné době s manželem hrají ve stejném divadle. Vidět je společně můžete ve hře Trojánky ve Švandově divadle.

Televizní kariéra

Mimo oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě si zahrála Anna v několika dalších populárních snímcích. Televizní diváci ji mohli vidět například v seriálech Specialisté, Dobré zprávy nebo Dáma a Král.

Objevila se i ve filmu slavného režiséra F. A. Brabce V peřinách. Tento snímek byl jejím debutem v celovečerních filmech. Zahrála si v něm potrhlou Bětku, která se snažila získat srdce Karla, kterého ztvárnil Jiří Mádl.

Slavná rodina

Sympatická brunetka má dvě sestry – Františku a Kordulu. Nejmladší z trojice sester je právě Kordula, kterou má Martin Stropnický s herečkou Veronikou Žilkovou.

Sourozencem Anny je i populární politik Matěj Stropnický. I ten si zahrál v několika snímcích. Nakonec se po vzoru otce našel v politice.

Image dívenky

Půvabná brunetka oslavila letos pětatřicet let. I po třicítce ovšem vypadá stále mladě. Pyšní se drobnou postavou a dívčím obličejem.

Je na ní ovšem jedna specifická věc. Má podmanivý chraplavý hlas. "Nejspíš za to můžou večírky u piana. Vždycky se nechám strhnout, jdu do písniček naplno a často se překřiknu. Možná mi to po nějakém takovém večírku už zůstalo," okomentovala vtipně svůj netradiční hlas v rozhovoru pro Metro.

